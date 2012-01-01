Галина проводит ещё 2 экскурсии

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В Луховицы и Зарайск — из Коломны

Услышать неожиданные истории малых городов и погрузиться в атмосферу провинции

Галина
Галина – представитель из Коломны
«В России три столицы ⭐️ — Москва, Питер, Луховицы!».

Как город 🏙️ огурцов и самолетов встал в этот ряд — вам предстоит выяснить в поездке.

Также вы навестите персонажей м/ф Простоквашино и посетите особенный источник — Белый колодец.

А в Зарайске познакомитесь с единственным полностью сохранившимся кремлем в Подмосковье и расскажу о мещанско-купеческом быте города.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
В Луховицы и Зарайск — из Коломны
В Луховицы и Зарайск — из Коломны

Что вас ожидает

Луховицы — город 🏙️ огурцов и самолетов
Вы получите общее представление об истории 📖 бывшего неприметного села, узнаете, что способствовало его развитию, и выясните, откуда возникла крылатая фраза о трех столицах. Я расскажу об огуречной и авиастроительной славе города, а вы сможете сфотографироваться под крылом истребителя и под листом «Огурца-кормильца». Навестите почтальона Печкина, услышите историю 📖 названия реки Вобля. А по пути к Зарайску остановитесь у святого источника Николая Чудотворца — Белый колодец, воспетого в легендах.

Купеческий Зарайск
Далее в программе — прогулка 👣 по старинным улочкам города, где находится самый маленький в России и единственный полностью сохранившийся кремль Подмосковья. Вы узнаете о необыкновенной стойкости цитадели и ее реликвиях. Также поговорим о мещанско-купеческом быте 18-19 веков, вы увидите торговые ряды и старинные дома, а также оцените панорамные виды со смотровой площадки водонапорной башни.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автотранспорте заказчика, я также могу организовать аренду машины — 500 руб. /час
  • В стоимость не входит посещение стен и башен кремля
В Луховицы и Зарайск — из Коломны
В Луховицы и Зарайск — из Коломны
В Луховицы и Зарайск — из Коломны
В Луховицы и Зарайск — из Коломны
В Луховицы и Зарайск — из Коломны
В Луховицы и Зарайск — из Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года и за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
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Галина проводит ещё 2 экскурсии

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