В трактире Костромы возрождается древний промысел - калачный. Участники мастер-класса познакомятся с историей калачепечения и купеческого чаепития.
Под руководством артистов-ведущих, вы испечете свои калачи, которые потом попробуете с чаем из самовара. Мероприятие подходит для взрослых и детей от 5 лет. Оно длится около полутора часов и оставит массу положительных эмоций
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍞 Испеките собственные калачи
- 🫖 Узнайте секреты купеческого чаепития
- 🎭 Весёлые артисты-ведущие
- 🏺 Иван-чай из самовара
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Трактир
Описание мастер-класса
Весёлые артисты-ведущие, рассыпая муку да старинные пословицы, расскажут:
- Что такое калач и с чем его едят
- В чём особенность суворовского калача
- Как пить чай по-купечески
Из пышного теста вы сделаете аппетитные калачи. Пока они расстаиваются да выпекаются, мы угостим вас чаем из самовара и уже готовыми горячими калачиками с маслом и домашним вареньем. А там уж и ваши калачи подоспеют!
Организационные детали
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 5 лет
- Мероприятие длится от 1 ч 20 мин до 1 ч 30 мин
- Мастер-класс проведут члены нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Красные Ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 340 туристов
Добро пожаловать в нашу калачную! Уникальные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа к вашим услугам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
5 ноя 2025
Калачи прекрасны. Жизненные истории близки и приятны. Мы с подругой и что удивительно - наши мужья - остались в восторге.
Время пролетело незаметно 🙌🏻☺️
Л
Лилия
4 ноя 2025
Нам очень понравилось! Были муж, я и девочки подростки 16 лет. Понравилось всем. Очень колоритно и интересно.
Немного смущает изначально, что мероприятие проходит в проходном зале. Но очень быстро осваиваешься и погружаешься в мероприятие. Константин (ведущий) просто великолепен!!!! Очень вкусные получились калачи. Мы очень рекомендуем этот мастер-класс.
С удовольствием посетим и сам трактир в следующий раз!
И
Инна
4 ноя 2025
Интересный, колоритный и вкусный мастер класс!
М
Мария
4 ноя 2025
Это мероприятие подойдет абсолютно всем возрастам, кто сможет держать в руках скалку))) Живой рассказ о калачах, множество интересных баек о традициях хлебопечения, истории русских поговорок, самостоятельное изготовление калача, чаепитие с исконно русскими угощениями и конечно же калачник Константин сделали наш вечер в трактире "Калачников" незабываемым!!! Огромное спасибо организатору экскурсии и Трипстеру за предоставленную возможность погрузиться в старину!
Анна
2 ноя 2025
Огромная благодарность Константину за этот мастер-класс! После насыщенного дня было очень приятно оказаться в таком атмосферном спокойном месте, послушать историю калачей, слепить свой, попить чай из самовара со сладостями. Всё не спеша, то, что нужно для расслабленного вечера и детям, и взрослым. Получили большое удовольствие и забрали с собой вкуснейшие горячие калачи. Рекомендуем!
С
Светлана
29 окт 2025
Были на экскурсии 19 октября 2025 года, хорошо провели время с детьми. Увлекательно и познавательно, атмосферно и душевно, рекомендую для семейного посещения, объединяет 👌
Большое спасибо организаторам за прекрасную идею.
Н
Надежда
14 окт 2025
Прекрасно провели время!
Исаева
11 окт 2025
Спасибо, за прекрасный мастер класс, Константину!
И послушали историю калача, испекли свой калач и попробовали калач с начинкой🥰
Ирина
8 окт 2025
Мастер - класс проходит в кафе калачной, сначала чуть смутило. Но благодаря прекрасной ведущей прям погрузилась в атмосферу и процесс. Калачи получились вкуснейшие. Мастер класс очень интересный. Спасибо.
Л
Любовь
29 сен 2025
Нам безумно понравился мастер-класс по калачам! Конечно, мы сделали свои калачи. Но самое интересное - это то, что нам рассказывали про калачи и как, а еще и атмосфера трактира! В конце ждало чаепитие из самовара еще и со сладким калачом, вареньем. Можно было дополнительно по меню заказать блюда. Крайне рекомендуем!
М
Мария,
12 авг 2025
Спасибо большое за мастер-класс, нам очень понравилось! 👍 куличи очень вкусные получились.
Е
Елена
8 авг 2025
Прекрасный мастер класс. 2 бабушки и две внучки соревновались в умении работать с тестом! У всех получилось чудесно! Замечательная ведущая - певунья, мастерица, рассказчица! Мы столько всего узнали - и про "губу раскатать" И про "дойти до ручки"))). Дети запомнили её песни, пели всё время! А Дунькина радость, домашние сладости - забавное завершение мероприятия))). Спасибо огромное!!!!
Озерова
3 авг 2025
Посетили Экскурсию" Румяные калачи". Всё очень понравилось, сама атмосфера заведения, купчиха и гостеприимство,подача. Калачи получились отменные вкусные, пышные.
Юлия
31 июл 2025
Если вы хотите почувствовать Костромской колорит и насладиться вкусными калачами, то вам необходимо посетить этот мастер-класс! Встреча с Купчихой, она же Альбина Владимировна, принесет вам море позитива, музыкальных сюрпризов и кулинарных открытий. Рекомендую вам посетить это мероприятия, так как вы приобретете кучу положительных эмоций, узнаете местные традиции и кулинарные пристрастия)), а главное нескучно проведете время👍
Е
Елена
31 июл 2025
Все отлично! Весело, познавательно! Вкусно!
