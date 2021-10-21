Только факты о городе Коломна 2021 в Московской области – что посмотреть, что поесть из местной кухни 🥧 и главное где, куда сходить на праздники, как и на чём доехать из Москвы до Коломны, что из сувениров купить и привезти друзьям и в каких отелях остановиться рядом с достопримечательностями

Коломна, Россия

Коломна — это один из туристических центров России. Почему путешественники выбирают город, подробно расскажет данная статья. На ХорошоТАМ можно будет узнать об истории, экономике, кухне, инфраструктуре населенного пункта и местных праздничных мероприятиях.

Город областного подчинения в Московской области — это Коломна. Известен своей глубокой историей — с XII века и древними архитектурными памятниками. Здесь находится Подмосковный кремль, который привлекает туристов не только из РФ. Путешественники с других стран часто приезжают в населенный пункт для осмотра соборов и другого культурного наследия.

Коломна может похвастаться своей вкусной и питательной кухней. Считается, что каждый гость города должен попробовать местную пастилу, которая готовится по особым рецептам. Населенный пункт является транспортным узлом области и одним из производственных центров.

В последние годы исторические районы Калининграда оживились новой волной в искусстве, городском дизайне и кухне. Город, который использовался в качестве военной базы до конца холодной войны, дистанцировался от боевого прошлого и теперь служит оживленной остановкой для путешественников, посещающих Балтийский регион Европы.

Интересный факт. Выдвигаются разные гипотезы о происхождении названия городка. Известный историк Н. Карамзин предполагал, что к основанию поселения была причастна знатная латинская фамилия — Colonna. Ученый утверждает, что чужеземцы конфликтовали с органами власти на родине. Поэтому нашли для себя подходящую местность для жизни. Другие теории связывают название с колесом — «коломой» или каменоломней. Существует около 20 версий о происхождении города.

Общая информация

Население . Проживает — 138 693 человек. Катойконим местных жителей — коломенцы (коломничи). На мужчину говорят — коломенец, женщину называют — коломчанка.

. Проживает — 138 693 человек. Катойконим местных жителей — коломенцы (коломничи). На мужчину говорят — коломенец, женщину называют — коломчанка. Язык . Русский.

. Русский. Религия . Большинство коломенцев православные христиане. Ислам исповедует около 3000 человек.

. Большинство коломенцев православные христиане. Ислам исповедует около 3000 человек. Телефонный код. +7 496 6.

Где находится Коломна

Где находится Коломна на карте

Коломна, Россия

Коломенский городской округ находится в Московской области. От столицы город располагается на расстоянии — 129,7 км.

Муниципальное образование граничит с округами: Егорьевска, Луховицы, а также Ступино.

Поселение находится на пересечении рек: Коломенки, Москвы, Оки.

Территория известна густыми лесами, где популярным видом отдыха является собирание грибов и ягод.

ТОП достопримечательностей

Коломенский кремль Богоявленский Старо-Голутвин монастырь Музей пастилы Музей «Калачная» Музей трамваев Кузнецкая слобода

В городе много исторических достопримечательностей, церквей и объектов, которые нужно посетить туристу. ХорошоТАМ предоставил подробную информацию о культурных памятниках:

Коломенский Кремль . Если вы не были возле Подмосковного кремля, то должны посетить это красивое место. Крепость хорошо сохранилась с древних времен — для ценителей истории это прекрасная возможность проанализировать архитектуру 16 века. Только 7 башен и кирпичная стена уцелели с того периода. Но это немало, чтобы догадаться о состоянии твердыни во времена князя Василия III, который приказал воздвигнуть укрепление. В одной из башен имеется подземный ход. На территории исторического комплекса проводятся ярмарки, рыцарские турниры, реконструкции событий древности. На большой территории туристы могут перемещаться на прокатных самокатах.

