Е Елена Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле) Поездка очень понравилась. Была с внучкой, 12 лет, она быстро уставала, ходить много не любит и не умеет. Удачно был построен маршрут, город маленький, получилось и походить, и поездить, и посмотреть все, что можно и что хотели.

О Ольга Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле) Елена прекрасный экскурсовод. Она вовлечена в изучение истории края, рассказывает очень интересно. Крайне комфортный человек во всех отношениях. Елена спасибо вам огромное от Гали, Натальи и Ольги.

А Андрей В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле) Все было очень интересно.

О Ольга В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле) Отличная экскурсия. Гид - настоящий знаток истории родного края и захватывающий рассказчик. Узнали и посмотрели много интересного. После такой экскурсии очень захотелось приехать в Коломну, Зарайск и Луховицы еще раз.

Т Татьяна В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле) Добрый день! Спасибо большое за экскурсию, проведенную для нашей группы! Гид Галина произвела неизгладимое впечатление блестящими знаниями, интересными фактами и организаторскими способностями! Рекомендуем всем данную экскурсию!