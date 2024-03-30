Коломна и Зарайск - две древние крепости (на вашем автомобиле)

Ленты речек и крепостные стены Коломны и Зарайска ждут вас. Узнайте о событиях прошлого и насладитесь видами, которые впечатляют в любое время года
Ленты речек, тихие улицы и мощные стены - всё это ждёт в Коломне и Зарайске. В кремлях и посадах, храмах и церквушках открываются страницы истории Руси.

Путешествие начинается с Коломенского кремля,
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затем - к святыням: Бобренев монастырь, храм Николы на Посаде, Богоявленский Старо-Голутвин монастырь и храм Пресвятой Троицы. Зарайск удивит Иоанно-Предтеченским собором и Благовещенским храмом. Завершает маршрут святой источник Белый Колодец с видами на город

4.91
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние крепости и храмы
  • 🚗 Удобное путешествие на авто
  • 📜 Исторические рассказы и легенды
  • 🌄 Живописные виды и панорамы
  • 🕍 Посещение уникальных святынь
Коломна и Зарайск - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Коломна и Зарайск - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Коломна и Зарайск - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Бобренев монастырь
  • Храм Николы на Посаде
  • Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
  • Иоанно-Предтеченский собор
  • Благовещенский храм
  • Белый Колодец

Описание экскурсии

Коломна — красавица Московской области

Знакомство с нашим уютным древним городом я предлагаю начать с его сердца, Коломенского кремля. Сохранившаяся крепостная стена 16 века помнит много знаковых событий, о которых я расскажу. Следом отправимся к святыням. Вы полюбуетесь панорамой Бобренева монастыря с высокого берега, узнаете о необычной архитектуре храма Николы на Посаде, увидите Богоявленский Старо-Голутвин монастырь близ Оки и храм Пресвятой Троицы в Щурово. А ещё, конечно, не пропустим Дом воеводы, старейшее светское здание Коломны, и купеческие особняки.

Купола, посадские дома и предания Зарайска

Коломну и Зарайск разделяют 50 км, и по пути я расскажу об этой местности: например, о городе Луховицы, где можно остановиться у памятника Огурцу-кормильцу. В Зарайске вас встретит самый маленький из сохранившихся кремлей России: здесь мы посетим величественный Иоанно-Предтеченский собор, где хранится древняя икона Николая Чудотворца. Погуляем по Зарайскому посаду и, если захотите, зайдём в Благовещенский храм, который не закрывался в советские годы. В завершение — святой источник Белый Колодец, связанный с чудесным обретением иконы. Отсюда же открываются дивные виды на город!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • За доплату можно заказать экскурсию для большего числа участников
  • Мы посещаем храмы и монастыри по вашему желанию
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Коломне. Но по желанию можно начать в Луховицах или Зарайске, а также завершить в одном из этих городов
  • Также возможно осмотреть только Коломну или Зарайск. В таком случае стоимость оговаривается отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
Н
30 мар 2024
Прекрасная экскурсия с великолепным гидом Маргаритой! Рекомендуем!
Елена
4 авг 2023
Прекрасное путешествие с Маргаритой по двум древним городам. Рассказ не прекращался даже по пути следования из одного города в другой. Сравнительный анализ и последовательный рассказ о городах и событиях был прост, доступен и одновременно заполнен историческими фактами. К сожалению, в Зарайске идёт масштабная реконструкция, но будет повод вернуться и увидеть обновлённый город.
Огромная благодарность Маргарита за экскурсии.
С
23 дек 2022
Все было выше всяких похвал!! Экскурсоводы Екатерина в Коломне и Юлия в Зарайске провели для нас великолепную экскурсию, которой не смог помещать даже выпавший на вчерашний день мороз. Мы получили много информации и впечатлений! Большое Спасибо Маргарите за организацию нашей экскурсии в Коломну и Зарайск.
Виктория
27 ноя 2022
Спасибо большое Маргарите за очень увлекательную экскурсию
И
30 сен 2022
Спасибо Маргарите за потрясающе интересную экскурсию по Зарайску и Коломне! Время пролетело незаметно, хотя экскурсия длилась 6 (!) часов. Интересно посмотреть именно два эти города вместе: сравнить, как развивались, к
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чему пришли сейчас. Зарайск оказался прямо открытием, где, оказывается, не только Кремль, но и еще очень много всего интересного. Новый взгляд на оба эти города - бывала и раньше, но самостоятельно. Большая ценность - услышать об истории, интересных местах, узнать, чем живут люди сегодня. Формат экскурсии не просто сухое перечисление исторических фактов и что-когда было построено, а именно интересный рассказ, советы, куда можно еще сходить, где перекусить, какие есть интересные музеи, не всегда заметные на карте города. После экскурсии захотелось прочитать дополнительно про какие-то отдельные сюжеты и обязательно вернуться как в Коломну, так и в Зарайск. Рекомендую!

