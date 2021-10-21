Коломна – о городе, интересных местах и жизни людей

Только факты о городе Коломна 2021 в Московской области – что посмотреть, что поесть из местной кухни 🥧 и главное где, куда сходить на праздники, как и на чём доехать из Москвы до Коломны, что из сувениров купить и привезти друзьям и в каких отелях остановиться рядом с достопримечательностями
Содержание статьи
Коломна, Россия
Коломна, Россия

Коломна — это один из туристических центров России. Почему путешественники выбирают город, подробно расскажет данная статья. На ХорошоТАМ можно будет узнать об истории, экономике, кухне, инфраструктуре населенного пункта и местных праздничных мероприятиях.

Город областного подчинения в Московской области — это Коломна. Известен своей глубокой историей — с XII века и древними архитектурными памятниками. Здесь находится Подмосковный кремль, который привлекает туристов не только из РФ. Путешественники с других стран часто приезжают в населенный пункт для осмотра соборов и другого культурного наследия.

Коломна может похвастаться своей вкусной и питательной кухней. Считается, что каждый гость города должен попробовать местную пастилу, которая готовится по особым рецептам. Населенный пункт является транспортным узлом области и одним из производственных центров.

В последние годы исторические районы Калининграда оживились новой волной в искусстве, городском дизайне и кухне. Город, который использовался в качестве военной базы до конца холодной войны, дистанцировался от боевого прошлого и теперь служит оживленной остановкой для путешественников, посещающих Балтийский регион Европы.

Интересный факт. Выдвигаются разные гипотезы о происхождении названия городка. Известный историк Н. Карамзин предполагал, что к основанию поселения была причастна знатная латинская фамилия — Colonna. Ученый утверждает, что чужеземцы конфликтовали с органами власти на родине. Поэтому нашли для себя подходящую местность для жизни. Другие теории связывают название с колесом — «коломой» или каменоломней. Существует около 20 версий о происхождении города.

Общая информация

  • Население. Проживает — 138 693 человек. Катойконим местных жителей — коломенцы (коломничи). На мужчину говорят — коломенец, женщину называют — коломчанка.
  • Язык. Русский.
  • Религия. Большинство коломенцев православные христиане. Ислам исповедует около 3000 человек.
  • Телефонный код. +7 496 6.

Где находится Коломна

Где находится Коломна на карте
Где находится Коломна на карте
Коломна, Россия
  • Коломенский городской округ находится в Московской области. От столицы город располагается на расстоянии — 129,7 км.
  • Муниципальное образование граничит с округами: Егорьевска, Луховицы, а также Ступино.
  • Поселение находится на пересечении рек: Коломенки, Москвы, Оки.
  • Территория известна густыми лесами, где популярным видом отдыха является собирание грибов и ягод.

ТОП достопримечательностей

Коломенский кремль
Коломенский кремль
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Музей пастилы
Музей пастилы
Музей «Калачная»
Музей «Калачная»
Музей трамваев
Музей трамваев
Кузнецкая слобода
Кузнецкая слобода

В городе много исторических достопримечательностей, церквей и объектов, которые нужно посетить туристу. ХорошоТАМ предоставил подробную информацию о культурных памятниках:

