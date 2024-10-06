Святые источники Коломны

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Нам очень понравилась поездка, на протяжении всего нашего пути было интересно, мы задавали вопросы Вере Анатольевне, и часто не по теме экскурсии, но на всё получили развёрнутый ответ, подкрепленный сведениями из какого-либо исторического источника. Путешествовали больше оговоренного, искупались в двух источниках, посетили храм, что заняло достаточно много времени, но Вера Анатольевна с готовностью пошла навстречу, подождав везде столько, сколько было необходимо, спасибо ей за это огромное!

Редко встретишь такого горящего своим делом человека как Вера Анатольевна, теперь все экскурсии в Коломне будем заказывать у неё)