Всё о Коломне

Полезная информация о Коломне

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Местное время в Коломне
00:0717
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКоломна
По-английскиKolomna
Население города147 690 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота144 м. от уровня моря

Где находится Коломна на карте

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