. Если вы не были возле Подмосковного кремля, то должны посетить это красивое место. Крепость хорошо сохранилась с древних времен — для ценителей истории это прекрасная возможность проанализировать архитектуру 16 века. Только 7 башен и кирпичная стена уцелели с того периода. Но это немало, чтобы догадаться о состоянии твердыни во времена князя Василия III, который приказал воздвигнуть укрепление. В одной из башен имеется подземный ход. На территории исторического комплекса проводятся ярмарки, рыцарские турниры, реконструкции событий древности. На большой территории туристы могут перемещаться на прокатных самокатах. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь . Собор основан в 14 веке, является одним из памятников христианства Руси. По приданию святой Сергий Радонежский основывал часовенку. Место, где расположена церковь, отличается природной красотой. На пересечении рек Ока и Москва был воздвигнут данный храм.

. Собор основан в 14 веке, является одним из памятников христианства Руси. По приданию святой Сергий Радонежский основывал часовенку. Место, где расположена церковь, отличается природной красотой. На пересечении рек Ока и Москва был воздвигнут данный храм. Музей пастилы . В старом доме купцов Сурановых создан данный культурный центр. Здесь можно узнать информацию об яблочных деликатесах и специфике русской кухни. Самое приятное возможно попробовать разные виды пастилок с горячим чаем и понаблюдать за сотрудниками в костюмах 19 века. В летнем кафе при музее, оформленном в ретро-стиле, можно отведать других сладостей и приятных напитков.

. В старом доме купцов Сурановых создан данный культурный центр. Здесь можно узнать информацию об яблочных деликатесах и специфике русской кухни. Самое приятное возможно попробовать разные виды пастилок с горячим чаем и понаблюдать за сотрудниками в костюмах 19 века. В летнем кафе при музее, оформленном в ретро-стиле, можно отведать других сладостей и приятных напитков. Музей «Калачная» . Калачи — выпечка, известная с 16 века. Здесь выпекают душистые хлебобулочные изделия по древним рецептам.

. Калачи — выпечка, известная с 16 века. Здесь выпекают душистые хлебобулочные изделия по древним рецептам. Музей трамваев . Первый трамвай был создан в городе. Поэтому музей построен неспроста. Здесь можно ознакомиться с моделями разных стран, просмотреть документы, открытки, диорамы.

. Первый трамвай был создан в городе. Поэтому музей построен неспроста. Здесь можно ознакомиться с моделями разных стран, просмотреть документы, открытки, диорамы. Успенский Кафедральный Собор. Храм создан из белых камней, является христианской святыней и культурным центром. В церкви молились о победе князь Дмитрий Донской и царь Иван Грозный.

Кузнечная слобода. В самом названии заложена специфика музея. Здесь туристы смогут ознакомиться с кузнечным делом в древности, просмотреть уникальные экспонаты, шедевры работы мастеров. Важное место в экспозиции занимают оружие древнерусских воинов и бытовые предметы.

Значимые места

Соборная площадь в Коломне Бобренев понтонный мост Сквер Блюдечко Площадь 2-х революций Коломенский рыбхоз «Осенка»

В Коломне много интересных мест, она занимает важное место в эко туризме. Остановимся подробнее на данной информации:

Соборная площадь . Украшена красивыми клумбами в центре. В ансамбль площади входит несколько значимых объектов: Ново-Голутвин женский монастырь, Успенский собор, Тихвинская церковь.

. Украшена красивыми клумбами в центре. В ансамбль площади входит несколько значимых объектов: Ново-Голутвин женский монастырь, Успенский собор, Тихвинская церковь. Шлюз «Северка» . За 2 километра от города находится данный объект. Шлюз начали строить в XIX веке. Подряд получила французская фирма. Если вам интересна история судоходства и свежий воздух, обязательно нужно посетить это место.

. За 2 километра от города находится данный объект. Шлюз начали строить в XIX веке. Подряд получила французская фирма. Если вам интересна история судоходства и свежий воздух, обязательно нужно посетить это место. Речной порт . Работают портовые сооружения с середины 19 века. Сегодня здесь можно прокатиться на пароходе или посмотреть на современный яхт-клуб. Многие путешественники выбирают для отдыха пляж возле порта. Возле объекта хорошо развита инфраструктура развлечений.

