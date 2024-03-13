1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Начало: Коломна
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
Путешествие из Коломны в Луховицы и Зарайск на вашем автомобиле. Узнайте историю городов, посетите знаменитые места и насладитесь уникальными видами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 марта 2024Поездка очень понравилась. Была с внучкой, 12 лет, она быстро уставала, ходить много не любит и не умеет. Удачно был построен маршрут, город маленький, получилось и походить, и поездить, и посмотреть все, что можно и что хотели.
- ООльга27 ноября 2023Елена прекрасный экскурсовод. Она вовлечена в изучение истории края, рассказывает очень интересно. Крайне комфортный человек во всех отношениях. Елена спасибо вам огромное от Гали, Натальи и Ольги.
- ВВалентина26 сентября 2023Экскурсия очень понравилась!!!
- ААндрей25 сентября 2023Все было очень интересно.
- ООльга17 мая 2023Отличная экскурсия. Гид - настоящий знаток истории родного края и захватывающий рассказчик. Узнали и посмотрели много интересного. После такой экскурсии очень захотелось приехать в Коломну, Зарайск и Луховицы еще раз.
- ТТатьяна8 мая 2023Добрый день! Спасибо большое за экскурсию, проведенную для нашей группы! Гид Галина произвела неизгладимое впечатление блестящими знаниями, интересными фактами и организаторскими способностями! Рекомендуем всем данную экскурсию!
- ООЛЯ15 ноября 2020Всем рекомендую экскурсию с Еленой. Очень познавательно, рассказ живой, все по теме. Спасибо за проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Зарайск»
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