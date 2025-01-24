Что вас ожидает

Башни и купола Коломенского кремля

А со сбитня и начнём: перед парадными воротами кремля мы угостим вас дымящимся напитком — разгорячённые и весёлые вы отправитесь в путешествие по старой Коломне. В историческом центре буквально россыпь церквей и соборов, все святыни вы обойдёте и познакомитесь с ними. По пути мы расскажем, чем жил и как развивался город, вспомним добрые традиции празднования Нового года и Рождества. А у Пятницких ворот вы загадаете желание — для настроения и на удачу.

И уносят меня…

В звенящую снежную даль мы не помчим, а вот по улицам Коломны — обязательно. Повозка, запряжённая лошадью, будет ждать вас во второй части программы. Это и прекрасные пейзажи; и настоящий русский дух — лошадь, зима, цветные купола церквей тут и там; и, конечно, буквально детские эмоции от катания!

Организационные детали