. Работают портовые сооружения с середины 19 века. Сегодня здесь можно прокатиться на пароходе или посмотреть на современный яхт-клуб. Многие путешественники выбирают для отдыха пляж возле порта. Возле объекта хорошо развита инфраструктура развлечений. Бобренев понтонный мост . Если вы были в Питере и видели, как раздвигается Дворцовый мост, думаете данный конструкции вас не удивят? Коломенский мост может заинтриговать туристов. Все сооружение уходит к одному берегу и снова возвращается в исходную точку.

. Если вы были в Питере и видели, как раздвигается Дворцовый мост, думаете данный конструкции вас не удивят? Коломенский мост может заинтриговать туристов. Все сооружение уходит к одному берегу и снова возвращается в исходную точку. Сквер Блюдечко . Коломенцы расскажут, что на этом месте стоял фонтан и красивая водяная мельница. Сквер соединялся с речкой лестницей из белого камня. Сегодня это совершенно тихое и уютное место для семейного отдыха и прогулок. Важные праздники городская власть проводит в данном сквере. Также это место примечательно недавними археологическими находками. Предметы датируются железным веком. Местные жители уверяют, что здесь был возведен первый кремль и другие древние укрепления.

. Коломенцы расскажут, что на этом месте стоял фонтан и красивая водяная мельница. Сквер соединялся с речкой лестницей из белого камня. Сегодня это совершенно тихое и уютное место для семейного отдыха и прогулок. Важные праздники городская власть проводит в данном сквере. Также это место примечательно недавними археологическими находками. Предметы датируются железным веком. Местные жители уверяют, что здесь был возведен первый кремль и другие древние укрепления. Коломенский рыбхоз «Осенка» . Находится в одноименном поселке. Приезжают в рыбхоз порыбачить, отдохнуть от городской суеты, посмотреть на великолепную природу. Пейзажи в поселке действительно очаровывают. Фотографировать едут в теплое и холодное время года.

. Находится в одноименном поселке. Приезжают в рыбхоз порыбачить, отдохнуть от городской суеты, посмотреть на великолепную природу. Пейзажи в поселке действительно очаровывают. Фотографировать едут в теплое и холодное время года. Деревянный городок . Создавался комплекс для проведения Чемпионата Европы по конькобежному спорту. Постройки в городке возведены для развлечений и занятий спортом.

. Создавался комплекс для проведения Чемпионата Европы по конькобежному спорту. Постройки в городке возведены для развлечений и занятий спортом. Площадь Двух Революций. Место с богатой историей. Известно с 18 века как площадь-рынок. Здесь захоронены революционеры 1905, 1917 годов. Поэтому название соответствует реалиям.

Особенности города

Церковь Иоанна Богослова в Коломне Коломенцы отмечают масленицу

История

Коломна первый раз упоминается в Лаврентьевской летописи — 1177. Историческая хроника говорит о городе, как о существующем. Поэтому датой основания поселения считаются 40-60-е года 12 века. Населенный пункт был присоединен к Московскому княжеству. Много разорений принесло монголо-татарское нашествие, сжигали татары городок и в 16 веке. Князь Дмитрий Донской готовился к Куликовской битве в Коломне. В Смутное время здесь стояли повстанцы Ивана Болотникова, войска Лжедмитрия и Марина Мнишек. Революционные события 1905, 1917 годов также не обошли город. Сегодня населенный пункт считается крупным центром науки, производства и внутреннего туризма.

Особенности городского населения

Коломенцы дружелюбно относятся к путешественникам. Некоторые люди охотно рассказывают древние легенды и притчи. Многие суеверия связаны со Смутным временем и авантюристкой Мариной Мнишек. Даже одна из уцелевших башен Кремля называется Маринкиной. По преданию, здесь была заключена в темницу жена обоих Лжедмитриев. Местная молодежь до сегодняшних дней пытается найти сокровища польской красавицы. Старики говорят, что Маринку не замуровали в стене. Девушка превратилась в сороку и улетела на родину.

