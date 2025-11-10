Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с традициями русского чаепития и попробуйте ароматные костромские калачи! Для вас приготовят несколько видов чая, поданных прямо из кипящего самовара, а музыкальное сопровождение и театрализованное представление поможет погрузиться в атмосферу настоящего купеческого чаепития.

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Можно с детьми Да 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Калачи — как огонь горячи Добро пожаловать в нашу «Трактир-Калачную»! Ресторан русской кухни возродил старинный костромской калачный промысел. На экскурсии вас угостят чаем и свежевыпеченными горячими калачами с маслом. В меню есть калачи печеные, калачи чиненные… равнодушных не останется! Что это такое калач и с чем его едят, расскажут бойкие ведущие театрализованного представления. Щедро рассыпая направо и налево муку и старинные русские пословицы, они объяснят, что перед вами не просто хлебобулочные изделия, а уникальные артефакты, которые также важны для истории Костромы. Аутентичные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа — к услугам наших гостей! Традиционное купеческое чаепитие Что может быть лучше душевной беседы за чашечкой чая? Конечно же, если чай разливается из самовара, а за столом собралась приятная компания! Вы узнаете историю традиционного русского чаепития и традиции Костромской земли. Развлекательная программа «Купеческое чаепитие» может стать как самостоятельным запоминающимся событием, так и просто ярким дополнением к любому вашему туру. Вас ждет атмосферное путешествие в мир русских традиций и вкусная чайная пауза. На дегустацию предлагаем от 2 до 4 вариантов чая. Важная информация: Мероприятие подходит для школьных групп.

