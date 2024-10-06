Святые источники Коломны

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по святым источникам Коломны, где каждый уголок наполнен особой энергетикой и красотой.
Начнем наше путешествие с встречи у Ямской башни, откуда отправимся исследовать живописные окрестности города,
Начнем наше путешествие с встречи у Ямской башни, откуда отправимся исследовать живописные окрестности города,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Посещение трёх святых источников
- 🚗 Комфортный транспорт включён
- 🕊 Духовное и физическое обновление
- 🌸 Красота окружающей природы
- 🍵 Угощение травяным чаем
- 📸 Обзорная площадка Девичьего Поля
Что можно увидеть
- Ямская башня
- Коломенский Кремль
- Часовня
- Обзорная площадка Девичьего Поля
Описание экскурсии
Программа
- Встречаемся на парковке туристического транспорта у Ямской башни. Это территория Коломенского Кремля.
- Мы объедем окрестности города, узнаем яркие события его истории, проникнемся особым укладом жизни. На территории одного из источников рядом с часовней обустроена веранда, где нас угостят травяным чаем с сушками-баранками.
- Завершим путешествие на обзорной площадке Девичьего Поля, впитав в себя красоту окских далей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем авто. Важно оставить место для гида.
- Продолжительность экскурсии 2 — 2,5 часа.
- Все детали обсуждаются и согласовываются.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6806 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера Анатольевна прекрасный экскурсовод, знаток своего дела, который постоянно совершенствуется, изучает материалы в архивах библиотек и на профильных мероприятиях чтобы поделиться наиболее интересными фактами и деталями во время своих экскурсий.
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Наша компания, 4 взрослых и 3 детей, ездили Верой Анатольевной 10 февраля на Святые источники Коломны. Ездили на 2 авто, в 1 гид вела экскурсию и мы через мобильную связь
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C
Здравствуйте, побывали в Коломне с 13-14 августа 2016 г. Брали экскурсию с экскурсоводом Верой Анатольевной "Святые источники Коломны". Побывали в красивейших местах, куда уж точно сами никогда бы не забрели. Нам очень понравился экскурсовод, пока ехали, Вера Анатольевна щедро делилась с нами своими знаниями. Это было весело, познавательно и очень душевно. Спасибо большое.
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П
Захотели компанией съездить в Коломну! Набрал экскурсии в Коломне. Tipster понравился. Заказал экскурсию. Всё просто. А дальше… Прекрасный экскурсовод Вера Атальевна завладела нами! Сочетание прекрасного расказа и красоты посещаемых мест до сих пор радует нас! Приятно общаться с професиналами своего дела! Спасибо за интересную экскурсию!
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Н
Всем советую Святые Источники Коломны Вы получите ДУШЕВНУЮ РАДОСТЬ БЛАГОДАТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОГРОМНОЕ!
В соровождении Человека Прекрасного С творческим подходом интересным рассказом Тонко чувствующим сопереживающим И профессионалом много знающим!
Спасибо Трипстеру за Веру Анатольевну, А Вере Анатольевне спасибо за Коломну.
В соровождении Человека Прекрасного С творческим подходом интересным рассказом Тонко чувствующим сопереживающим И профессионалом много знающим!
Спасибо Трипстеру за Веру Анатольевну, А Вере Анатольевне спасибо за Коломну.
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Н
Экскурсия и рассказ Веры Анатольевны выше всяких похвал. Всё прошло на высоте, очень профессиональеый экскурсовод, много интересной информации, очень логичный рассказ, и очень комфортно в общении с Верой Анатольквной. Большое спасибо!
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