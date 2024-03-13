Зарайск – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Зарайск» в Коломне, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Начало: Коломна
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
Путешествие из Коломны в Луховицы и Зарайск на вашем автомобиле. Узнайте историю городов, посетите знаменитые места и насладитесь уникальными видами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Зарайск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
  2. Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
  3. В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Зарайск" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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