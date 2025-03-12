Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру города
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Расписание: Ежедневно с 8:00, по договоренности
Завтра в 10:00
13 мар в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Интерактивная программа с Купчихой «Костромской обед»
Начало: Кострома, улица Красные Ряды, 1
Завтра в 13:00
13 мар в 10:00
5000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Интерактивная программа «Чаепитие с купчихой»
Начало: Кострома, улица Красные Ряды, 1
Завтра в 13:00
13 мар в 10:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Интерактивная экскурсия»
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