Полезная информация о Коломне
Что нужно знать о Коломне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 72 экскурсии
Местное время в Коломне
00:0717
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Коломна
|По-английски
|Kolomna
|Население города
|147 690 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|144 м. от уровня моря
Где находится Коломна на карте
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