В
23 авг 2022
Маргарита большой молодец.
Алсу
12 июл 2022
Потрясающая экскурсия, которую не смог испортить даже накрапывающий дождь в Зарайске. Много интересной структурированной информации. Маргарита подробно и терпеливо отвечала на на все дополнительные вопросы. . И это было просто потрясающе! Мы остались под большим впечатлением.
И
21 июн 2022
Большое спасибо нашему экскурсоводу прекрасной обаятельный Маргарите за то, что она подарила нам праздник. Мы увидели Коломну совсем другими глазами, оценили Зарайск, окунулись в историю пятисотлетней давности. Обязательно Вернёмся Летом
Виталий
20 июн 2022
Маргарита, наш гид, подробно подавала материал. Она как отличник- ботаник. Вроде пятерка, но без креативности, изюминки. То, про что она рассказывала, можно фактически найти в иных источниках. Мне лично не
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хватило тех фактов, которые могут являться эксклюзивными. И ещё. На мой взгляд, гид должен обладать не только энциклопедическими знаниями про объект своего повествования, но и чувством юмора, которое позволит влюбить в себя туристов. Тем не менее, большой поклон Маргарите за ее труд. Все было хорошо с некоторыми оговорками, о которых упомянул выше

Маргарита, наш гид, подробно подавала материал. Она как отличник- ботаник. Вроде пятерка, но без креативности, изюминки.
Маргарита
Маргарита
Ответ организатора:
Виталий, добрый день!
Была несколько удивлена получив такой отзыв от Вас. Прошу заметить ряд факторов не зависящих от меня, которые сильно
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влияли на качество экскурсионной программы:
1. Данная программа рассчитана до 10 человек, а в итоге в группе было 18. Мы с Вами обговаривали, что может быть 12-14 (эта информация есть в переписке) и это количество было бы предельно комфортным. Безусловно, у меня есть опыт проведения экскурсий бОльшим группам, но они меньшие по продолжительности. А держать на протяжении 6 часов внимание группы 18 человек несколько сложнее, чем 10.
2. Транспорт. В описании программы указано, что часть экскурсии проходит на транспорте. Так как программа рассчитана на группу до 10 человек обычно рассчитывается минивэн, где я без помощи микрофона могу проводить экскурсию. Вы приехали на более большом транспорте - микроавтобусе, где для проведения такого вида экскурсии требуется микрофон. Безусловно, это не проблема, когда гид садится рядом с водителем, пользуясь микрофоном, одновременно показывая водителю куда надо ехать. В микроавтобусе на котором приехали Вы микрофона не было. У меня был громкоговоритель, но для того, чтобы все экскурсанты меня слышали мне пришлось сесть в салон, что не удобно, так как я не могла в полной мере контролировать дорогу, отвлекаясь от повествования говорить водителю когда и куда надо поворачивать. К тому же мой громкоговоритель не предназначен для автобусной экскурсии, поэтому мне приходилось держать его в одном положении, неудобном для меня, чтобы он не фонил и путешественники могли слушать мой рассказ. Жаль, кстати, что на этот факт Вы не обратили внимание.
3. Водитель. В самом начале Вы сказали, что путешествуете с ним впервые и у вас уже в самом начале возникли сложности. Я также впервые столкнулась с водителем, которого когда просишь ехать медленнее наоборот ускоряется. В связи с этим мы промчались, в прямом смысле этого слова мимо многих интересных объектов, о которых планировала рассказать. Прошу заметить, я указывала Вам на это: такое поведение водителя влияет на качество экскурсии и я не успеваю рассказывать. На что Вы ответили, что понимаете ситуацию и претензий ко мне не имеете. Однако, при этом, в отзыве Вы указали, что "не хватило эксклюзивной информации". Мне кажется это очень странным.
Очень жаль, что Вы не обратили внимание на ряд многих других моментов, где, я шла Вам навстречу (отсутствие доплат за превышенное количество, завершение экскурсии в Зарайске, а не в Коломне с небольшой доплатой на мою дорогу в Коломну). Несмотря на ряд сложностей я старалась сделать для Вашей компании сделать экскурсию максимально интересной и комфортной. И была уверена, что получилось так как в конце Вы и другие участники меня благодарили.
Подобный отзыв я получаю впервые - вроде как есть слова благодарности, а вроде "отличник-ботаник" меня несколько коробит. В любом случае для меня это повод задуматься и впредь более подробно обговаривать детали.

Татьяна
5 июн 2021
Все отлично
Н
16 авг 2020
Маргарита отличный гид и рассказчик! Получили невероятное удовольствие от путешествия по Зарайску и Коломне! Очень рекомендуем!!!

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