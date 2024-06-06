Д Дарья Коломна - град соцарственный Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.

А Анна Коломна со всех сторон читать дальше интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи. Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был

А Алина Влюбиться в Коломну за 2 часа Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода

Е Елена Мифы и предания Коломенской земли Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!

А Анна Мифы и предания Коломенской земли Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.

М Марина Коломенский кремль и Посад за 1 день читать дальше детьми 15 летними. Наша прогулка длилась 2,5 часа, но мы не заметили, как время пролетело. Анна очень хорошо чувствует собеседников, быстро реагирует на вопросы и выстраивает беседу в интересном ключе. Мы все остались очень довольными, даже наши подростки, которые слово «экскурсия» воспринимают в штыки! Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с

М Мотлич Коломенский кремль и Посад за 1 день Все супер! Анна благодарю! 🙏🏻

А Анжелика Мифы и предания Коломенской земли Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.

М Марина Коломна со всех сторон С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.