  • Коломенский Кремль. Если вы не были возле Подмосковного кремля, то должны посетить это красивое место. Крепость хорошо сохранилась с древних времен — для ценителей истории это прекрасная возможность проанализировать архитектуру 16 века. Только 7 башен и кирпичная стена уцелели с того периода. Но это немало, чтобы догадаться о состоянии твердыни во времена князя Василия III, который приказал воздвигнуть укрепление. В одной из башен имеется подземный ход. На территории исторического комплекса проводятся ярмарки, рыцарские турниры, реконструкции событий древности. На большой территории туристы могут перемещаться на прокатных самокатах.
  • Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Собор основан в 14 веке, является одним из памятников христианства Руси. По приданию святой Сергий Радонежский основывал часовенку. Место, где расположена церковь, отличается природной красотой. На пересечении рек Ока и Москва был воздвигнут данный храм.
  • Музей пастилы. В старом доме купцов Сурановых создан данный культурный центр. Здесь можно узнать информацию об яблочных деликатесах и специфике русской кухни. Самое приятное возможно попробовать разные виды пастилок с горячим чаем и понаблюдать за сотрудниками в костюмах 19 века. В летнем кафе при музее, оформленном в ретро-стиле, можно отведать других сладостей и приятных напитков.
  • Музей «Калачная». Калачи — выпечка, известная с 16 века. Здесь выпекают душистые хлебобулочные изделия по древним рецептам.
  • Музей трамваев. Первый трамвай был создан в городе. Поэтому музей построен неспроста. Здесь можно ознакомиться с моделями разных стран, просмотреть документы, открытки, диорамы.
  • Успенский Кафедральный Собор. Храм создан из белых камней, является христианской святыней и культурным центром. В церкви молились о победе князь Дмитрий Донской и царь Иван Грозный.
  • Кузнечная слобода. В самом названии заложена специфика музея. Здесь туристы смогут ознакомиться с кузнечным делом в древности, просмотреть уникальные экспонаты, шедевры работы мастеров. Важное место в экспозиции занимают оружие древнерусских воинов и бытовые предметы.

Значимые места

Соборная площадь в Коломне
Соборная площадь в Коломне
Бобренев понтонный мост
Бобренев понтонный мост
Сквер Блюдечко
Сквер Блюдечко
Площадь 2-х революций
Площадь 2-х революций
Коломенский рыбхоз «Осенка»
Коломенский рыбхоз «Осенка»

В Коломне много интересных мест, она занимает важное место в эко туризме. Остановимся подробнее на данной информации:

  • Соборная площадь. Украшена красивыми клумбами в центре. В ансамбль площади входит несколько значимых объектов: Ново-Голутвин женский монастырь, Успенский собор, Тихвинская церковь.
  • Шлюз «Северка». За 2 километра от города находится данный объект. Шлюз начали строить в XIX веке. Подряд получила французская фирма. Если вам интересна история судоходства и свежий воздух, обязательно нужно посетить это место.
  • Речной порт. Работают портовые сооружения с середины 19 века. Сегодня здесь можно прокатиться на пароходе или посмотреть на современный яхт-клуб. Многие путешественники выбирают для отдыха пляж возле порта. Возле объекта хорошо развита инфраструктура развлечений.
  • Бобренев понтонный мост. Если вы были в Питере и видели, как раздвигается Дворцовый мост, думаете данный конструкции вас не удивят? Коломенский мост может заинтриговать туристов. Все сооружение уходит к одному берегу и снова возвращается в исходную точку.
  • Сквер Блюдечко. Коломенцы расскажут, что на этом месте стоял фонтан и красивая водяная мельница. Сквер соединялся с речкой лестницей из белого камня. Сегодня это совершенно тихое и уютное место для семейного отдыха и прогулок. Важные праздники городская власть проводит в данном сквере. Также это место примечательно недавними археологическими находками. Предметы датируются железным веком. Местные жители уверяют, что здесь был возведен первый кремль и другие древние укрепления.
  • Коломенский рыбхоз «Осенка». Находится в одноименном поселке. Приезжают в рыбхоз порыбачить, отдохнуть от городской суеты, посмотреть на великолепную природу. Пейзажи в поселке действительно очаровывают. Фотографировать едут в теплое и холодное время года.
  • Деревянный городок. Создавался комплекс для проведения Чемпионата Европы по конькобежному спорту. Постройки в городке возведены для развлечений и занятий спортом.
  • Площадь Двух Революций. Место с богатой историей. Известно с 18 века как площадь-рынок. Здесь захоронены революционеры 1905, 1917 годов. Поэтому название соответствует реалиям.