Финансовая сторона

Городок небольшой, поэтому цены намного дешевле, чем в крупных мегаполисах. Приезжают в город семьями и для одиночного отдыха.

Безопасность

В Коломне нормально обстоят дела с безопасностью для туристов. Преступность не выше от любого другого населенного пункта РФ.

Интересный факт. В городе прошло венчание 15-летнего Дмитрия Донского и 13-летней Евдокии Суздальской. В Москве организовать свадьбу было невозможно. На кануне мероприятия произошел большой общегородской пожар. Если провести церемонию в Нижнем Новгороде, центре Нижегородско-Суздальского княжества, москвичи взбунтуются. Поэтому выбрали нейтральную территорию — Коломну.

Климат

Климат города считается умеренно континентальный. Это значит отсутствие крепких морозов и палящего зноя. Поэтому отправляться на экскурсию можно в любой сезон. При наличии снега зимой можно полюбоваться красотами подмосковной природы, летом осмотреть достопримечательности и знаменитые места.

Январь — это самый холодный месяц в этой полосе. Средняя температура -8 градусов. Июль — наиболее теплый период +19-20 °. В летний период часто бывают грозы.

С детьми лучше отдыхать весной/летом. Осенью возможны дожди и слякоть.

Чем заняться в разные времена года?

Ремесленная экскурсия в мастерскую кузнеца, на которой вам расскажут всё о кузнечном ремесле Музей «Тайны коломенской медовуши» Все желающие могут прокатиться на конной повозке В летний теплый период настоятельно рекомендуем вам покататься на теплоходе Колычёвский пляж – большой пляж в Коломне с потрясающим видом на Оку

Населенный пункт привлекает туристов в любое время года. Остановимся подробно на развлечениях в разный период:

Экскурсионная программа . Если вы не знакомы с шедеврами древнерусского зодчества, осмотрите Коломенский Кремль и множество церквей в городе. Летняя программа заметно отличается от зимней. В холодное время может быть меньше фестивалей и ярмарок, но Подмосковная природа, снег, очаровывают гостей.

. Если вы не знакомы с шедеврами древнерусского зодчества, осмотрите Коломенский Кремль и множество церквей в городе. Летняя программа заметно отличается от зимней. В холодное время может быть меньше фестивалей и ярмарок, но Подмосковная природа, снег, очаровывают гостей. Зимой туристы обязаны побывать за городом и заснять хвойные и лиственные леса под снегом . Пейзажи действительно великолепные. В холодное время популярным становится музей «Тайны коломенской медовуши». Здесь можно попробовать разные продукты на базе меда, в том числе и алкогольные.

. Пейзажи действительно великолепные. В холодное время популярным становится музей «Тайны коломенской медовуши». Здесь можно попробовать разные продукты на базе меда, в том числе и алкогольные. В пляжный период можно искупаться в речной воде на Оке, Коломенке . Обустроено несколько пляжей в городской черте. Некоторые отдыхающие едут купаться на озера за населенным пунктом.

. Обустроено несколько пляжей в городской черте. Некоторые отдыхающие едут купаться на озера за населенным пунктом. Экотуризм популярен в Коломне. Можно остановиться в гостиничном комплексе, базе отдыха, кемпинге за пределами населенного пункта. Отели располагаются на берегу рек, возле леса. Здесь популярно рыболовство и собирание грибов. Природа в Коломне очаровывает многих приезжих. На улицах можно увидеть людей с этюдниками. Это студенты худвузов или художники вдохновляются красотами здешних мест.

