Помимо этого вы успеете сполна оценить впечатляющую древнюю архитектуру городов и проникнуться историей нашей Родины!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы в Москве. Суздальская медовуха и Волгореченское рыбное хозяйство
07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отъезд в Суздаль.
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Суздаль хорош в любое время года, при любой погоде. О Суздале, суздальской истории и архитектуре, легендах и былях и, конечно, самих суздальцах можно круглые сутки.
Осмотр архитектурного ансамбля главной достопримечательности Суздаля – Суздальского Кремля – древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.
По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
Чем на весь мир славится старинный город Суздаль конечно «Суздальской медовухой».
Суздальский медоваренный завод единственное промышленное предприятие города. И естественно в Суздале на каждом шагу продается этот медовый напиток, да и видов медовухи на прилавках огромное множество. И как понять, какая же из многочисленных ее видов понравится именно Вам? Конечно, продегустировать!
Посещение Дегустационного зала «Суздальская медовуха» – дегустация медовухи разных сортов – традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны.
Во время дегустации, девушка, одетая в русскую народную одежду, расскажет вам об истории медовухи, о том, каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда.
Обед в кафе города.
Отправление в Волгореченск.
Промышленный городок 45 км. от Костромы.
Экскурсия в Волгореченское рыбное хозяйство – крупнейший российский производитель рыбной продукции, работающий на рынке свыше 30 лет. В товарный ассортимент входит рыба осетровых пород, карп и форель.
Известность компания приобрела за счет выпуска качественной черной икры собственного производства, которая является главной гордостью предприятия. Каждый год из Волгореченска в магазины и рестораны крупных городов отправляют более 20 тонн рыбы и около 5 тонн чёрной икры.
Первая часть экскурсии проходит под открытым небом. Это бассейновый участок товарного выращивания рыбы, отсюда рыба уезжает в магазины. Здесь расскажут об истории создания хозяйства, покажут рыбу, которую выращивают.
Вторая часть экскурсии проходит в комплексе под крышей. Это место, где выращивают рыбу круглый год в установках замкнутого водоснабжения, вне зависимости от условий внешней среды. Здесь Вы увидите процесс инкубации осетровой и форелевой икры. Побываете в личиночно-мальковом комплексе. Своими глазами посмотрите, как выращивается молодь.
Также Вас ждет дегустация рыбы Волгореченского рыбного хозяйства – карп, осетр горячего и холодного копчения.
В специализированном магазине можно купить рыбу и черную икру.
Отправление в Кострому.
Размещение в отеле в г. Кострома. Внимание! На заезд 28-30.04.2024 размещение в отеле «Снегурочка 3*» г. Кострома, номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане гостиницы.
Кострома и Музей сыра
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Обед в кафе города.
Какая ассоциация возникает при слове «Костромской», конечно же сыр!
Кострома знаменита своими сырами, в связи с чем по праву получила звание сырной столицы России!
Посещение «Музея сыра» с дегустацией костромских сыров.
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
А какие истории про сыр без дегустации!
Попав в Дегустационный "подвал", Вы сможете отведать 5 разных сортов Костромских сыров, от мягких до полутвердых.
Всё по правилам и непререкаемым сырным законам с бокалом ароматного вина (детям – сок), гроздьями винограда и орехами.
Сомелье Вам обязательно поведает, как пробовать, с чем, когда и подо что… Самые полюбившиеся сорта сыра можно будет попросить завернуть, прямо не отходя от кассы!
Также, у Вас непременно будет время посетить известную «Сырную биржу» на центральной площади города.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане гостиницы.
Ростов Великий и Переславль-Залесский с дегустацией ряпушки. Возвращение в Москву
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Экскурсия в Ростовский кремль.
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Театрализованная программа «Угощение со смыслом» в «Пряничном заведении купцов Смысловых» и уникальная возможность попробовать историю на вкусв пряничном заведении купцов Смысловых.
Вас ждет путешествие в провинциальный Ростов начала ХХ века: деловой разговор с купцом Смысловым, чаепитие в чайной с пряниками по старинным рецептам, история знаменитой Ростовской пряницы, кулинарные секреты от пекаря и городские новости от ростовской свахи.
Скучать не придется!
Обед в кафе города.
Отправление в Переславль-Залесский.
Уже одно его название будто приглашает в сказку, и это первое ощущение не обманчиво!
Приставку городу Переславлю дала территория под названием Залесье, а звучит это почти как «за тридевять земель».
Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными шедеврами, но и удивительными историями о рыбке-ряпушке, которая водится только в Плещеевом озере, и больше нигде! Даже Александр Дюма специально ездил в Переславль, чтоб попробовать ряпушки.
Более 500 лет назад из Переславля-Залесского к царскому столу ежегодно отправляли десятки тысяч рыбин (ряпушки), и никто, кроме московских князей, не имел права на этот улов!
Зато сейчас у Вас будет возможность не только посетить музей «Царство Ряпушки», но и отведать той самой ряпушки, которая украшает герб города.
В ходе экскурсии по музею Вам поведают каким способом добывали ее, как солили и заготавливали впрок. Вы узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево. Побываете в гостях у рыбака.
Дегустация ряпушки (холодного копчения)!
Попробовав эту уникальную рыбку на вкус, Вы поймете почему ей так любили лакомиться цари! По завершению программы, каждый сможет приобрести ряпушку в ремесленном магазине при музее.
Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение):
|Питание
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: завтраки + обеды + ужины
|Стоимость
|20 990
|22 790
|23 790
Доплата за одноместный номер – 5300 руб.
Скидка на дополнительное место (более 3-х человек в номере) – 400 руб.
Выбор места в автобусе – 1470 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Азимут» 3*, г. Кострома
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер – 5300 руб.
- Выбор места в автобусе – 1470 руб.
- Питание (при выборе неполного)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.