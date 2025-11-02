Путешествие в Кострому - это не только экскурсия, но и уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого. Участники смогут насладиться настоящим костромским обедом в трактире, где вас встретит Купчиха. В меню
Что можно увидеть
- Трактир-Калачная
Описание экскурсииО костромской кухне с любовью Добро пожаловать в нашу «Трактир-Калачную»! Ресторан русской кухни возродил старинный костромской калачный промысел. На экскурсии вас угостят чаем и свежевыпеченными горячими калачами с маслом. В меню есть калачи печеные, калачи чиненные… равнодушных не останется! Аутентичные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа — к услугам наших гостей! Мы предлагаем вам попробовать традиционный обед Костромской земли с подробным интерактивным рассказом о Костромской кухне. В меню вас ожидают:
- Салат «Мещанский» с ароматным маслом;
- Щи костромские со свининой и сметаной;
- Тельное с Волжской щукой и икорным соусом;
- Картофель отварной с укропом и деревенским маслом;
- Крестьянский (ржаной) калачик;
- Калачик с брусникой;
- Морс;
- Заварной купеческий чай.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по рубке «Щаницы» от Купчихи
- Чаепитие из настоящего самовара
- Накрытый стол с традиционными Костромскими угощениями
- Интерактивное сопровождение купчихой /nдля настроения и душевных бесед
Что не входит в цену
- Встреча гостей Купчихой с хлебом и солью - 1000 руб. на группу
- Встреча гостей Купчихой с хмельной рюмочкой (крепость согласовывается при бронировании) - 100 руб. /чел.
- Вокальное и инструментальное (под гармонь) сопровождение обеда - от 3500 руб.
- Грузди белые со сметаной и луком (40 гр) - по запросу
- Инфопрограмма «Стрелка» о истории и тайнах Ипатьевского монастыря - 4500 руб. (на группу до 20 человек)
- Инфопрограмма «Сковородка» с обзорной экскурсий по городу - 4500 руб. (на группу до 20 человек)
- Предоставление трансфера, если вас требуется встретить (по запросу)
Место начала и завершения?
Кострома, улица Красные Ряды, 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
2 ноя 2025
Я не могу рассказать о Костромском обеде с Купчихой, так как за день мне позвонили из ресторана, сказали, что Купчиха заболела. Я попросила возврат денег, менеджер стал размыто говорить, что
И
Инна
27 июл 2025
Были вчера в Костроме. Ели щи у Купчихи в Калачной. Эмоции на лицах. Я поняла понятие "дорогой гость". Незабываемо!!! Мне первый раз в жизни пели величальную. Спасибо за прием!!!!
Н
Наталия
16 июл 2025
Компанией из Петербурга посетили трактир Калачная, прекрасный ужин с традиционной русской кухней и потрясающей исполнительницей русских песен.
Н
Наталья
16 июл 2025
