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Екатерина По моей рекомендации к этой команде на эту же экскурсии недавно съездили мои знакомые) Рекомендовала уверенно и бы даже сказала настойчиво!



С Никитой и Лизой на экскурсии почувствовала себя как с родными. Все максимально душевно и искренне! Елизавета прекрасный рассказчик и замечательная девушка. Нас и накормили, и согрели, и увлекательными историями про купцов развлекли. Давно не получала такого удовольствия от экскурсий! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария



Особое впечатление оставило читать дальше уменьшить знакомство с легендарной коломенской пастилой. Попробовать это знаменитое лакомство, узнать историю его создания и традиции производства — действительно дорогого стоит. Благодаря вашему увлекательному рассказу удалось не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему погрузиться в атмосферу старинной Коломны, почувствовать её характер и уникальный колорит.



Спасибо за интересную подачу, внимание к деталям и любовь к своему делу. Экскурсия подарила множество ярких впечатлений, новых знаний и приятных эмоций, которые останутся в памяти надолго! Хочу выразить искреннюю благодарность за замечательную экскурсию по Коломне и гастротур! Это было настоящее путешествие не только по красивому и уютному городу, но и в его богатую историю.Особое впечатление оставило Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Здравствуйте! Спасибо большое за интересную экскурсию, хорошее настроение и приятные подарочки! 😊 Елизавета - девушка экскурсовод, историк по образованию! Отвечала на все интересующие вопросы (даже и не связанные с купеческой Коломной), хорошая подача материала, прекрасная организация экскурсии! Будем в Коломне, обязательно обратимся к Вам еще! Удачи и процветания! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Отличное знакомство с Коломной! Гид Елизавета провела очень живой и увлекательный рассказ о городе. Отдельное спасибо Никите за организацию и вкусные коломенские угощения. Чувствуется забота о клиентах. Нам уже хочется приехать в Коломну снова, чтобы поесть калачей и сходить на другую вашу экскурсию! Спасибо!)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алена Очень интересная экскурсия, отличный гид Елизавета, рекомендую брать экскурсию с гастрономией, чтобы погреться калачом и чаем, смело могу по рекомендовать Вам был полезен этот отзыв? Да Нет