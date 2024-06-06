1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
- ААнна3 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- ЕЕлена2 июня 2024Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
- ААнна30 мая 2024Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
- ММарина30 мая 2024Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с
- ММотлич28 мая 2024Все супер! Анна благодарю! 🙏🏻
- ААнжелика27 мая 2024Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.
- ММарина27 мая 2024С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
- ЕЕкатерина24 мая 2024Прекрасная экскурсия с отличным, интересным экскурсовод,который знает историю, терпеливо отвечает на вопросы, готов подискутировать на смежные с экскурсией исторические темы, было очень здорово и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Успенский Собор»
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