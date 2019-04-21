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Ощутить душевный подъем и проникнуться атмосферой духовности в путешествии по окским просторам

Вера Анатольевна
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Вера Анатольевна – ваш гид
Предлагаю посетить три святых источника Коломны.

Красота окружающей природы, достойное обустройство источников, уютные деревянные срубы купелей — всё вместе создает особую атмосферу духовности и душевности.

После этой экскурсии вы взбодритесь физически и ощутите душевный подъём.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны

Программа

  • Встречаемся на парковке туристического транспорта у Ямской башни. Это территория Коломенского Кремля.
  • Мы объедем окрестности города, узнаем яркие события его истории, проникнемся особым укладом жизни. На территории одного из источников рядом с часовней обустроена веранда, где нас угостят травяным чаем с сушками-баранками.
  • Завершим путешествие на обзорной площадке Девичьего Поля, впитав в себя красоту окских далей.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 2 — 2,5 часа.
  • Транспорт. Если вы прибываете не на собственном транспорте, то машину арендуем под количество участников экскурсии. Стоимость транспорта оплачивается дополнительно.
  • Все детали обсуждаются и согласовываются.
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны
Святые источники Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
Влюблена в Коломну, профессиональный экскурсовод. Из Коломны с симпатией, Вера Анатольевна.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 апреля 2019
Мы посетили две экскурсии у Веры Анатольевны и остались очень довольны. Было очень увлекательно, познавательно и интересно! Всем гостям Коломны рекомендуем брать с собой на прогулку экскурсовода!
11 февраля 2019
Наша компания, 4 взрослых и 3 детей, ездили Верой Анатольевной 10 февраля на Святые источники Коломны. Ездили на 2 авто, в 1 гид вела экскурсию и мы через мобильную связь слушали гда во втором автомобиле. Посетили прекрасные места, очень благостные и душевные! Были на 3 источниках, информацию о которых гид рассказывала во время остановок. Набрали святой воды. На каждом источнике есть купели, можно окунуться. А по пути узнали много нового об истории Коломны, как древней, так и современной. Любовь и гордость за свой город буквально передаются от гида нам, туристам. Спасибо! обязательно приедем в Коломну еще раз, летом или осенью
25 августа 2017
Всем советую Святые Источники Коломны
Вы получите ДУШЕВНУЮ РАДОСТЬ
БЛАГОДАТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОГРОМНОЕ!
В соровождении Человека Прекрасного
С творческим подходом интересным рассказом
Тонко чувствующим сопереживающим
И профессионалом много знающим !
Спасибо Трипстеру за Веру Анатольевну,
А Вере Анатольевне спасибо за Коломну.
15 августа 2017
Захотели компанией съездить в Коломну! Набрал экскурсии в Коломне. Tipster понравился. Заказал экскурсию. Всё просто. А дальше... Прекрасный экскурсовод Вера Атальевна завладела нами! Сочетание прекрасного расказа и красоты посещаемых мест до сих пор радует нас! Приятно общаться с професиналами своего дела! Спасибо за интересную экскурсию!
15 августа 2016
Здравствуйте, побывали в Коломне с 13-14 августа 2016 г. Брали экскурсию с экскурсоводом Верой Анатольевной "Святые источники Коломны". Побывали в красивейших местах, куда уж точно сами никогда бы не забрели. Нам очень понравился экскурсовод, пока ехали, Вера Анатольевна щедро делилась с нами своими знаниями. Это было весело, познавательно и очень душевно. Спасибо большое.

Вера Анатольевна проводит ещё 4 экскурсии

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