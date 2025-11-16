Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в историю Коломны на захватывающей пешей прогулке по Кремлю и Посаду! Вы увидите величественные стены и башни Кремля, узнаете легенды о Маринкиной башне и посетите уникальные храмы, включая «Коломенскую Жар-птицу». Исследуйте старинные улочки и откройте для себя тайны, которые хранит этот древний город! 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Исторические места

🕌 Уникальные храмы

🗺️ Легенды и тайны

🏛️ Архитектурные памятники

🚶 Полностью пешая прогулка

Татьяна Ваш гид в Коломне Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком

Что можно увидеть Коломенский Кремль

Маринкина башня

Успенский собор

Храм Николы-на-Посаде

Дом воеводы

Храм Богоявления в Гончарах

Описание экскурсии Узнайте Коломну: прогулка по историческим местам Кремля и Посада Полностью пешая прогулка по Коломенскому Кремлю и Посаду — это насыщенная программа, погружающая вас в атмосферу старого города. Мы начнем с Коломенского Кремля, где увидим его стены и башни, узнаем о процессе строительства и причинах утраты многих крепостных сооружений, а также услышим легенду о Маринкиной башне. Внутри Кремля посетим Успенский собор и два монастыря, а затем пройдем через Пятницкие ворота на Посад. На Коломенском Посаде мы прогуляемся по городу XIX века, полному храмов и жилых домов с изысканными наличниками. Особое внимание уделим храму Николы-на-Посаде, известному как «Коломенская Жар-птица». Также увидим Ахматовские места и по желанию и при наличии времени - Дом воеводы — самый старый дом Коломны, и храм Богоявления в Гончарах, единственный храм в городе, службы в котором не прекращались даже в советское время.

