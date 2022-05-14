Галина проводит ещё 2 экскурсии

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В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)

Путешествие из Коломны в Луховицы и Зарайск на вашем автомобиле. Узнайте историю городов, посетите знаменитые места и насладитесь уникальными видами
Вас ждет увлекательное путешествие по Луховицам и Зарайску.

Узнайте, почему Луховицы называют одной из трех столиц России, посетите Белый колодец и познакомьтесь с единственным полностью сохранившимся кремлем Подмосковья.

Откройте для себя историю огуречной и авиастроительной славы Луховиц, а также купеческий быт Зарайска.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу двух старинных городов, наслаждаясь их архитектурой и природными красотами
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия на вашем автомобиле
  • 🏰 Единственный полностью сохранившийся кремль Подмосковья
  • 🌿 Посещение святого источника Белый колодец
  • 🏙 Прогулка по старинным улочкам Зарайска
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для экскурсии в Луховицы и Зарайск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой экскурсия тоже возможна, однако холод и снег могут ограничить возможности для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Истребитель
  • Огурец-кормилец
  • Почтальон Печкин
  • Белый колодец
  • Кремль в Зарайске
  • Торговые ряды
  • Старинные дома
  • Водонапорная башня

Описание экскурсии

Луховицы — город огурцов и самолетов

Вы получите общее представление об истории бывшего неприметного села, узнаете, что способствовало его развитию, и выясните, откуда возникла крылатая фраза о трех столицах. Я расскажу об огуречной и авиастроительной славе города, а вы сможете сфотографироваться под крылом истребителя и под листом «Огурца-кормильца». Навестите почтальона Печкина, услышите историю названия реки Вобля. А по пути к Зарайску остановитесь у святого источника Николая Чудотворца — Белый колодец, воспетого в легендах.

Купеческий Зарайск

Далее в программе — прогулка по старинным улочкам города, где находится самый маленький в России и единственный полностью сохранившийся кремль Подмосковья. Вы узнаете о необыкновенной стойкости цитадели и ее реликвиях. Также поговорим о мещанско-купеческом быте 18-19 веков, вы увидите торговые ряды и старинные дома, а также оцените панорамные виды со смотровой площадки водонапорной башни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида
  • В стоимость не входит посещение стен и башен кремля

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2768 туристов
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Щ
Галина отличный экскурсовод. Было интересно и взрослым и детям. Нам понравился маршрут, очень красивые виды. Зарайск - тихое уютное местечко, хотелось бы сюда ещё раз вернуться. Благодаря Галине мы окунулись в атмосферу российской глубинки, спасибо ей огромное! Рекомендую посетить эту экскурсию, не пожалеете, услышите много интересных рассказов и про Зарайского бизончика в том числе.
Галина отличный экскурсовод. Было интересно и взрослым и детям. Нам понравился маршрут, очень красивые виды. Зарайск
Галина отличный экскурсовод. Было интересно и взрослым и детям. Нам понравился маршрут, очень красивые виды. Зарайск
Галина отличный экскурсовод. Было интересно и взрослым и детям. Нам понравился маршрут, очень красивые виды. Зарайск
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Е
Великолепная экскурсия! Были 9 мая 2022 г. в составе 2 взрослых и дети 7 и 12 лет. Понравилось все: великолепный экскурсовод, интересно составленный маршрут, много интересной информации про города и
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события. Купили в качестве гастрономического сувенира хлеб с салом)))) сами бы точно не нашли магазин, где это чудо продается. Распробовали ближе к концу экскурсии коврижки в кафе возле Кремля. Море впечатлений и эмоций! Однозначно рекомендую!!!! Спасибо нашему экскурсоводу Галине за вместе проведённый выходной день!

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О
Прекрасный маршрут на целый день, знакомство с окрестностями Коломны и их далекой и недавней историей, многоликий Зарайск с кремлем и его музеем, храмами, действующими и закрытыми для прихожан, городским пространством, оформленным креативными дизайнерами, с лавками вкусностей, куда стоят очереди любопытствующих туристов. Галина рассказала много интересных фактов и историй, была внимательна к вопросам и запросам гостей.
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М
Большое спасибо экскурсоводу Марии и водителю Владимиру за интересное и хорошо организованное путешествие в Луховицы и Зарайск. Прекрасная природа, даже зимой. Чудесные виды. Величественный Старо-Голутвинский монастырь. Маленький, но чудесный Кремль в Зарайске, а в нем неожиданно богатый музей. У Марии обширные знания, обаяние и умение хорошо подать материал экскурсии.
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Татьяна
Замечательная экскурсия. Мария прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно, хотя экскурсия длилась 5 часов. Насмотрелись красот, узнали много интересного и познавательного. В Коломне посмотрели ещё не всё, приедем в следующий раз и обязательно снова обратимся к Марии. Очень довольны. Спасибо огромное! И однозначно рекомендую.
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Т
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию, проведенную для нашей группы! Гид Галина произвела неизгладимое впечатление блестящими знаниями, интересными фактами и организаторскими способностями! Рекомендуем всем данную экскурсию!
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