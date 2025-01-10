Аромат мандаринов и мерцание гирлянд создают волшебную атмосферу для зимнего квеста по Коломенскому кремлю.Участники узнают историю города, увидят места, где бывали князья и писатели, и прогуляются по украшенным улочкам. Завершив

задания, они найдут приятные сувениры. Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет. Экскурсию проведет гид Екатерина или другой специалист команды. Подъём на стены кремля не предусмотрен, но можно организовать экскурсию для группы до 15 человек

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или 750 ₽ за человека, если вас больше

от 3550 ₽ за 1–4 человек или 750 ₽ за человека, если вас больше

Описание квеста

Наша прогулка начнётся на Посаде. Вы увидите Пятницкие ворота, пройдёте по Соборной площади и окажетесь у храма, где зимним днём венчался князь Донской. Посмотрите на дом, где был гостем писатель Куприн, и овеянную легендами Маринкину башню. А ещё:

Узнаете, как построили кремль в Коломне, который по размерам не уступает столичному

Услышите историю о царице-колдунье, которая и по сей день летает над величественными стенами

Представите, как наряжались коломенцы на праздники и какими были их зимние забавы и угощения

За каждое выполненное задание вы будете получать ключи или подсказки. А в конце откроете сундук с новогодними сувенирами!

Организационные детали