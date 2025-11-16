Мои заказы

Пешком по Коломне

Погрузитесь в историю Коломны на захватывающей пешей прогулке по Кремлю и Посаду! Вы увидите величественные стены и башни Кремля, узнаете легенды о Маринкиной башне и посетите уникальные храмы, включая «Коломенскую Жар-птицу». Исследуйте старинные улочки и откройте для себя тайны, которые хранит этот древний город!

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические места
  • 🕌 Уникальные храмы
  • 🗺️ Легенды и тайны
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 🚶 Полностью пешая прогулка
Что можно увидеть

  • Коломенский Кремль
  • Маринкина башня
  • Успенский собор
  • Храм Николы-на-Посаде
  • Дом воеводы
  • Храм Богоявления в Гончарах

Описание экскурсии

Узнайте Коломну: прогулка по историческим местам Кремля и Посада Полностью пешая прогулка по Коломенскому Кремлю и Посаду — это насыщенная программа, погружающая вас в атмосферу старого города. Мы начнем с Коломенского Кремля, где увидим его стены и башни, узнаем о процессе строительства и причинах утраты многих крепостных сооружений, а также услышим легенду о Маринкиной башне. Внутри Кремля посетим Успенский собор и два монастыря, а затем пройдем через Пятницкие ворота на Посад. На Коломенском Посаде мы прогуляемся по городу XIX века, полному храмов и жилых домов с изысканными наличниками. Особое внимание уделим храму Николы-на-Посаде, известному как «Коломенская Жар-птица». Также увидим Ахматовские места и по желанию и при наличии времени - Дом воеводы — самый старый дом Коломны, и храм Богоявления в Гончарах, единственный храм в городе, службы в котором не прекращались даже в советское время.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коломенский Кремль
  • Успенский собор
  • Пятницкие ворота
  • Коломенский Посад
  • Храм Николы-на-Посаде
  • Ахматовская лавочка
  • Дом воеводы
  • Храм Богоявления в Гончарах
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна. улица Лажечникова, 1а
Завершение: Коломна, улица Гончарная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Коломны

