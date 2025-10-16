Программа тура по дням
Встреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь
07:40 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00 Отъезд в Тверь.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
17:00 Отъезд в Сергиев Посад.
20:00 Размещение в гостинице 3* — 1 ночь.
Сергиев Посад - Ярославль. Встреча Нового года
08:00 Завтрак.
09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни. Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.
В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор. Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.
Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Тут и была написана «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.
У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси — Сергию Радонежскому у раки с его нетленными чудотворными мощами и просто побродите по территории этой православной обители.
Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды.
11:00 Отъезд в Ярославль.
14:00 Обед.
15:00 В этот день своё гостеприимство продемонстрирует Ярославль.
Зимнее великолепие этих волжских городов предопределено волжскими просторами и променадами набережных. На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!
Недаром, центр города Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим бережным отношением и заботой, это чувствуется во всём.
Мы будем любоваться древнейшими белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега. Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма. Да-да, некоторые здания до сих пор отапливаются печным образом.
17:00 Размещение в историческом центре города Ярославля — в гостинице «Азимут Ярославль» 4* — 2 ночи.
Подготовка к Новому году.
22:00 Новогодний Банкет в ресторане гостиницы (шоу программ, дискотека до 05:00 утра) за дополнительную плату:
- Новогодняя ночь взрослый с 13 лет — 14 000 руб.;
- Новогодняя ночь Дети 7-12 лет — 7 000 руб.
Доплата является обязательной услугой для подтверждения бронирования (условия гостиницы).
Кострома
09:00-11:00 Поздний завтрак.
11:00 И снова в путь в официальную родину Снегурочки — Кострому.
12:30 Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.
Исторический центр вас поразит! Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.
Вы побываете в Богоявленском соборе, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
Посещение музея Льна.
15:00 Обед.
Свободное время.
16:30 Возвращение в Ярославль.
Ростов Великий - Переславль-Залесский. Возвращение в Санкт-Петербург
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Ростов Великий.
10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля). Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.
11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.
12:00 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор — самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
13:00 Обед
14:00 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 24:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Сергиева Посада (1 ночь) и Ярославля (2 ночи), 2-местные номера категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Стоимость тура на базе питания
|Доплата за SGL
|Скидка
|ВВ
|НВ
|На осн. месте детям до 16 лет
|На доп. месте взр. /реб. до 16 лет
|39 900
|44 600
|13 800
|900
|1500/3000
Варианты проживания
Отель "Хантри" / Отель "Посадский" в г. Сергиев Посад
«АЗИМУТ Отель Ярославль» 4
«АЗИМУТ Отель Ярославль» («AZIMUT Отель Ярославль», бывш. «Святой Георгий») — это современный четырехзвездочный гостиничный комплекс, который находится в историческом, культурном и деловом центре города Ярославль.
В гостинице широкий номерной фонд, рассчитанный на единовременное заселение 236 человек. «АЗИМУТ Отель Ярославль» включает в себя 118 номеров с классическим интерьером и набором услуг, который сделает проживание максимально комфортным.
К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера «Люкс». Каждый из них оснащён удобной мебелью и необходимой техникой.
На территории отеля есть ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, а также банкетный зал с видом на исторический центр города.
На территории отдыхающие отеля могут посетить бесплатный крытый бассейн с подогревом, инфракрасную кабину. Для автоводителей предусмотрена парковка для автомобилей. Расстояние до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» — 3,1 км. Расстояние до аэропорта «Туношна» — 17,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед)
- BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак)
- HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая входные платы и услуги местных гидов)
- Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
- Транспортная страховка
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф
- Новогодний банкет (обязательная услуга для бронирования тура):взрослый с 13 лет - 14 000 руб. /чел. дети 7-12 лет - 7 000 руб. /чел. дети до 6 лет - бесплатно
- Взрослый с 13 лет - 14 000 руб. /чел
- Дети 7-12 лет - 7 000 руб. /чел
- Дети до 6 лет - бесплатно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX.
Возможны ли изменения в программе?
Время отправления и прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Есть ли скидки на тур?
Предоставляются скидки:
- на основном месте детям до 16 лет – 900 руб.;
- на доп. месте взр. /реб. до 16 лет – 1500/3000 руб.
Есть ли программа новогоднего банкета?
- 22:00 Сбор гостей;
- 23:00 Начало шоу-программы;
- до 05:00 Дискотека.
- мясное ассорти и соленья (язык говяжий, буженина домашняя, галантин из цыпленка, хрен, зелень, томаты черри маринованные, корнишоны, салат листовой);
- рыбная тарелка (семга слабосоленая, семга х/к, масляная рыба х/к, икра лососевая, масло сливочное, хлеб тостовый, салат листовой);
- сырная тарелка (сыр Дор Блю, Пармезан, Маасдам, Камамбер, мед, орехи, виноград);
- свежие овощи и зелень (томаты черри, огурцы, перец болгарский, укроп, петрушка, салат листовой, сметана);
- салаты:
- салат «Цезарь с курицей»;
- салат «Оливье» с бужениной;
- салат с морепродуктами и заправкой чили;
- салат «Сельдь под шубой»;
- горячая закуска:
- жюльен с курицей и шампиньонами;
- горячее блюдо на выбор:
- стейк из свиной шеи с картофелем по-деревенски и сливочно-грибным соусом;
- треска в кукурузной панировке с картофелем по-деревенски и соусом тартар;
- хлебная корзина;
- фруктовая тарелка (ананас, мандарин, виноград);
- десерты в ассортименте;
- безалкогольные напитки (вода газированная/негазированная, сок, чай, кофе);
- шампанское без ограничений;
- остальной алкоголь можно приобрести в баре либо принести с собой.