Аромат мандаринов и мерцание гирлянд создают волшебную атмосферу для зимнего квеста по Коломенскому кремлю.
Участники узнают историю города, увидят места, где бывали князья и писатели, и прогуляются по украшенным улочкам. Завершив
6 причин купить этот квест
- 🎄 Волшебная зимняя атмосфера
- 📚 Узнаете историю Коломны
- 🏰 Посетите знаменитые места
- 🎁 Получите сувениры
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗝️ Интересные задания и подсказки
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Пятницкие ворота
- Соборная площадь
- Храм
- Дом Куприна
- Маринкина башня
Описание квеста
Наша прогулка начнётся на Посаде. Вы увидите Пятницкие ворота, пройдёте по Соборной площади и окажетесь у храма, где зимним днём венчался князь Донской. Посмотрите на дом, где был гостем писатель Куприн, и овеянную легендами Маринкину башню. А ещё:
- Узнаете, как построили кремль в Коломне, который по размерам не уступает столичному
- Услышите историю о царице-колдунье, которая и по сей день летает над величественными стенами
- Представите, как наряжались коломенцы на праздники и какими были их зимние забавы и угощения
За каждое выполненное задание вы будете получать ключи или подсказки. А в конце откроете сундук с новогодними сувенирами!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Подъём на стены кремля не предусмотрен
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или гид Екатерина из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зайцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 3437 туристов
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
10 янв 2025
Очень интересная и приятная экскурсия квест, получили истинное удовольствие.
Спасибо гиду Марии за прекрасно проведенное время