Особенности города

Церковь Иоанна Богослова в Коломне
Церковь Иоанна Богослова в Коломне
Коломенцы отмечают масленицу
Коломенцы отмечают масленицу

История

Коломна первый раз упоминается в Лаврентьевской летописи — 1177. Историческая хроника говорит о городе, как о существующем. Поэтому датой основания поселения считаются 40-60-е года 12 века. Населенный пункт был присоединен к Московскому княжеству. Много разорений принесло монголо-татарское нашествие, сжигали татары городок и в 16 веке. Князь Дмитрий Донской готовился к Куликовской битве в Коломне. В Смутное время здесь стояли повстанцы Ивана Болотникова, войска Лжедмитрия и Марина Мнишек. Революционные события 1905, 1917 годов также не обошли город. Сегодня населенный пункт считается крупным центром науки, производства и внутреннего туризма.

Особенности городского населения

Коломенцы дружелюбно относятся к путешественникам. Некоторые люди охотно рассказывают древние легенды и притчи. Многие суеверия связаны со Смутным временем и авантюристкой Мариной Мнишек. Даже одна из уцелевших башен Кремля называется Маринкиной. По преданию, здесь была заключена в темницу жена обоих Лжедмитриев. Местная молодежь до сегодняшних дней пытается найти сокровища польской красавицы. Старики говорят, что Маринку не замуровали в стене. Девушка превратилась в сороку и улетела на родину.

Финансовая сторона

Городок небольшой, поэтому цены намного дешевле, чем в крупных мегаполисах. Приезжают в город семьями и для одиночного отдыха.

Безопасность

В Коломне нормально обстоят дела с безопасностью для туристов. Преступность не выше от любого другого населенного пункта РФ.

Интересный факт. В городе прошло венчание 15-летнего Дмитрия Донского и 13-летней Евдокии Суздальской. В Москве организовать свадьбу было невозможно. На кануне мероприятия произошел большой общегородской пожар. Если провести церемонию в Нижнем Новгороде, центре Нижегородско-Суздальского княжества, москвичи взбунтуются. Поэтому выбрали нейтральную территорию — Коломну.

Климат

  • Климат города считается умеренно континентальный. Это значит отсутствие крепких морозов и палящего зноя. Поэтому отправляться на экскурсию можно в любой сезон. При наличии снега зимой можно полюбоваться красотами подмосковной природы, летом осмотреть достопримечательности и знаменитые места.
  • Январь — это самый холодный месяц в этой полосе. Средняя температура -8 градусов. Июль — наиболее теплый период +19-20 °. В летний период часто бывают грозы.
  • С детьми лучше отдыхать весной/летом. Осенью возможны дожди и слякоть.

Чем заняться в разные времена года?

Ремесленная экскурсия в мастерскую кузнеца, на которой вам расскажут всё о кузнечном ремесле
Ремесленная экскурсия в мастерскую кузнеца, на которой вам расскажут всё о кузнечном ремесле
Музей «Тайны коломенской медовуши»
Музей «Тайны коломенской медовуши»
Все желающие могут прокатиться на конной повозке
Все желающие могут прокатиться на конной повозке
В летний теплый период настоятельно рекомендуем вам покататься на теплоходе
В летний теплый период настоятельно рекомендуем вам покататься на теплоходе
Колычёвский пляж – большой пляж в Коломне с потрясающим видом на Оку
Колычёвский пляж – большой пляж в Коломне с потрясающим видом на Оку

Населенный пункт привлекает туристов в любое время года. Остановимся подробно на развлечениях в разный период:

