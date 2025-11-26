Мои заказы

Шевлягинская бассейка – экскурсии в Коломне

Найдено 4 экскурсии в категории «Шевлягинская бассейка» в Коломне, цены от 2500 ₽, скидки до 11%.
Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
-
11%
187 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Завтра в 09:00
27 ноя в 15:00
3800 ₽4250 ₽ за всё до 10 чел.
Автомобильная прогулка по городу
На машине
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильная прогулка по городу
Начало: Улица Лажечникова, 1а, на парковке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Средневековая Коломна: прогулка с историком
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Средневековая Коломна: прогулка с историком
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за всё до 12 чел.
Экскурсия по Коломне на транспорте туристов: Кремль, Посад и Город
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Коломне на транспорте
Увлекательное путешествие по Коломне: исследуйте Кремль, Посад и современный город. Узнайте историю и насладитесь архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

