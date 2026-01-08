На экскурсии по Коломне гости отправятся в эпоху 18-19 века, когда город был известен как купеческий центр.
Участники прогуляются по историческим улочкам Коломенского посада, увидят старинные усадьбы и узнают о жизни
Участники прогуляются по историческим улочкам Коломенского посада, увидят старинные усадьбы и узнают о жизни
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая атмосфера
- 🍴 Дегустация местных блюд
- 🏛️ Уникальные достопримечательности
- 🕰️ Погружение в купеческую жизнь
- 🗺️ Интересный маршрут
Что можно увидеть
- Коломенский посад
- Житная площадь
- Царские ворота
- Коломенский кремль
- Соборная площадь
Описание экскурсии
- Знакомство с жизнью купечества начнется на живописных улочках Коломенского посада. Здесь мы расскажем об истории знаменитых династий и их семейном промысле, а заодно посмотрим на сохранившиеся усадьбы.
- Дальше отправимся в старинный центр коломенской торговли. Не изменяя вековым традициям, на Житной площади во всю кипит продажа различных яств.
- У Царских ворот вы увидите продолжение торговых рядов на Владимирском тракте. Здесь расскажем о многовековых торговых традициях, актуальных до сих пор, и разных купеческих секретах.
- Подобно гостям царской крови, мы пройдем через главные ворота Коломенского кремля и отведаем знаменитые коломенские кушанья. Вы узнаете об истории традиционных блюд и услышите несколько местных пословиц.
- Дальше познакомимся с покровителем коломенской торговли: посмотрим, где и как молились коломенские купцы. А находясь на Соборной площади, разберем, как усилиями коломенских меценатов и благотворителей менялся наш древний город и его духовная составляющая.
Организационные детали
- Гастрономический пакет оплачивается отдельно: напиток + традиционные коломенские угощения (калач + пастила) — 400-450 руб. Коломенские кушанья меняются от сезона, перед бронированием уточняйте в переписке.
- Экскурсия проводится в формате сборной групповой экскурсии, по вашему запросу можем провести в индивидуальном формате.
- Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|650 ₽
|Школьники
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около фабрики пастилы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7571 туриста
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбирать тех, кто в него
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
По моей рекомендации к этой команде на эту же экскурсии недавно съездили мои знакомые) Рекомендовала уверенно и бы даже сказала настойчиво!
С Никитой и Лизой на экскурсии почувствовала себя как с родными. Все максимально душевно и искренне! Елизавета прекрасный рассказчик и замечательная девушка. Нас и накормили, и согрели, и увлекательными историями про купцов развлекли. Давно не получала такого удовольствия от экскурсий!
С Никитой и Лизой на экскурсии почувствовала себя как с родными. Все максимально душевно и искренне! Елизавета прекрасный рассказчик и замечательная девушка. Нас и накормили, и согрели, и увлекательными историями про купцов развлекли. Давно не получала такого удовольствия от экскурсий!
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М
Хочу выразить искреннюю благодарность за замечательную экскурсию по Коломне и гастротур! Это было настоящее путешествие не только по красивому и уютному городу, но и в его богатую историю.
Особое впечатление оставило
Особое впечатление оставило
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Е
Здравствуйте! Спасибо большое за интересную экскурсию, хорошее настроение и приятные подарочки! 😊 Елизавета - девушка экскурсовод, историк по образованию! Отвечала на все интересующие вопросы (даже и не связанные с купеческой Коломной), хорошая подача материала, прекрасная организация экскурсии! Будем в Коломне, обязательно обратимся к Вам еще! Удачи и процветания!
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А
Отличное знакомство с Коломной! Гид Елизавета провела очень живой и увлекательный рассказ о городе. Отдельное спасибо Никите за организацию и вкусные коломенские угощения. Чувствуется забота о клиентах. Нам уже хочется приехать в Коломну снова, чтобы поесть калачей и сходить на другую вашу экскурсию! Спасибо!))
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Очень интересная экскурсия, отличный гид Елизавета, рекомендую брать экскурсию с гастрономией, чтобы погреться калачом и чаем, смело могу по рекомендовать
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Прекрасно провели время.
Прошли по нестандартному маршруту и послушали рассказ про город с интересной точки зрения,сквозь призму былого купечества Коломны.
И чаем нас напоили,и к чаю угостили (что было очень к в ветреную погоду) и очень приятно.
Всем рекомендую. 👍
Прошли по нестандартному маршруту и послушали рассказ про город с интересной точки зрения,сквозь призму былого купечества Коломны.
И чаем нас напоили,и к чаю угостили (что было очень к в ветреную погоду) и очень приятно.
Всем рекомендую. 👍
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