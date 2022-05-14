Галина проводит ещё 2 экскурсии

Вас ждет увлекательное путешествие по Луховицам и Зарайску.



Узнайте, почему Луховицы называют одной из трех столиц России, посетите Белый колодец и познакомьтесь с единственным полностью сохранившимся кремлем Подмосковья.



Откройте для себя историю огуречной и авиастроительной славы Луховиц, а также купеческий быт Зарайска.



Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу двух старинных городов, наслаждаясь их архитектурой и природными красотами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Луховицы и Зарайск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой экскурсия тоже возможна, однако холод и снег могут ограничить возможности для прогулок на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.