Наша компания, 4 взрослых и 3 детей, ездили Верой Анатольевной 10 февраля на Святые источники Коломны. Ездили на 2 авто, в 1 гид вела экскурсию и мы через мобильную связь слушали гда во втором автомобиле. Посетили прекрасные места, очень благостные и душевные! Были на 3 источниках, информацию о которых гид рассказывала во время остановок. Набрали святой воды. На каждом источнике есть купели, можно окунуться. А по пути узнали много нового об истории Коломны, как древней, так и современной. Любовь и гордость за свой город буквально передаются от гида нам, туристам. Спасибо! обязательно приедем в Коломну еще раз, летом или осенью