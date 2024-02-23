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Встреча группы в Москве. Суздальская медовуха и Волгореченское рыбное хозяйство

07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отъезд в Суздаль.

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

Суздаль хорош в любое время года, при любой погоде. О Суздале, суздальской истории и архитектуре, легендах и былях и, конечно, самих суздальцах можно круглые сутки.

Осмотр архитектурного ансамбля главной достопримечательности Суздаля – Суздальского Кремля – древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.

По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.

Чем на весь мир славится старинный город Суздаль конечно «Суздальской медовухой».

Суздальский медоваренный завод единственное промышленное предприятие города. И естественно в Суздале на каждом шагу продается этот медовый напиток, да и видов медовухи на прилавках огромное множество. И как понять, какая же из многочисленных ее видов понравится именно Вам? Конечно, продегустировать!

Посещение Дегустационного зала «Суздальская медовуха» – дегустация медовухи разных сортов – традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны.

Во время дегустации, девушка, одетая в русскую народную одежду, расскажет вам об истории медовухи, о том, каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда.

Обед в кафе города.

Отправление в Волгореченск.

Промышленный городок 45 км. от Костромы.

Экскурсия в Волгореченское рыбное хозяйство – крупнейший российский производитель рыбной продукции, работающий на рынке свыше 30 лет. В товарный ассортимент входит рыба осетровых пород, карп и форель.

Известность компания приобрела за счет выпуска качественной черной икры собственного производства, которая является главной гордостью предприятия. Каждый год из Волгореченска в магазины и рестораны крупных городов отправляют более 20 тонн рыбы и около 5 тонн чёрной икры.

Первая часть экскурсии проходит под открытым небом. Это бассейновый участок товарного выращивания рыбы, отсюда рыба уезжает в магазины. Здесь расскажут об истории создания хозяйства, покажут рыбу, которую выращивают.

Вторая часть экскурсии проходит в комплексе под крышей. Это место, где выращивают рыбу круглый год в установках замкнутого водоснабжения, вне зависимости от условий внешней среды. Здесь Вы увидите процесс инкубации осетровой и форелевой икры. Побываете в личиночно-мальковом комплексе. Своими глазами посмотрите, как выращивается молодь.

Также Вас ждет дегустация рыбы Волгореченского рыбного хозяйства – карп, осетр горячего и холодного копчения.

В специализированном магазине можно купить рыбу и черную икру.

Отправление в Кострому.

Размещение в отеле в г. Кострома. Внимание! На заезд 28-30.04.2024 размещение в отеле «Снегурочка 3*» г. Кострома, номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане гостиницы.