С Сергей Ювелирная история Костромы Очень интересная экскурсия. Денис, настоящий энтузиаст своего дела и очень приятный в общении человек. Рассказ построен в форме живой беседы со слушателями. Материал будет интересен, как взрослым, так и детям. Музей небольшой по размерам, но охватывает широкий временной пласт.

Н Никита Кострома в мире кинематографа Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!

В Виктория Ювелирная история Костромы Очень интересная экскурсия.

Л Людмила Интерактивный ювелирный мастер-класс Мы побывали на интерактивной экскурсии, ювелирном мастер-классе 30.04.2024 в Красных рядах. Познавательная история, рассказанная экскурсоводом о тонкостях ювелирного мастерства, своими руками сделанные кольцо и серьги, приятное общение и отличное настроение оставили незабываемое впечатление о посещении Костромы.

Е Елена Ювелирная история Костромы Экскурсовод понравилась. Живая и интересная подача материала. Но сам музей и экспозиция очень небольшие. Это надо учитывать при выборе программы.

Н Наталья Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы Отличный квест для семьи.

И Инна Кострома в мире кинематографа читать дальше очень занимательно. Далее экскурсия прошла в кинотеатре Центральный. Где гид Александр рассказал как от истоков создания кино и до фильмов Люмьер произошла эволюция в кино. Тоже очень познавательно. Посотрели исторические фильмы. Заглянули в операторскую, узнали как показывают фильмы в 3-D. Очень интересно, увлекательно и познавательно. А напоследок нам преподнесли неожиданный подарок - плëнку 18мм и плëнку, где видно кадры из к/ф Женщина, которая поёт. Ребята, спасибо Вам огромное! Хорошее и нужное дело делаете! А главное, полезное! Спасибо Оксане и Александру. Оксана провела экскурс по кинематографу в г. Косторома просто отлично! Познавательно, интересно и замечательно! Столько фактов, интересных и с фото,

В Вета Интерактивный ювелирный мастер-класс Очень познавательный мастер-класс! 👍🏼 Спасибо большое Ирине! Узнали много нового из истории ювелирного дела в Костроме, о технологии изготовления изделий👌🏻 Ну и самое главное, сами попробовали себя немного в роли ювелиров - стали обладателями симпатичных керамических колец 💍💍