Интерактивные экскурсии в Костроме

Найдено 5 экскурсий в категории «Интерактивные» в Костроме, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ювелирная история Костромы
Индивидуальная
1 час
63 отзыва
Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Начало: В Музее ювелирного искусства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 800 за всё до 25 чел.
Кострома в мире кинематографа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
3 000 за всё до 10 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Интерактивный ювелирный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
В тренде
Интерактивный ювелирный мастер-класс: от истории до создания украшений
Приглашаем вас стать частью увлекательного путешествия по миру ювелирного искусства Костромы и создать собственное уникальное украшение
Начало: Улица Красные Ряды, 1, Кострома
Расписание: Со вторника по субботу с 10:00 до 18:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 700 за человека
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров
15 июня в 15:30
16 июня в 15:30
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Ювелирная история Костромы
    Очень интересная экскурсия. Денис, настоящий энтузиаст своего дела и очень приятный в общении человек. Рассказ построен в форме живой беседы со слушателями. Материал будет интересен, как взрослым, так и детям. Музей небольшой по размерам, но охватывает широкий временной пласт.
  • Н
    Никита
    16 мая 2024
    Кострома в мире кинематографа
    Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!
  • В
    Виктория
    10 мая 2024
    Ювелирная история Костромы
    Очень интересная экскурсия.
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Интерактивный ювелирный мастер-класс
    Мы побывали на интерактивной экскурсии, ювелирном мастер-классе 30.04.2024 в Красных рядах. Познавательная история, рассказанная экскурсоводом о тонкостях ювелирного мастерства, своими руками сделанные кольцо и серьги, приятное общение и отличное настроение оставили незабываемое впечатление о посещении Костромы.
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Ювелирная история Костромы
    Экскурсовод понравилась. Живая и интересная подача материала. Но сам музей и экспозиция очень небольшие. Это надо учитывать при выборе программы.
  • Н
    Наталья
    16 апреля 2024
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Отличный квест для семьи.
  • И
    Инна
    9 апреля 2024
    Кострома в мире кинематографа
    Оксана провела экскурс по кинематографу в г. Косторома просто отлично! Познавательно, интересно и замечательно! Столько фактов, интересных и с фото,
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    очень занимательно. Далее экскурсия прошла в кинотеатре Центральный. Где гид Александр рассказал как от истоков создания кино и до фильмов Люмьер произошла эволюция в кино. Тоже очень познавательно. Посотрели исторические фильмы. Заглянули в операторскую, узнали как показывают фильмы в 3-D. Очень интересно, увлекательно и познавательно. А напоследок нам преподнесли неожиданный подарок - плëнку 18мм и плëнку, где видно кадры из к/ф Женщина, которая поёт. Ребята, спасибо Вам огромное! Хорошее и нужное дело делаете! А главное, полезное! Спасибо Оксане и Александру.

  • В
    Вета
    28 марта 2024
    Интерактивный ювелирный мастер-класс
    Очень познавательный мастер-класс! 👍🏼 Спасибо большое Ирине! Узнали много нового из истории ювелирного дела в Костроме, о технологии изготовления изделий👌🏻 Ну и самое главное, сами попробовали себя немного в роли ювелиров - стали обладателями симпатичных керамических колец 💍💍
  • А
    Анна
    12 апреля 2023
    Кострома в мире кинематографа
    Были на экскурсии «Кострома в мире кинематографа» с детьми (два ребенка восемь лет и один шести лет- очень активные дети))). Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод шикарный, который смог укротить наших детей, и они ходили с удовольствием слушали экскурсию. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Интерактивные»

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  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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