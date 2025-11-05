Елена Калачи прекрасны. Жизненные истории близки и приятны. Мы с подругой и что удивительно - наши мужья - остались в восторге.

Время пролетело незаметно 🙌🏻☺️

Л Лилия Нам очень понравилось! Были муж, я и девочки подростки 16 лет. Понравилось всем. Очень колоритно и интересно.

Немного смущает изначально, что мероприятие проходит в проходном зале. Но очень быстро осваиваешься и погружаешься в мероприятие. Константин (ведущий) просто великолепен!!!! Очень вкусные получились калачи. Мы очень рекомендуем этот мастер-класс.

С удовольствием посетим и сам трактир в следующий раз!

И Инна Интересный, колоритный и вкусный мастер класс!

М Мария Это мероприятие подойдет абсолютно всем возрастам, кто сможет держать в руках скалку))) Живой рассказ о калачах, множество интересных баек о традициях хлебопечения, истории русских поговорок, самостоятельное изготовление калача, чаепитие с исконно русскими угощениями и конечно же калачник Константин сделали наш вечер в трактире "Калачников" незабываемым!!! Огромное спасибо организатору экскурсии и Трипстеру за предоставленную возможность погрузиться в старину!

Анна Огромная благодарность Константину за этот мастер-класс! После насыщенного дня было очень приятно оказаться в таком атмосферном спокойном месте, послушать историю калачей, слепить свой, попить чай из самовара со сладостями. Всё не спеша, то, что нужно для расслабленного вечера и детям, и взрослым. Получили большое удовольствие и забрали с собой вкуснейшие горячие калачи. Рекомендуем!

С Светлана Были на экскурсии 19 октября 2025 года, хорошо провели время с детьми. Увлекательно и познавательно, атмосферно и душевно, рекомендую для семейного посещения, объединяет 👌

Большое спасибо организаторам за прекрасную идею.

Н Надежда Прекрасно провели время!

Исаева Спасибо, за прекрасный мастер класс, Константину!

И послушали историю калача, испекли свой калач и попробовали калач с начинкой🥰

Ирина Мастер - класс проходит в кафе калачной, сначала чуть смутило. Но благодаря прекрасной ведущей прям погрузилась в атмосферу и процесс. Калачи получились вкуснейшие. Мастер класс очень интересный. Спасибо.

Л Любовь Нам безумно понравился мастер-класс по калачам! Конечно, мы сделали свои калачи. Но самое интересное - это то, что нам рассказывали про калачи и как, а еще и атмосфера трактира! В конце ждало чаепитие из самовара еще и со сладким калачом, вареньем. Можно было дополнительно по меню заказать блюда. Крайне рекомендуем!

М Мария, Спасибо большое за мастер-класс, нам очень понравилось! 👍 куличи очень вкусные получились.

Е Елена Прекрасный мастер класс. 2 бабушки и две внучки соревновались в умении работать с тестом! У всех получилось чудесно! Замечательная ведущая - певунья, мастерица, рассказчица! Мы столько всего узнали - и про "губу раскатать" И про "дойти до ручки"))). Дети запомнили её песни, пели всё время! А Дунькина радость, домашние сладости - забавное завершение мероприятия))). Спасибо огромное!!!!

Озерова Посетили Экскурсию" Румяные калачи". Всё очень понравилось, сама атмосфера заведения, купчиха и гостеприимство,подача. Калачи получились отменные вкусные, пышные.

Юлия Если вы хотите почувствовать Костромской колорит и насладиться вкусными калачами, то вам необходимо посетить этот мастер-класс! Встреча с Купчихой, она же Альбина Владимировна, принесет вам море позитива, музыкальных сюрпризов и кулинарных открытий. Рекомендую вам посетить это мероприятия, так как вы приобретете кучу положительных эмоций, узнаете местные традиции и кулинарные пристрастия)), а главное нескучно проведете время👍