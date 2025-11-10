Познакомьтесь с традициями русского чаепития и попробуйте ароматные костромские калачи! Для вас приготовят несколько видов чая, поданных прямо из кипящего самовара, а музыкальное сопровождение и театрализованное представление поможет погрузиться в атмосферу настоящего купеческого чаепития.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсииКалачи — как огонь горячи Добро пожаловать в нашу «Трактир-Калачную»! Ресторан русской кухни возродил старинный костромской калачный промысел. На экскурсии вас угостят чаем и свежевыпеченными горячими калачами с маслом. В меню есть калачи печеные, калачи чиненные… равнодушных не останется! Что это такое калач и с чем его едят, расскажут бойкие ведущие театрализованного представления. Щедро рассыпая направо и налево муку и старинные русские пословицы, они объяснят, что перед вами не просто хлебобулочные изделия, а уникальные артефакты, которые также важны для истории Костромы. Аутентичные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа — к услугам наших гостей! Традиционное купеческое чаепитие Что может быть лучше душевной беседы за чашечкой чая? Конечно же, если чай разливается из самовара, а за столом собралась приятная компания! Вы узнаете историю традиционного русского чаепития и традиции Костромской земли. Развлекательная программа «Купеческое чаепитие» может стать как самостоятельным запоминающимся событием, так и просто ярким дополнением к любому вашему туру. Вас ждет атмосферное путешествие в мир русских традиций и вкусная чайная пауза. На дегустацию предлагаем от 2 до 4 вариантов чая. Важная информация: Мероприятие подходит для школьных групп.
Что включено
- Мастер-класс по чайной трапезе от Купчихи
- Чаепитие с настоящим самоваром
- Демонстративный розжиг самовара и рассказ о его устройстве/nот персонажа трактирщика Тихона
- Накрытый стол со сладостями и традиционными русскими/n «чайными» угощениями
- Музыкальное сопровождение и подвижные игры под гармонь
- Интерактивное сопровождение Купчихой /nдля настроения и душевных бесед
Что не входит в цену
- Встреча гостей Купчихой с хлебом и солью - 1000 руб. на группу
- Встреча гостей Купчихой с хмельной рюмочкой (крепость согласовывается при бронировании) - 100 руб. /чел.
- Инфопрограмма «Стрелка» о истории и тайнах Ипатьевского монастыря - 4500 руб. (на группу до 20 человек)
- Инфопрограмма «Сковородка» с обзорной экскурсий по городу - 4500 руб. (на группу до 20 человек)
- Предоставление трансфера (по запросу)
Место начала и завершения?
Кострома, улица Красные Ряды, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мероприятие подходит для школьных групп
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
