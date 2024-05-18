Дегустации на турх в Костроме – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 тура в категории «Дегустационные туры» в Костроме, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
На машине
8 отзывов
2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:32 (прибытие «Ласточки» 71...
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
17 900 за человека
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
На автобусе
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
«А затем спустимся в дегустационный подвал, чтобы отведать костромского сыра»
30 дек в 10:00
65 000 за человека
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
«Во время дегустации, девушка, одетая в русскую народную одежду, расскажет вам об истории медовухи, о том, каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда»
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 20 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Огромное спасибо за столь интересный тур! Мы с полном восторге! Особую благодарность хотелось бы выразить нашему экскурсоводу Сергею, человеку с иронией, огромным багажом знаний, человеку, очень любящему свою профессию и нас, путешественников, как он любит говорить! 👍
  • К
    Кристина
    3 мая 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Добрый день! Спасибо за организацию отдыха) Всё понравилось от трансфера до локаций. Очень душевно, позитивно, интересно. За гида отдельное спасибо,
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    остроумный, с чувством юмора, внимательный. Давно хотела посетить города Золотого кольца России, а тут еще и с дегустацией угощений. Мечта сбылась) Спасибо вам!

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по сайтам наткнулись на 3-х
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    дневный тур по Малому Золотому кольцу с дегустацией, всё было очень хорошо организовано. Отдельное спасибо экскурсоводу и водителю, Вы супер. Много рассказывать нет смысла, чтобы испытать наши эмоции, нужно съездить и посмотреть самим. Были с мужем с 23 по 26 февраля 2024г

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  • А
    Анна
    22 января 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
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Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
  2. Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
  3. Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 тура от 17 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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