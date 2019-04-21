Святые источники Коломны

Ощутить душевный подъем и проникнуться атмосферой духовности в путешествии по окским просторам
Вера Анатольевна – ваш гид
Предлагаю посетить три святых источника Коломны.
Красота окружающей природы, достойное обустройство источников, уютные деревянные срубы купелей — всё вместе создает особую атмосферу духовности и душевности.
После этой экскурсии вы взбодритесь физически и ощутите душевный подъём.
Красота окружающей природы, достойное обустройство источников, уютные деревянные срубы купелей — всё вместе создает особую атмосферу духовности и душевности.
После этой экскурсии вы взбодритесь физически и ощутите душевный подъём.
2600 ₽ за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьмиЗабронировать экскурсию
Программа
- Встречаемся на парковке туристического транспорта у Ямской башни. Это территория Коломенского Кремля.
- Мы объедем окрестности города, узнаем яркие события его истории, проникнемся особым укладом жизни. На территории одного из источников рядом с часовней обустроена веранда, где нас угостят травяным чаем с сушками-баранками.
- Завершим путешествие на обзорной площадке Девичьего Поля, впитав в себя красоту окских далей.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии 2 — 2,5 часа.
- Транспорт. Если вы прибываете не на собственном транспорте, то машину арендуем под количество участников экскурсии. Стоимость транспорта оплачивается дополнительно.
- Все детали обсуждаются и согласовываются.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера Анатольевна
Влюблена в Коломну, профессиональный экскурсовод. Из Коломны с симпатией, Вера Анатольевна.Напишите мне
5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию
Елена
21 апреля 2019
Мы посетили две экскурсии у Веры Анатольевны и остались очень довольны. Было очень увлекательно, познавательно и интересно! Всем гостям Коломны рекомендуем брать с собой на прогулку экскурсовода!
Елена
11 февраля 2019
Наша компания, 4 взрослых и 3 детей, ездили Верой Анатольевной 10 февраля на Святые источники Коломны. Ездили на 2 авто, в 1 гид вела экскурсию и мы через мобильную связь слушали гда во втором автомобиле. Посетили прекрасные места, очень благостные и душевные! Были на 3 источниках, информацию о которых гид рассказывала во время остановок. Набрали святой воды. На каждом источнике есть купели, можно окунуться. А по пути узнали много нового об истории Коломны, как древней, так и современной. Любовь и гордость за свой город буквально передаются от гида нам, туристам. Спасибо! обязательно приедем в Коломну еще раз, летом или осенью
Наталья
25 августа 2017
Всем советую Святые Источники Коломны
Вы получите ДУШЕВНУЮ РАДОСТЬ
БЛАГОДАТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОГРОМНОЕ!
В соровождении Человека Прекрасного
С творческим подходом интересным рассказом
Тонко чувствующим сопереживающим
И профессионалом много знающим !
Спасибо Трипстеру за Веру Анатольевну,
А Вере Анатольевне спасибо за Коломну.
Вы получите ДУШЕВНУЮ РАДОСТЬ
БЛАГОДАТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОГРОМНОЕ!
В соровождении Человека Прекрасного
С творческим подходом интересным рассказом
Тонко чувствующим сопереживающим
И профессионалом много знающим !
Спасибо Трипстеру за Веру Анатольевну,
А Вере Анатольевне спасибо за Коломну.
Полуротов
15 августа 2017
Захотели компанией съездить в Коломну! Набрал экскурсии в Коломне. Tipster понравился. Заказал экскурсию. Всё просто. А дальше... Прекрасный экскурсовод Вера Атальевна завладела нами! Сочетание прекрасного расказа и красоты посещаемых мест до сих пор радует нас! Приятно общаться с професиналами своего дела! Спасибо за интересную экскурсию!
Cветлана
15 августа 2016
Здравствуйте, побывали в Коломне с 13-14 августа 2016 г. Брали экскурсию с экскурсоводом Верой Анатольевной "Святые источники Коломны". Побывали в красивейших местах, куда уж точно сами никогда бы не забрели. Нам очень понравился экскурсовод, пока ехали, Вера Анатольевна щедро делилась с нами своими знаниями. Это было весело, познавательно и очень душевно. Спасибо большое.
Вера Анатольевна проводит ещё 4 экскурсии
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