Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Завтра в 09:00
27 ноя в 15:00
3800 ₽
4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильная прогулка по городу
Начало: Улица Лажечникова, 1а, на парковке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Средневековая Коломна: прогулка с историком
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Коломне на транспорте
Увлекательное путешествие по Коломне: исследуйте Кремль, Посад и современный город. Узнайте историю и насладитесь архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