популярен в Коломне. Можно остановиться в гостиничном комплексе, базе отдыха, кемпинге за пределами населенного пункта. Отели располагаются на берегу рек, возле леса. Здесь популярно рыболовство и собирание грибов. Природа в Коломне очаровывает многих приезжих. На улицах можно увидеть людей с этюдниками. Это студенты худвузов или художники вдохновляются красотами здешних мест. Путешественник может прокатиться по улицах на конной повозке . Под цоканье копыт интересно осматривать Подмосковный Кремль.

. Под цоканье копыт интересно осматривать Подмосковный Кремль. Прогулка на теплоходе по Москве-реке и Коломенке позволит увидеть красоты природы и достопримечательности со стороны. Для любителей водной глади — это лучший отдых. Теплоход идет возле сквера «Блюдечко» и через живописный изгиб «Пьяная лука». Так местные жители прозвали данную территорию.

Экскурсии для ознакомления Святыни и предания Кремля Коломны 5 2 отзыва от 2000 ₽ за всё Мы прогуляемся по обширной территории Кремля подмосковной Коломны Увлекательное знакомство с Коломной 3200 ₽ за всё Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по... Коломна литературная и не только 4.9 90 отзывов 390 ₽ за чел. Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии Все экскурсии Коломны

Коломна очень похожа на Нижний Новгород. Если вы были в этих городах, то согласитесь с доводами:

похожая древнерусская архитектура;

умеренный климат;

привлекательная природа средней полосы РФ;

большое количество храмов;

музеи техники (в Коломне — трамваев, Нижнем Новгороде — паровозов);

приветливые люди;

в обоих городах имеется свой Кремль!

Праздники и фестивали

Рождественское шествие Празднование масленицы День славянской письменности и культуры в Коломне Традиционный Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки»

В Рождественский период проводится фестиваль «Вертеп» . Музыкальные коллективы фольклорной направленности веселят гостей и коломенцев. Поют традиционные праздничные песни и проводят древнерусские обряды.

. Музыкальные коллективы фольклорной направленности веселят гостей и коломенцев. Поют традиционные праздничные песни и проводят древнерусские обряды. «Ледяной дом» . Проводится в январские дни. В сквере имени Зайцева проводятся народные гуляния. На «святки» приходит большинство горожан.

. Проводится в январские дни. В сквере имени Зайцева проводятся народные гуляния. На «святки» приходит большинство горожан. Масленица . В феврале-марте проходят самые масштабные гуляния в Коломне. Большинство мероприятий проводится в кремле и Парке Мира. Блины, чай и музыка!

. В феврале-марте проходят самые масштабные гуляния в Коломне. Большинство мероприятий проводится в кремле и Парке Мира. Блины, чай и музыка! День славянской письменности и культуры . 24 мая проводятся вернисажи, читанее стихов и творческие вечера.

. 24 мая проводятся вернисажи, читанее стихов и творческие вечера. «Антоновские яблоки». Один из главных фестивалей города. Проводится в начале сентября. Праздник смог объединить литературу и традиционную кухню. Под открытым небом можно посмотреть театральное представление, приобрести книгу на книжном ярмарке, попробовать пастилу и калачи, поучаствовать в крафт-параде, прослушать лекцию о любимых блюдах Достоевского и побывать на вечернем концерте.

Интересный факт. За городом стоит монастырь Бобренев Богородице-Рождественский. Во время прогулки на теплоходе можно увидеть эту церковь. Местные легенды утверждают, что на территории «Пьяной луки», при изгибе Москвы-реки купеческие корабли вынуждены были замедляться. На них нападала группа разбойников во главе с атаманом Бобреней. Название собора связано с руководителем авантюристов. Сама местность получила имя «пьяной», потому что разбойники устраивали гуляния сразу после ограбления, возле воды.

Что едят жители города – местная кухня?

