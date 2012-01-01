Галина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Луховицы — город 🏙️ огурцов и самолетов

Вы получите общее представление об истории 📖 бывшего неприметного села, узнаете, что способствовало его развитию, и выясните, откуда возникла крылатая фраза о трех столицах. Я расскажу об огуречной и авиастроительной славе города, а вы сможете сфотографироваться под крылом истребителя и под листом «Огурца-кормильца». Навестите почтальона Печкина, услышите историю 📖 названия реки Вобля. А по пути к Зарайску остановитесь у святого источника Николая Чудотворца — Белый колодец, воспетого в легендах.

Купеческий Зарайск

Далее в программе — прогулка 👣 по старинным улочкам города, где находится самый маленький в России и единственный полностью сохранившийся кремль Подмосковья. Вы узнаете о необыкновенной стойкости цитадели и ее реликвиях. Также поговорим о мещанско-купеческом быте 18-19 веков, вы увидите торговые ряды и старинные дома, а также оцените панорамные виды со смотровой площадки водонапорной башни.

Организационные детали