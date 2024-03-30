Путешествие начинается с Коломенского кремля,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древние крепости и храмы
- 🚗 Удобное путешествие на авто
- 📜 Исторические рассказы и легенды
- 🌄 Живописные виды и панорамы
- 🕍 Посещение уникальных святынь
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Бобренев монастырь
- Храм Николы на Посаде
- Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
- Иоанно-Предтеченский собор
- Благовещенский храм
- Белый Колодец
Описание экскурсии
Коломна — красавица Московской области
Знакомство с нашим уютным древним городом я предлагаю начать с его сердца, Коломенского кремля. Сохранившаяся крепостная стена 16 века помнит много знаковых событий, о которых я расскажу. Следом отправимся к святыням. Вы полюбуетесь панорамой Бобренева монастыря с высокого берега, узнаете о необычной архитектуре храма Николы на Посаде, увидите Богоявленский Старо-Голутвин монастырь близ Оки и храм Пресвятой Троицы в Щурово. А ещё, конечно, не пропустим Дом воеводы, старейшее светское здание Коломны, и купеческие особняки.
Купола, посадские дома и предания Зарайска
Коломну и Зарайск разделяют 50 км, и по пути я расскажу об этой местности: например, о городе Луховицы, где можно остановиться у памятника Огурцу-кормильцу. В Зарайске вас встретит самый маленький из сохранившихся кремлей России: здесь мы посетим величественный Иоанно-Предтеченский собор, где хранится древняя икона Николая Чудотворца. Погуляем по Зарайскому посаду и, если захотите, зайдём в Благовещенский храм, который не закрывался в советские годы. В завершение — святой источник Белый Колодец, связанный с чудесным обретением иконы. Отсюда же открываются дивные виды на город!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- За доплату можно заказать экскурсию для большего числа участников
- Мы посещаем храмы и монастыри по вашему желанию
- Экскурсия начинается и заканчивается в Коломне. Но по желанию можно начать в Луховицах или Зарайске, а также завершить в одном из этих городов
- Также возможно осмотреть только Коломну или Зарайск. В таком случае стоимость оговаривается отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Огромная благодарность Маргарита за экскурсии.
Была несколько удивлена получив такой отзыв от Вас. Прошу заметить ряд факторов не зависящих от меня, которые сильно