Пастила – любимое лакомство Коломенцев Коломенские калачи Медовуха Кафе «Дом с Мезонином» Кафе «MiX Точка»

Пища является атрибутом культурного наследия каждого народа. Часто еда становится «визитной карточкой» конкретного региона. Поэтому, если будете в Коломне, обязательно попробуйте:

Пастилу . Деликатес известен на Руси со времен царя Грозного. Готовилось блюдо из яблок, меда, патоки. Пастилу любил Федор Михайлович Достоевский. Сегодня можно приобрести десерт, который нравился известному писателю.

. Деликатес известен на Руси со времен царя Грозного. Готовилось блюдо из яблок, меда, патоки. Пастилу любил Федор Михайлович Достоевский. Сегодня можно приобрести десерт, который нравился известному писателю. Калач и хлебобулочная продукция . Калачи бывают с разной начинкой. Приправленные паштетом или оригинальные с гусиным мясом. Пирожки в городке можно увидеть разные: с картошкой, грибами, капустой и яблоками.

. Калачи бывают с разной начинкой. Приправленные паштетом или оригинальные с гусиным мясом. Пирожки в городке можно увидеть разные: с картошкой, грибами, капустой и яблоками. Медовуху. Древнерусский алкогольный напиток предназначен для бодрости духа и хорошего настроения. Медовуха хорошо справляется с данной задачей. Если взять настой на травах с медом, можно почувствовать аромат действительно качественного спиртного.

Приобрести продукты можно на улице: пирожки и медовуху на раскладке. Но оригинальные продукты возможно найти только в музеях по данной тематике. Отведать древнерусскую или другую кухню можно в городских кафе и ресторанах. Известные заведения Коломны:

MiX Точка;

City-Кафе;

«Намеки»;

«Добрый торт»;

«Дом с мезонином», др.

Поесть в местных кафе недорого. Средние цены на популярные продукты: блины – 30-45 рублей штука, сырники до 30 рублей. Пачка пастилы стоит от 90 рублей, калач от 50, а графинчик медовухи с травами можно взять за 250.

Интересный факт. Один из почитаемых городских памятников — водовозу с собакой. В Коломне до начала 20 века не было водопровода. Профессия водовоза была востребована в тех условиях. Поэтому жители города нормально относятся к труду человека, который бочками обеспечивал водой целый город.

Где лучше размещаться – об отелях и не только

Гостиница Landing Stage Master (Дебаркадер) Отель «40-й Меридиан Арбат» Кемпинг «У Кремля» Комната в «Like Hostel» Гостиничный комплекс «Подсолнухи»

Landing Stage Master (Дебаркадер). Гостиница на воде. Объект расположен на реке Ока. Номера в форме кают. Создается впечатление путешествия по воде. Цена номера от 1 890 рублей.

«40-й Меридиан Арбат». Отель расположен в центре, возле кремля и Москвы-реки. Образцовые номера, привлекательный ресторан, смотровые площадки, сауна. Стоимость номера — от 3 500 руб.

«У Кремля». Кемпинг с детской площадкой садом и возможностью взять на прокат велосипед. Цена номеров от 1 250 ₽.

Like Hostel. В центре города, бесплатный вай-фай. Стоимость услуг от 450 рублей.

«Подсолнухи». Гостиничный Комплекс на берегу Оки в селе Пирочи, возле Коломны. Яркая природа, образцовая рыбалка. Номера от 1 600 руб.

Как добраться до Коломны?

Автовокзал Коломны Железнодорожная станция Голутвин

До города можно доехать на:

Автобусе. Из Москвы, автостанция «Котельники», отправляется рейсовый транспорт. В пути больше 1,5 часа. Билет — 280 ₽. Пребывает на «Площадь Двух революций».

Электричке. Отправляется с Казанского вокзала. Время на дорогу — больше 2х часов.

Авто. Из Москвы следовать нужно от МКАДа до трассы М-5. На дорогу нужно потратить 1,5 часа. Можно также добраться по трассе М4.

Теплоходе. Отходит с Южного морского вокзала Москвы. Это круиз для тех, кто не торопится, рассчитан на 4 дня.

