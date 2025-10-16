Мои заказы

Новогодняя история Золотого кольца. Автобусный тур из Санкт-Петербурга

Новогодняя история Золотого кольца
Встретьте Новый год в сказочной атмосфере Ярославля — жемчужины Золотого кольца! Наш праздничный тур подарит вам волшебство зимних пейзажей, великолепие древних храмов и уют купеческих городов. Главным событием станет незабываемый
новогодний банкет с дискотекой.

Вы посетите Тверь, Сергиев Посад, Ярославль, Кострому, Ростов Великий и Переславль-Залесский, погрузившись в атмосферу русской сказки.

Увидите памятники ЮНЕСКО, древние соборы и зимние набережные Волги, ощутите благодать Троице-Сергиевой лавры и наберете воды из святых источников. Комфортабельный автобус и продуманная программа позволят насладиться праздником без хлопот. Вас ждут удобные гостиницы, вкусные обеды и самое волшебное начало года в сердце русской истории!

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь

07:40 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

08:00 Отъезд в Тверь.

14:00 Обед.

15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.

17:00 Отъезд в Сергиев Посад.

20:00 Размещение в гостинице 3* — 1 ночь.

2 день

Сергиев Посад - Ярославль. Встреча Нового года

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни. Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.

В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор. Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.

Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Тут и была написана «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси — Сергию Радонежскому у раки с его нетленными чудотворными мощами и просто побродите по территории этой православной обители.

Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды.

11:00 Отъезд в Ярославль.

14:00 Обед.

15:00 В этот день своё гостеприимство продемонстрирует Ярославль.

Зимнее великолепие этих волжских городов предопределено волжскими просторами и променадами набережных. На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!

Недаром, центр города Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим бережным отношением и заботой, это чувствуется во всём.

Мы будем любоваться древнейшими белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега. Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма. Да-да, некоторые здания до сих пор отапливаются печным образом.

17:00 Размещение в историческом центре города Ярославля — в гостинице «Азимут Ярославль» 4* — 2 ночи.

Подготовка к Новому году.

22:00 Новогодний Банкет в ресторане гостиницы (шоу программ, дискотека до 05:00 утра) за дополнительную плату:

  • Новогодняя ночь взрослый с 13 лет — 14 000 руб.;
  • Новогодняя ночь Дети 7-12 лет — 7 000 руб.

Доплата является обязательной услугой для подтверждения бронирования (условия гостиницы).

3 день

Кострома

09:00-11:00 Поздний завтрак.

11:00 И снова в путь в официальную родину Снегурочки — Кострому.

12:30 Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.

Исторический центр вас поразит! Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.

Вы побываете в Богоявленском соборе, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).

Посещение музея Льна.

15:00 Обед.

Свободное время.

16:30 Возвращение в Ярославль.

4 день

Ростов Великий - Переславль-Залесский. Возвращение в Санкт-Петербург

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Ростов Великий.

10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля). Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.

11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.

12:00 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор — самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

13:00 Обед

14:00 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 24:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Сергиева Посада (1 ночь) и Ярославля (2 ночи), 2-местные номера категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

Стоимость тура на базе питанияДоплата за SGLСкидка
ВВНВНа осн. месте детям до 16 летНа доп. месте взр. /реб. до 16 лет
39 90044 60013 8009001500/3000

BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак).

HB (полупансион) – 1 день (обед) 2 день (завтрак+обед), 3 день (завтрак+обед), 4 день (завтрак+обед).

Варианты проживания

Отель "Хантри" / Отель "Посадский" в г. Сергиев Посад

1 ночь

«АЗИМУТ Отель Ярославль» 4

2 ночи

«АЗИМУТ Отель Ярославль» («AZIMUT Отель Ярославль», бывш. «Святой Георгий») — это современный четырехзвездочный гостиничный комплекс, который находится в историческом, культурном и деловом центре города Ярославль.

В гостинице широкий номерной фонд, рассчитанный на единовременное заселение 236 человек. «АЗИМУТ Отель Ярославль» включает в себя 118 номеров с классическим интерьером и набором услуг, который сделает проживание максимально комфортным.

К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера «Люкс». Каждый из них оснащён удобной мебелью и необходимой техникой.

На территории отеля есть ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, а также банкетный зал с видом на исторический центр города.

На территории отдыхающие отеля могут посетить бесплатный крытый бассейн с подогревом, инфракрасную кабину. Для автоводителей предусмотрена парковка для автомобилей. Расстояние до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» — 3,1 км. Расстояние до аэропорта «Туношна» — 17,7 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед)
  • BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак)
  • HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Новогодний банкет (обязательная услуга для бронирования тура):взрослый с 13 лет - 14 000 руб. /чел. дети 7-12 лет - 7 000 руб. /чел. дети до 6 лет - бесплатно
  • Взрослый с 13 лет - 14 000 руб. /чел
  • Дети 7-12 лет - 7 000 руб. /чел
  • Дети до 6 лет - бесплатно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, 1 линия - Кировско-Выборгская, метро Площадь Восстания
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX.

Возможны ли изменения в программе?

Время отправления и прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Есть ли скидки на тур?

Предоставляются скидки:

  • на основном месте детям до 16 лет – 900 руб.;
  • на доп. месте взр. /реб. до 16 лет – 1500/3000 руб.
Есть ли программа новогоднего банкета?
Новогодняя программа:
  • 22:00 Сбор гостей;
  • 23:00 Начало шоу-программы;
  • до 05:00 Дискотека.
Меню банкета:
  • мясное ассорти и соленья (язык говяжий, буженина домашняя, галантин из цыпленка, хрен, зелень, томаты черри маринованные, корнишоны, салат листовой);
  • рыбная тарелка (семга слабосоленая, семга х/к, масляная рыба х/к, икра лососевая, масло сливочное, хлеб тостовый, салат листовой);
  • сырная тарелка (сыр Дор Блю, Пармезан, Маасдам, Камамбер, мед, орехи, виноград);
  • свежие овощи и зелень (томаты черри, огурцы, перец болгарский, укроп, петрушка, салат листовой, сметана);
  • салаты:
    • салат «Цезарь с курицей»;
    • салат «Оливье» с бужениной;
    • салат с морепродуктами и заправкой чили;
    • салат «Сельдь под шубой»;
  • горячая закуска:
    • жюльен с курицей и шампиньонами;
  • горячее блюдо на выбор:
    • стейк из свиной шеи с картофелем по-деревенски и сливочно-грибным соусом;
    • треска в кукурузной панировке с картофелем по-деревенски и соусом тартар;
  • хлебная корзина;
  • фруктовая тарелка (ананас, мандарин, виноград);
  • десерты в ассортименте;
  • безалкогольные напитки (вода газированная/негазированная, сок, чай, кофе);
  • шампанское без ограничений;
  • остальной алкоголь можно приобрести в баре либо принести с собой.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Наталья
16 окт 2025
Организация отличная.
А
Анатолий
15 окт 2025
Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.
Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.Отличная поездка. Экскурсовод профессиональный. Всё замечательно.
С
Светлана
14 окт 2025
Очень понравился тур по Золотому кольцу из Санкт- Петербурга. Очень познавательно и интересно. Отдельное спасибо хочется сказать гиду- Людмиле Васильевне за всю информацию, рассказанную нам, интересно было слушать, и конечно водителям тоже.