  • Экскурсионная программа. Если вы не знакомы с шедеврами древнерусского зодчества, осмотрите Коломенский Кремль и множество церквей в городе. Летняя программа заметно отличается от зимней. В холодное время может быть меньше фестивалей и ярмарок, но Подмосковная природа, снег, очаровывают гостей.
  • Зимой туристы обязаны побывать за городом и заснять хвойные и лиственные леса под снегом. Пейзажи действительно великолепные. В холодное время популярным становится музей «Тайны коломенской медовуши». Здесь можно попробовать разные продукты на базе меда, в том числе и алкогольные.
  • В пляжный период можно искупаться в речной воде на Оке, Коломенке. Обустроено несколько пляжей в городской черте. Некоторые отдыхающие едут купаться на озера за населенным пунктом.
  • Экотуризм популярен в Коломне. Можно остановиться в гостиничном комплексе, базе отдыха, кемпинге за пределами населенного пункта. Отели располагаются на берегу рек, возле леса. Здесь популярно рыболовство и собирание грибов. Природа в Коломне очаровывает многих приезжих. На улицах можно увидеть людей с этюдниками. Это студенты худвузов или художники вдохновляются красотами здешних мест.
  • Путешественник может прокатиться по улицах на конной повозке. Под цоканье копыт интересно осматривать Подмосковный Кремль.
  • Прогулка на теплоходе по Москве-реке и Коломенке позволит увидеть красоты природы и достопримечательности со стороны. Для любителей водной глади — это лучший отдых. Теплоход идет возле сквера «Блюдечко» и через живописный изгиб «Пьяная лука». Так местные жители прозвали данную территорию.
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Коломна очень похожа на Нижний Новгород. Если вы были в этих городах, то согласитесь с доводами:

  • похожая древнерусская архитектура;
  • умеренный климат;
  • привлекательная природа средней полосы РФ;
  • большое количество храмов;
  • музеи техники (в Коломне — трамваев, Нижнем Новгороде — паровозов);
  • приветливые люди;
  • в обоих городах имеется свой Кремль!

Праздники и фестивали

Рождественское шествие
Рождественское шествие
Празднование масленицы
Празднование масленицы
День славянской письменности и культуры в Коломне
День славянской письменности и культуры в Коломне
Традиционный Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки»
Традиционный Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки»
  • В Рождественский период проводится фестиваль «Вертеп». Музыкальные коллективы фольклорной направленности веселят гостей и коломенцев. Поют традиционные праздничные песни и проводят древнерусские обряды.
  • «Ледяной дом». Проводится в январские дни. В сквере имени Зайцева проводятся народные гуляния. На «святки» приходит большинство горожан.
  • Масленица. В феврале-марте проходят самые масштабные гуляния в Коломне. Большинство мероприятий проводится в кремле и Парке Мира. Блины, чай и музыка!
  • День славянской письменности и культуры. 24 мая проводятся вернисажи, читанее стихов и творческие вечера.
  • «Антоновские яблоки». Один из главных фестивалей города. Проводится в начале сентября. Праздник смог объединить литературу и традиционную кухню. Под открытым небом можно посмотреть театральное представление, приобрести книгу на книжном ярмарке, попробовать пастилу и калачи, поучаствовать в крафт-параде, прослушать лекцию о любимых блюдах Достоевского и побывать на вечернем концерте.

Интересный факт. За городом стоит монастырь Бобренев Богородице-Рождественский. Во время прогулки на теплоходе можно увидеть эту церковь. Местные легенды утверждают, что на территории «Пьяной луки», при изгибе Москвы-реки купеческие корабли вынуждены были замедляться. На них нападала группа разбойников во главе с атаманом Бобреней. Название собора связано с руководителем авантюристов. Сама местность получила имя «пьяной», потому что разбойники устраивали гуляния сразу после ограбления, возле воды.

Что едят жители города – местная кухня?

