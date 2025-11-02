Мои заказы

Интерактивная программа с Купчихой «Костромской обед»

Познакомьтесь с традициями Костромы через вкусный обед и интерактивную программу. Узнайте, как готовят щи и другие блюда
Путешествие в Кострому - это не только экскурсия, но и уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого. Участники смогут насладиться настоящим костромским обедом в трактире, где вас встретит Купчиха. В меню
читать дальше

- мещанский салат, щи, тельное с Волжской щукой и другие традиционные блюда. Аутентичные интерьеры и купеческий размах создадут незабываемую атмосферу. Это идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать дух старинной России

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Аутентичная кухня
  • 🎭 Интерактивная программа
  • 🏛️ Исторический центр
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🕰️ Погружение в прошлое
Интерактивная программа с Купчихой «Костромской обед»

Что можно увидеть

  • Трактир-Калачная

Описание экскурсии

О костромской кухне с любовью Добро пожаловать в нашу «Трактир-Калачную»! Ресторан русской кухни возродил старинный костромской калачный промысел. На экскурсии вас угостят чаем и свежевыпеченными горячими калачами с маслом. В меню есть калачи печеные, калачи чиненные… равнодушных не останется! Аутентичные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа — к услугам наших гостей! Мы предлагаем вам попробовать традиционный обед Костромской земли с подробным интерактивным рассказом о Костромской кухне. В меню вас ожидают:
  • Салат «Мещанский» с ароматным маслом;
  • Щи костромские со свининой и сметаной;
  • Тельное с Волжской щукой и икорным соусом;
  • Картофель отварной с укропом и деревенским маслом;
  • Крестьянский (ржаной) калачик;
  • Калачик с брусникой;
  • Морс;
  • Заварной купеческий чай.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастер-класс по рубке «Щаницы» от Купчихи
  • Чаепитие из настоящего самовара
  • Накрытый стол с традиционными Костромскими угощениями
  • Интерактивное сопровождение купчихой /nдля настроения и душевных бесед
Что не входит в цену
  • Встреча гостей Купчихой с хлебом и солью - 1000 руб. на группу
  • Встреча гостей Купчихой с хмельной рюмочкой (крепость согласовывается при бронировании) - 100 руб. /чел.
  • Вокальное и инструментальное (под гармонь) сопровождение обеда - от 3500 руб.
  • Грузди белые со сметаной и луком (40 гр) - по запросу
  • Инфопрограмма «Стрелка» о истории и тайнах Ипатьевского монастыря - 4500 руб. (на группу до 20 человек)
  • Инфопрограмма «Сковородка» с обзорной экскурсий по городу - 4500 руб. (на группу до 20 человек)
  • Предоставление трансфера, если вас требуется встретить (по запросу)
Место начала и завершения?
Кострома, улица Красные Ряды, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Л
Людмила
2 ноя 2025
Я не могу рассказать о Костромском обеде с Купчихой, так как за день мне позвонили из ресторана, сказали, что Купчиха заболела. Я попросила возврат денег, менеджер стал размыто говорить, что
читать дальше

возврат надо делать через сайт «спутник» и сказал, попробуйте сами, может получиться. Предложили мне заменить у них в ресторане на мастер класс «выпечка калачей». Что бы совсем не потерять предоплату 1800₽, я согласилась. Заранее со мной стоимость калачей не обсуждали. Калачи - это не обед. В итоге, ресторан заменил обед - на калачи! Обед на 2-х человек стоит 5000₽, в итоге мастер класс тоже стоит 5,000 ₽ и туда входят только сладости и калачи. Мне плюс к 5000₽ рублей пришлось еще заказать и покушать (я заранее составила программу прогулки по городу с плотным графиком). Счет в ресторане вышел почти на 4000₽. Чувствую себя обманутой!

И
Инна
27 июл 2025
Были вчера в Костроме. Ели щи у Купчихи в Калачной. Эмоции на лицах. Я поняла понятие "дорогой гость". Незабываемо!!! Мне первый раз в жизни пели величальную. Спасибо за прием!!!!
Н
Наталия
16 июл 2025
Компанией из Петербурга посетили трактир Калачная, прекрасный ужин с традиционной русской кухней и потрясающей исполнительницей русских песен.
Сами пели с удовольствием с нашей певицей немного подзабытые русские народные, пели даже наши дети с нами.
Спасибо за теплый приём и прекрасную идею возрождения русских традиций. Нас встречали с караваем,солью и русской народной
Входит в следующие категории Костромы

