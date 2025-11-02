читать дальше

возврат надо делать через сайт «спутник» и сказал, попробуйте сами, может получиться. Предложили мне заменить у них в ресторане на мастер класс «выпечка калачей». Что бы совсем не потерять предоплату 1800₽, я согласилась. Заранее со мной стоимость калачей не обсуждали. Калачи - это не обед. В итоге, ресторан заменил обед - на калачи! Обед на 2-х человек стоит 5000₽, в итоге мастер класс тоже стоит 5,000 ₽ и туда входят только сладости и калачи. Мне плюс к 5000₽ рублей пришлось еще заказать и покушать (я заранее составила программу прогулки по городу с плотным графиком). Счет в ресторане вышел почти на 4000₽. Чувствую себя обманутой!