Пастила – любимое лакомство Коломенцев
Пастила – любимое лакомство Коломенцев
Коломенские калачи
Коломенские калачи
Медовуха
Медовуха
Кафе «Дом с Мезонином»
Кафе «Дом с Мезонином»
Кафе «MiX Точка»
Кафе «MiX Точка»

Пища является атрибутом культурного наследия каждого народа. Часто еда становится «визитной карточкой» конкретного региона. Поэтому, если будете в Коломне, обязательно попробуйте:

  • Пастилу. Деликатес известен на Руси со времен царя Грозного. Готовилось блюдо из яблок, меда, патоки. Пастилу любил Федор Михайлович Достоевский. Сегодня можно приобрести десерт, который нравился известному писателю.
  • Калач и хлебобулочная продукция. Калачи бывают с разной начинкой. Приправленные паштетом или оригинальные с гусиным мясом. Пирожки в городке можно увидеть разные: с картошкой, грибами, капустой и яблоками.
  • Медовуху. Древнерусский алкогольный напиток предназначен для бодрости духа и хорошего настроения. Медовуха хорошо справляется с данной задачей. Если взять настой на травах с медом, можно почувствовать аромат действительно качественного спиртного.

Приобрести продукты можно на улице: пирожки и медовуху на раскладке. Но оригинальные продукты возможно найти только в музеях по данной тематике. Отведать древнерусскую или другую кухню можно в городских кафе и ресторанах. Известные заведения Коломны:

  • MiX Точка;
  • City-Кафе;
  • «Намеки»;
  • «Добрый торт»;
  • «Дом с мезонином», др.

Поесть в местных кафе недорого. Средние цены на популярные продукты: блины – 30-45 рублей штука, сырники до 30 рублей. Пачка пастилы стоит от 90 рублей, калач от 50, а графинчик медовухи с травами можно взять за 250.

Интересный факт. Один из почитаемых городских памятников — водовозу с собакой. В Коломне до начала 20 века не было водопровода. Профессия водовоза была востребована в тех условиях. Поэтому жители города нормально относятся к труду человека, который бочками обеспечивал водой целый город.

Где лучше размещаться – об отелях и не только

Гостиница Landing Stage Master (Дебаркадер)
Гостиница Landing Stage Master (Дебаркадер)
Отель «40-й Меридиан Арбат»
Отель «40-й Меридиан Арбат»
Кемпинг «У Кремля»
Кемпинг «У Кремля»
Комната в «Like Hostel»
Комната в «Like Hostel»
Гостиничный комплекс «Подсолнухи»
Гостиничный комплекс «Подсолнухи»
  • Landing Stage Master (Дебаркадер). Гостиница на воде. Объект расположен на реке Ока. Номера в форме кают. Создается впечатление путешествия по воде. Цена номера от 1 890 рублей.
  • «40-й Меридиан Арбат». Отель расположен в центре, возле кремля и Москвы-реки. Образцовые номера, привлекательный ресторан, смотровые площадки, сауна. Стоимость номера — от 3 500 руб.
  • «У Кремля». Кемпинг с детской площадкой садом и возможностью взять на прокат велосипед. Цена номеров от 1 250 ₽.
  • Like Hostel. В центре города, бесплатный вай-фай. Стоимость услуг от 450 рублей.
  • «Подсолнухи». Гостиничный Комплекс на берегу Оки в селе Пирочи, возле Коломны. Яркая природа, образцовая рыбалка. Номера от 1 600 руб.

Как добраться до Коломны?

Автовокзал Коломны
Автовокзал Коломны
Железнодорожная станция Голутвин
Железнодорожная станция Голутвин

До города можно доехать на:

  • Автобусе. Из Москвы, автостанция «Котельники», отправляется рейсовый транспорт. В пути больше 1,5 часа. Билет — 280 ₽. Пребывает на «Площадь Двух революций».
  • Электричке. Отправляется с Казанского вокзала. Время на дорогу — больше 2х часов.
  • Авто. Из Москвы следовать нужно от МКАДа до трассы М-5. На дорогу нужно потратить 1,5 часа. Можно также добраться по трассе М4.
  • Теплоходе. Отходит с Южного морского вокзала Москвы. Это круиз для тех, кто не торопится, рассчитан на 4 дня.
Автобусы из Москвы в Коломну
Расписание электричек

Из разных городов России к населенному пункту можно добраться:

Если вы приехали в Коломну на своей машине, можно распланировать маршрут. За несколько дней возможно увидеть главные достопримечательности. Также нормально путешествовать по городу на велосипедах, которые арендуются почасово. Ретро-велосипед стоит от 150 рублей за час.

