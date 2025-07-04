Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест - это захватывающее приключение для всей семьи в Коломне.Участники вместе с Бабой-ягой и Снегурочкой отправятся на поиски исчезнувших подарков, разгадывая загадки и выполняя задания

на ловкость. Маршрут проходит через Восточные ворота Кремля, Шевлягинскую площадь, Коломенский Арбат и другие знаковые места. Квест идеально подходит для детей от 6 лет и их родителей, создавая атмосферу праздника и игры. Погрузитесь в мир волшебства и узнайте, кто виноват в исчезновении подарков

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за 1–7 человек или 950 ₽ за человека, если вас больше

от 7500 ₽ за 1–7 человек или 950 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание квеста

Добро пожаловать на квест-игру со Снегурочкой и Бабой-ягой!

В интерактивном формате вы будете:

знакомиться с городом

искать зашифрованные послания

разгадывать загадки

выполнять задания на ловкость

искать исчезнувшие подарки

и выяснять, кто во всём виноват!

Наш маршрут:

Восточные ворота Кремля

Шевлягинская (Молочная) площадь

Коломенский Арбат

памятник Водовозу с кружкой исполнения желаний

жители Изумрудного города

набережная Москвы-реки

Организационные детали

Экскурсия подходит для детей от 6 лет и их родителей.