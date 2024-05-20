1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Начало: В Музее ювелирного искусства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 800₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
В тренде
Интерактивный ювелирный мастер-класс: от истории до создания украшений
Приглашаем вас стать частью увлекательного путешествия по миру ювелирного искусства Костромы и создать собственное уникальное украшение
Начало: Улица Красные Ряды, 1, Кострома
Расписание: Со вторника по субботу с 10:00 до 18:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров
15 июня в 15:30
16 июня в 15:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей20 мая 2024Очень интересная экскурсия. Денис, настоящий энтузиаст своего дела и очень приятный в общении человек. Рассказ построен в форме живой беседы со слушателями. Материал будет интересен, как взрослым, так и детям. Музей небольшой по размерам, но охватывает широкий временной пласт.
- ННикита16 мая 2024Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!
- ВВиктория10 мая 2024Очень интересная экскурсия.
- ЛЛюдмила1 мая 2024Мы побывали на интерактивной экскурсии, ювелирном мастер-классе 30.04.2024 в Красных рядах. Познавательная история, рассказанная экскурсоводом о тонкостях ювелирного мастерства, своими руками сделанные кольцо и серьги, приятное общение и отличное настроение оставили незабываемое впечатление о посещении Костромы.
- ЕЕлена22 апреля 2024Экскурсовод понравилась. Живая и интересная подача материала. Но сам музей и экспозиция очень небольшие. Это надо учитывать при выборе программы.
- ННаталья16 апреля 2024Отличный квест для семьи.
- ИИнна9 апреля 2024Оксана провела экскурс по кинематографу в г. Косторома просто отлично! Познавательно, интересно и замечательно! Столько фактов, интересных и с фото,
- ВВета28 марта 2024Очень познавательный мастер-класс! 👍🏼 Спасибо большое Ирине! Узнали много нового из истории ювелирного дела в Костроме, о технологии изготовления изделий👌🏻 Ну и самое главное, сами попробовали себя немного в роли ювелиров - стали обладателями симпатичных керамических колец 💍💍
- ААнна12 апреля 2023Были на экскурсии «Кострома в мире кинематографа» с детьми (два ребенка восемь лет и один шести лет- очень активные дети))). Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод шикарный, который смог укротить наших детей, и они ходили с удовольствием слушали экскурсию. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Интерактивные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Интерактивные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Костроме на 2024 год по теме «Интерактивные», 97 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август