Из разных городов России к населенному пункту можно добраться:

из Москвы за 1,5-2 часа;

Санкт-Петербург, больше 14 часов;

Нижнего Новгорода — 8 ч;

Казани — 12 ч;

из Владивостока нужно добираться больше 6 дней.

Если вы приехали в Коломну на своей машине, можно распланировать маршрут. За несколько дней возможно увидеть главные достопримечательности. Также нормально путешествовать по городу на велосипедах, которые арендуются почасово. Ретро-велосипед стоит от 150 рублей за час.

Сувениры / Что привезти из Коломны?

Пастила Калачи Кованные сувениры Местная медовуха на любой вкус Коломна испокон веков была центром пчеловодства, поэтому без мёда уехать не получится

Родным и друзьям можно привести такие сувениры из города:

Пастила . Если вы посетите «Музей пастилы», найдете небольшой магазин после экскурсии. Там можно приобрести много деликатесов по старинным и новым рецептам. Образцовый подарок для мужчин и женщин.

. Если вы посетите «Музей пастилы», найдете небольшой магазин после экскурсии. Там можно приобрести много деликатесов по старинным и новым рецептам. Образцовый подарок для мужчин и женщин. Калач . Хлебобулочные продукты лучше покупать в магазинчике при одноименном музее.

. Хлебобулочные продукты лучше покупать в магазинчике при одноименном музее. Кованные предметы . Кованные сувениры можно найти в лавке Кузнечной Слободы.

. Кованные сувениры можно найти в лавке Кузнечной Слободы. Медовуха . Большой выбор спиртных напитков в музеях медовых изделий. Алкоголь можно выбрать сладкий, с небольшим градусом, для женщин и более тяжелый для мужчин.

. Большой выбор спиртных напитков в музеях медовых изделий. Алкоголь можно выбрать сладкий, с небольшим градусом, для женщин и более тяжелый для мужчин. Мёд. Здесь популярно пчеловодство. Поэтому можно найти домашний мед образцового качества.

Лучше не покупайте холодное оружие. Органам правопорядка нелегко доказывать, что это сувенирная продукция.

Плюсы и минусы отдыха здесь

Памятник святым Мефодию и Кириллу Музей "Мануфактура "Душистыя радости"

Остановимся на недостатках:

не так развита инфраструктура, как в больших населенных пунктах;

нет пунктов бюджетного питания;

мало камер хранения для вещей.

Но есть и достоинства у городка:

памятники древней культуры, церкви;

живописная природа;

возможен отдых у реки;

недорогие цены;

время езды из столицы до 2х часов.

Что нужно сделать обязательно?

Посетите Коломенский кремль Ознакомьтесь с технологией приготовлением калачей в музее «Коломенский калачъ» В музее «кузнечная слобода» желающие могут попробовать себя в роли кузнеца Успенский собор Отведайте пастилу в музейной фабрике пастилы

Туристы составляют маршруты по своему усмотрению, но некоторые места нельзя пропустить:

осмотрите оборонительные сооружения Коломенского кремля;

попробуйте пастилу на фабрике или музее;

оцените красоту древнерусского зодчества в Богоявленском Старо-Голутвинском монастыре, Успенском Соборе, других церквях;

отведайте калач и медовуху;

насладитесь природой средней полосы за городом;

прокатитесь на трамвае и теплоходе;

ознакомьтесь с кузнечным делом в одноименном музее.

В первый день обратите внимание на исторические достопримечательности. В последний день прокатитесь на теплоходе по реке. Открываются обворожительные пейзажи. В зимний период водная прогулка не состоится, тогда сосредоточьтесь на местных ресторанчиках. Устройте праздник для желудка. Узнайте русскую кухню.

Не спешите покидать Коломну, не взглянув на Кремль и водные артерии города. Если вам не удалось осмотреть все достопримечательности за одну поездку, выберите время и приезжайте в город еще раз. ХорошоТАМ поспособствует туристам организовать экскурсионную программу, поможет советом и информацией.