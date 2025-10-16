2 день

Сергиев Посад - Ярославль. Встреча Нового года

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни. Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.

В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор. Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.

Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Тут и была написана «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси — Сергию Радонежскому у раки с его нетленными чудотворными мощами и просто побродите по территории этой православной обители.

Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды.

11:00 Отъезд в Ярославль.

14:00 Обед.

15:00 В этот день своё гостеприимство продемонстрирует Ярославль.

Зимнее великолепие этих волжских городов предопределено волжскими просторами и променадами набережных. На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!

Недаром, центр города Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим бережным отношением и заботой, это чувствуется во всём.

Мы будем любоваться древнейшими белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега. Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма. Да-да, некоторые здания до сих пор отапливаются печным образом.

17:00 Размещение в историческом центре города Ярославля — в гостинице «Азимут Ярославль» 4* — 2 ночи.

Подготовка к Новому году.

22:00 Новогодний Банкет в ресторане гостиницы (шоу программ, дискотека до 05:00 утра) за дополнительную плату:

Новогодняя ночь взрослый с 13 лет — 14 000 руб.;

Новогодняя ночь Дети 7-12 лет — 7 000 руб.

Доплата является обязательной услугой для подтверждения бронирования (условия гостиницы).