Сувениры / Что привезти из Коломны?

Пастила
Пастила
Калачи
Калачи
Кованные сувениры
Кованные сувениры
Местная медовуха на любой вкус
Местная медовуха на любой вкус
Коломна испокон веков была центром пчеловодства, поэтому без мёда уехать не получится
Коломна испокон веков была центром пчеловодства, поэтому без мёда уехать не получится

Родным и друзьям можно привести такие сувениры из города:

  • Пастила. Если вы посетите «Музей пастилы», найдете небольшой магазин после экскурсии. Там можно приобрести много деликатесов по старинным и новым рецептам. Образцовый подарок для мужчин и женщин.
  • Калач. Хлебобулочные продукты лучше покупать в магазинчике при одноименном музее.
  • Кованные предметы. Кованные сувениры можно найти в лавке Кузнечной Слободы.
  • Медовуха. Большой выбор спиртных напитков в музеях медовых изделий. Алкоголь можно выбрать сладкий, с небольшим градусом, для женщин и более тяжелый для мужчин.
  • Мёд. Здесь популярно пчеловодство. Поэтому можно найти домашний мед образцового качества.

Лучше не покупайте холодное оружие. Органам правопорядка нелегко доказывать, что это сувенирная продукция.

Плюсы и минусы отдыха здесь

Памятник святым Мефодию и Кириллу
Памятник святым Мефодию и Кириллу
Музей "Мануфактура "Душистыя радости"
Музей "Мануфактура "Душистыя радости"

Остановимся на недостатках:

  • не так развита инфраструктура, как в больших населенных пунктах;
  • нет пунктов бюджетного питания;
  • мало камер хранения для вещей.

Но есть и достоинства у городка:

  • памятники древней культуры, церкви;
  • живописная природа;
  • возможен отдых у реки;
  • недорогие цены;
  • время езды из столицы до 2х часов.

Что нужно сделать обязательно?

Посетите Коломенский кремль
Посетите Коломенский кремль
Ознакомьтесь с технологией приготовлением калачей в музее «Коломенский калачъ»
Ознакомьтесь с технологией приготовлением калачей в музее «Коломенский калачъ»
В музее «кузнечная слобода» желающие могут попробовать себя в роли кузнеца
В музее «кузнечная слобода» желающие могут попробовать себя в роли кузнеца
Успенский собор
Успенский собор
Отведайте пастилу в музейной фабрике пастилы
Отведайте пастилу в музейной фабрике пастилы

Туристы составляют маршруты по своему усмотрению, но некоторые места нельзя пропустить:

  • осмотрите оборонительные сооружения Коломенского кремля;
  • попробуйте пастилу на фабрике или музее;
  • оцените красоту древнерусского зодчества в Богоявленском Старо-Голутвинском монастыре, Успенском Соборе, других церквях;
  • отведайте калач и медовуху;
  • насладитесь природой средней полосы за городом;
  • прокатитесь на трамвае и теплоходе;
  • ознакомьтесь с кузнечным делом в одноименном музее.

В первый день обратите внимание на исторические достопримечательности. В последний день прокатитесь на теплоходе по реке. Открываются обворожительные пейзажи. В зимний период водная прогулка не состоится, тогда сосредоточьтесь на местных ресторанчиках. Устройте праздник для желудка. Узнайте русскую кухню.

Не спешите покидать Коломну, не взглянув на Кремль и водные артерии города. Если вам не удалось осмотреть все достопримечательности за одну поездку, выберите время и приезжайте в город еще раз. ХорошоТАМ поспособствует туристам организовать экскурсионную программу, поможет советом и информацией.

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