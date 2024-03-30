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влияли на качество экскурсионной программы:

1. Данная программа рассчитана до 10 человек, а в итоге в группе было 18. Мы с Вами обговаривали, что может быть 12-14 (эта информация есть в переписке) и это количество было бы предельно комфортным. Безусловно, у меня есть опыт проведения экскурсий бОльшим группам, но они меньшие по продолжительности. А держать на протяжении 6 часов внимание группы 18 человек несколько сложнее, чем 10.

2. Транспорт. В описании программы указано, что часть экскурсии проходит на транспорте. Так как программа рассчитана на группу до 10 человек обычно рассчитывается минивэн, где я без помощи микрофона могу проводить экскурсию. Вы приехали на более большом транспорте - микроавтобусе, где для проведения такого вида экскурсии требуется микрофон. Безусловно, это не проблема, когда гид садится рядом с водителем, пользуясь микрофоном, одновременно показывая водителю куда надо ехать. В микроавтобусе на котором приехали Вы микрофона не было. У меня был громкоговоритель, но для того, чтобы все экскурсанты меня слышали мне пришлось сесть в салон, что не удобно, так как я не могла в полной мере контролировать дорогу, отвлекаясь от повествования говорить водителю когда и куда надо поворачивать. К тому же мой громкоговоритель не предназначен для автобусной экскурсии, поэтому мне приходилось держать его в одном положении, неудобном для меня, чтобы он не фонил и путешественники могли слушать мой рассказ. Жаль, кстати, что на этот факт Вы не обратили внимание.

3. Водитель. В самом начале Вы сказали, что путешествуете с ним впервые и у вас уже в самом начале возникли сложности. Я также впервые столкнулась с водителем, которого когда просишь ехать медленнее наоборот ускоряется. В связи с этим мы промчались, в прямом смысле этого слова мимо многих интересных объектов, о которых планировала рассказать. Прошу заметить, я указывала Вам на это: такое поведение водителя влияет на качество экскурсии и я не успеваю рассказывать. На что Вы ответили, что понимаете ситуацию и претензий ко мне не имеете. Однако, при этом, в отзыве Вы указали, что "не хватило эксклюзивной информации". Мне кажется это очень странным.

Очень жаль, что Вы не обратили внимание на ряд многих других моментов, где, я шла Вам навстречу (отсутствие доплат за превышенное количество, завершение экскурсии в Зарайске, а не в Коломне с небольшой доплатой на мою дорогу в Коломну). Несмотря на ряд сложностей я старалась сделать для Вашей компании сделать экскурсию максимально интересной и комфортной. И была уверена, что получилось так как в конце Вы и другие участники меня благодарили.

Подобный отзыв я получаю впервые - вроде как есть слова благодарности, а вроде "отличник-ботаник" меня несколько коробит. В любом случае для меня это повод задуматься и впредь более подробно обговаривать детали.