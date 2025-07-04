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Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест

Увлекательный квест в Коломне с Бабой-ягой и Снегурочкой подарит незабываемые эмоции! Откройте тайны исчезнувших подарков и погрузитесь в атмосферу праздника
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест - это захватывающее приключение для всей семьи в Коломне.

Участники вместе с Бабой-ягой и Снегурочкой отправятся на поиски исчезнувших подарков, разгадывая загадки и выполняя задания
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на ловкость.

Маршрут проходит через Восточные ворота Кремля, Шевлягинскую площадь, Коломенский Арбат и другие знаковые места. Квест идеально подходит для детей от 6 лет и их родителей, создавая атмосферу праздника и игры. Погрузитесь в мир волшебства и узнайте, кто виноват в исчезновении подарков

6 причин купить этот квест

  • 🎭 Театрализованное представление
  • 🎁 Поиск исчезнувших подарков
  • 🧩 Разгадывание загадок
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей
  • 🌟 Праздничная атмосфера
  • 🏰 Исторические места Коломны
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Восточные ворота Кремля
  • Шевлягинская площадь
  • Коломенский Арбат
  • Памятник Водовозу
  • Набережная Москвы-реки

Описание квеста

Добро пожаловать на квест-игру со Снегурочкой и Бабой-ягой!
В интерактивном формате вы будете:

  • знакомиться с городом
  • искать зашифрованные послания
  • разгадывать загадки
  • выполнять задания на ловкость
  • искать исчезнувшие подарки
  • и выяснять, кто во всём виноват!

Наш маршрут:

  • Восточные ворота Кремля
  • Шевлягинская (Молочная) площадь
  • Коломенский Арбат
  • памятник Водовозу с кружкой исполнения желаний
  • жители Изумрудного города
  • набережная Москвы-реки

Организационные детали

Экскурсия подходит для детей от 6 лет и их родителей.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Полянской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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