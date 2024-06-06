Экскурсии в Успенский собор Коломны

Найдено 13 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Коломне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Коломенский кремль
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Сказки Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Очарование кремлёвских улочек
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000 за всё до 20 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
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    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Коломенский кремль и Посад за 1 день
    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с
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    детьми 15 летними. Наша прогулка длилась 2,5 часа, но мы не заметили, как время пролетело. Анна очень хорошо чувствует собеседников, быстро реагирует на вопросы и выстраивает беседу в интересном ключе. Мы все остались очень довольными, даже наши подростки, которые слово «экскурсия» воспринимают в штыки!

    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля
  • М
    Мотлич
    28 мая 2024
    Коломенский кремль и Посад за 1 день
    Все супер! Анна благодарю! 🙏🏻
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.
    Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняяОтличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняяОтличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Коломна со всех сторон
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Прекрасная экскурсия с отличным, интересным экскурсовод,который знает историю, терпеливо отвечает на вопросы, готов подискутировать на смежные с экскурсией исторические темы, было очень здорово и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Успенский Собор»

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Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Маринкина Башня
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  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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