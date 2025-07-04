Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест - это захватывающее приключение для всей семьи в Коломне.
Участники вместе с Бабой-ягой и Снегурочкой отправятся на поиски исчезнувших подарков, разгадывая загадки и выполняя задания
Участники вместе с Бабой-ягой и Снегурочкой отправятся на поиски исчезнувших подарков, разгадывая загадки и выполняя задания
6 причин купить этот квест
- 🎭 Театрализованное представление
- 🎁 Поиск исчезнувших подарков
- 🧩 Разгадывание загадок
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
- 🌟 Праздничная атмосфера
- 🏰 Исторические места Коломны
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Восточные ворота Кремля
- Шевлягинская площадь
- Коломенский Арбат
- Памятник Водовозу
- Набережная Москвы-реки
Описание квеста
Добро пожаловать на квест-игру со Снегурочкой и Бабой-ягой!
В интерактивном формате вы будете:
- знакомиться с городом
- искать зашифрованные послания
- разгадывать загадки
- выполнять задания на ловкость
- искать исчезнувшие подарки
- и выяснять, кто во всём виноват!
Наш маршрут:
- Восточные ворота Кремля
- Шевлягинская (Молочная) площадь
- Коломенский Арбат
- памятник Водовозу с кружкой исполнения желаний
- жители Изумрудного города
- набережная Москвы-реки
Организационные детали
Экскурсия подходит для детей от 6 лет и их родителей.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Полянской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Коломне
Провела экскурсии для 4652 туристов
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не простоЗадать вопрос
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