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Хорошие фотографии Коломны в высоком разрешении
Фотографии города Коломны (Россия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Коломна
Где находится Коломна на карте
Отведайте пастилу в музейной фабрике пастилы
Успенский собор
В музее «кузнечная слобода» желающие могут попробовать себя в роли кузнеца
Ознакомьтесь с технологией приготовлением калачей в музее «Коломенский калачъ»
Посетите Коломенский кремль
Музей "Мануфактура "Душистыя радости"
Памятник святым Мефодию и Кириллу
Коломна испокон веков была центром пчеловодства, поэтому без мёда уехать не получится
Местная медовуха на любой вкус
Кованные сувениры
Калачи
Пастила
Железнодорожная станция Голутвин
Автовокзал Коломны
Гостиничный комплекс «Подсолнухи»
Комната в «Like Hostel»
Кемпинг «У Кремля»
Отель «40-й Меридиан Арбат»
Гостиница Landing Stage Master (Дебаркадер)
Кафе «MiX Точка»
Кафе «Дом с Мезонином»
Медовуха
Коломенские калачи
Пастила – любимое лакомство Коломенцев
Традиционный Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки»
День славянской письменности и культуры в Коломне
Празднование масленицы
Рождественское шествие
Колычёвский пляж – большой пляж в Коломне с потрясающим видом на Оку
В летний теплый период настоятельно рекомендуем вам покататься на теплоходе
Все желающие могут прокатиться на конной повозке
Музей «Тайны коломенской медовуши»
Ремесленная экскурсия в мастерскую кузнеца, на которой вам расскажут всё о кузнечном ремесле
Коломенцы отмечают масленицу
Церковь Иоанна Богослова в Коломне
Коломенский рыбхоз «Осенка»
Площадь 2-х революций
Сквер Блюдечко
Бобренев понтонный мост
Соборная площадь в Коломне
Кузнецкая слобода
Музей трамваев
Музей «Калачная»
Музей пастилы
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Коломенский кремль
Коломна, Россия
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