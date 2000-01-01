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Хорошие фотографии Коломны в высоком разрешении

Фотографии города Коломны (Россия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Коломна
Где находится Коломна на карте
Где находится Коломна на карте
Отведайте пастилу в музейной фабрике пастилы
Отведайте пастилу в музейной фабрике пастилы
Успенский собор
Успенский собор
В музее «кузнечная слобода» желающие могут попробовать себя в роли кузнеца
В музее «кузнечная слобода» желающие могут попробовать себя в роли кузнеца
Ознакомьтесь с технологией приготовлением калачей в музее «Коломенский калачъ»
Ознакомьтесь с технологией приготовлением калачей в музее «Коломенский калачъ»
Посетите Коломенский кремль
Посетите Коломенский кремль
Музей "Мануфактура "Душистыя радости"
Музей "Мануфактура "Душистыя радости"
Памятник святым Мефодию и Кириллу
Памятник святым Мефодию и Кириллу
Коломна испокон веков была центром пчеловодства, поэтому без мёда уехать не получится
Коломна испокон веков была центром пчеловодства, поэтому без мёда уехать не получится
Местная медовуха на любой вкус
Местная медовуха на любой вкус
Кованные сувениры
Кованные сувениры
Калачи
Калачи
Пастила
Пастила
Железнодорожная станция Голутвин
Железнодорожная станция Голутвин
Автовокзал Коломны
Автовокзал Коломны
Гостиничный комплекс «Подсолнухи»
Гостиничный комплекс «Подсолнухи»
Комната в «Like Hostel»
Комната в «Like Hostel»
Кемпинг «У Кремля»
Кемпинг «У Кремля»
Отель «40-й Меридиан Арбат»
Отель «40-й Меридиан Арбат»
Гостиница Landing Stage Master (Дебаркадер)
Гостиница Landing Stage Master (Дебаркадер)
Кафе «MiX Точка»
Кафе «MiX Точка»
Кафе «Дом с Мезонином»
Кафе «Дом с Мезонином»
Медовуха
Медовуха
Коломенские калачи
Коломенские калачи
Пастила – любимое лакомство Коломенцев
Пастила – любимое лакомство Коломенцев
Традиционный Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки»
Традиционный Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки»
День славянской письменности и культуры в Коломне
День славянской письменности и культуры в Коломне
Празднование масленицы
Празднование масленицы
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Колычёвский пляж – большой пляж в Коломне с потрясающим видом на Оку
Колычёвский пляж – большой пляж в Коломне с потрясающим видом на Оку
В летний теплый период настоятельно рекомендуем вам покататься на теплоходе
В летний теплый период настоятельно рекомендуем вам покататься на теплоходе
Все желающие могут прокатиться на конной повозке
Все желающие могут прокатиться на конной повозке
Музей «Тайны коломенской медовуши»
Музей «Тайны коломенской медовуши»
Ремесленная экскурсия в мастерскую кузнеца, на которой вам расскажут всё о кузнечном ремесле
Ремесленная экскурсия в мастерскую кузнеца, на которой вам расскажут всё о кузнечном ремесле
Коломенцы отмечают масленицу
Коломенцы отмечают масленицу
Церковь Иоанна Богослова в Коломне
Церковь Иоанна Богослова в Коломне
Коломенский рыбхоз «Осенка»
Коломенский рыбхоз «Осенка»
Площадь 2-х революций
Площадь 2-х революций
Сквер Блюдечко
Сквер Блюдечко
Бобренев понтонный мост
Бобренев понтонный мост
Соборная площадь в Коломне
Соборная площадь в Коломне
Кузнецкая слобода
Кузнецкая слобода
Музей трамваев
Музей трамваев
Музей «Калачная»
Музей «Калачная»
Музей пастилы
Музей пастилы
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Коломенский кремль
Коломенский кремль
Коломна, Россия
Коломна, Россия
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