Полезная информация о Комсомольске-на-Амуре
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Местное время в Комсомольске-на-Амуре
20:2052
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Комсомольск-на-Амуре
|По-английски
|Komsomolsk Na Amure
|Население города
|275 908 чел.
|Аэропорт
|Комсомольск-на-Амуре KXK
|Часовой пояс
|Asia/Vladivostok
Где находится Комсомольск-на-Амуре на карте
Комсомольск-на-Амуре
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