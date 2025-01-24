Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!

Уютное знакомство с городом-игрушкой пешком и на «транспорте» 19 века

Индивидуально
Ель в съедобных калачах да кренделях, купола в снежных шапках и прохожие, сплошь с улыбками на лице, — в нашей Коломне новогодняя пора! Вы пропитаетесь духом праздника, послушаете о городе, поворачивая за рассказами голову то к одной, то к другой нарядной церкви, на лошади промчитесь по заснеженным улицам и согреетесь медовым сбитнем.
Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!
Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!
Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!
Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!
Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!
Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!
Кремль, сбитень и катание на повозке — зимняя Коломна!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Башни и купола Коломенского кремля

А со сбитня и начнём: перед парадными воротами кремля мы угостим вас дымящимся напитком — разгорячённые и весёлые вы отправитесь в путешествие по старой Коломне. В историческом центре буквально россыпь церквей и соборов, все святыни вы обойдёте и познакомитесь с ними. По пути мы расскажем, чем жил и как развивался город, вспомним добрые традиции празднования Нового года и Рождества. А у Пятницких ворот вы загадаете желание — для настроения и на удачу.

И уносят меня…

В звенящую снежную даль мы не помчим, а вот по улицам Коломны — обязательно. Повозка, запряжённая лошадью, будет ждать вас во второй части программы. Это и прекрасные пейзажи; и настоящий русский дух — лошадь, зима, цветные купола церквей тут и там; и, конечно, буквально детские эмоции от катания!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— Москворецкая набережная
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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