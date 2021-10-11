Открыть богатую кинематографическую историю города и услышать интересные рассказы о местных съемках

5
11 отзывов
Более 100 фильмов сняли на родине Снегурочки, и в их числе работы мастодонтов российского кинематографа.

На прогулке я расскажу, почему Кострома так им приглянулась, кто сюда ехал в поисках лучшей натуры, какие забавные случаи происходили здесь с актерами, кто из мира кино родился и вырос на костромской земле и как все это повлияло на жизнь провинциального городка.
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема
Кострома — синема

Что вас ожидает

Кино-Кострома в деталях

Вы познакомитесь с кинематографической историей города от первого синематографа на центральной площади до съемок большого современного кино на фоне жемчужины Золотого кольца. Я объясню, как получилось, что Мастроянни, Михалков и Чехов оказались в одном месте и одновременно в Костроме. Покажу, где, как и почему провели более трех месяцев здесь актеры-юнкера из «Сибирского цирюльника». Проведу по местам съемок «Жестокого романса» и познакомлю с тонкостями видеомонтажа Рязанова. А еще раскрою секрет, что подтолкнуло Павла Кадочникова подарить костромичам целый деревянный городок-декорацию, ставший любимым местом отдыха — парком «Берендеевка».

Кино-Кострома в лицах

Кроме Рязанова и Михалкова, вспомним и многих других российских режиссеров, снявших фильмы на улицах Костромы. Также будут звучать имена известных актеров: поговорим об Иннокентии Смоктуновском, Алисе Фрейндлих, Андрее Мягковом, Ларисе Гузеевой, Олеге Меньшикове, Иване Охлобыстине, Владимире Епифанцеве, Вячеславе Галкине и многих других деятелях искусства.

🏛 На прогулке по историческому центру вы побываете у Беседки Островского, Торговых рядов и на Сусанинской площади.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юля
Юля
Я родилась и выросла в Костроме. Родной город всегда восхищал и удивлял меня, ведь в нем столько истории и провинциальности, что не поделиться этим просто невозможно!
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11 реальных отзывов от туристов

А
11 окт 2021
С чувством великого восхищения вспоминаю о экскурсии, которую провела для нашей пары Юля.
Два часа пролетели быстро и интересно. Будто один глубокий вздох чистого, свежего воздуха воспринялась вся история Костромы, связанная с кинематографом.
Юля - приятный, эрудированный, весёлый и жизнерадостный человек, экскурсовод, девушка.
Не могу представить другого, кто лучше, веселее, интереснее, душевнее смог бы раскрыть историю Костромы в этом ключе.
Настоятельно рекомендую посетить экскурсию тем, кто любит историю и кинематограф.
Ксения
7 окт 2021
Познавательная экскурсия с великолепным экскурсоводом!
Юлия- душевный и позитивный человек, чудесный рассказчик.
Было очень познавательно, узнали много новых исторических фактов об истории Костромы и кинематографа.
Посетили все основные достопримечательности города и места, связанные с кино.
Отличная подача материала с показом фото и видео материала с отрывками из фильмов.
Рекомендую!
Т
30 сен 2021
Отличная экскурсия! Замечательная Юля, открытая и улыбчивая девушка, с которой было приятно общаться и слушать ее рассказ о Костроме и синеме на протяжении всей экскурсии. Кострому знает и любит. Информации и впечатлений получено достаточно. Тема экскурсии отлично вплетена в канву повествования. Искренне рекомендуем, хорошо проведете время, узнаете много интересного, в общем не пожалеете! Сожалеем только об одном, что все закончилось. ))) Юле желаем успехов и благодарных экскурсантов.
П
28 сен 2021
Были с мужем в Костроме всего один денек. Очень рады, что попали на эту экскурсию. Юлия - интересный гид и приятный собеседник. Не заметили, как пролетели два часа. Материал не перегружен сухими историческими фактами, воспринимается очень легко. Узнали много интересных и курьезных случаев из жизни кино и Костромы.
К
17 сен 2021
Юля очень приятный экскурсовод, предлагает хороший маршрут, посоветовала места где покушать. Если хотите нескучно и необычно познакомиться с Костромой-вам к Юле.
Ольга
9 сен 2021
Вчера, 8 сентября, были на экскурсии "Кострома синема". Гид Юлия прекрасно владеет материалом, касающимся знаний не только об отечественном кинематографе, но об исторической канве нашего города. Мы узнали много интересного о съёмках фильмов в Костроме (начиная с " Катерины-душегубки", 1916 г. ), об истории возникновения памятников архитектуры, связанных с именами П. И. Фурсова, С. А. Воротилова. Маршрут очень компактный, но в то же время значимый - прошли центральную часть города.
Юлия очень вдохновенный рассказчик, умеющий зарядить других желанием узнать что-то новое. Очень благодарны ей.
Успехов, Юлия, и в дальнейшем на этом поприще!
Е
20 авг 2021
Прекрасная живая информативная экскурсия! Узнала много интересного о родном городе, истории и кинематографии. Юля очень легко и эмоционально рассказывает. Замечательный пегий маршрут!
М
16 авг 2021
Экскурсия прошла на одном дыхании! Юлия отлично владеет материалом, экскурсия подготовлена тщательно. Продуман каждый этап: маршрут, содержание, видиоматериалы. Рекомендуем всем, кто будет в Костроме, посетить данную экскурсию!
Н
12 авг 2021
Вчера была на экскурсии у Юли. Огромное спасибо за чудесно проведённое время. Программа экскурсионного маршрута очень интересная. Юля повела нас по г. Кострома. Два часа "погружения в кинематограф" и прикосновения к истории города. Юлия очень обоятельная, лёгкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо за возможность подумать и поразмышлять!
Н
10 авг 2021
Побывала на экскурсии по кинематографическим местам Костромы. Безумно понравилось: начиная от довольно обширного маршрута, который включал не только места съёмок, но и главные культурные архитектурные объекты города, и заканчивая подачей материала, очень доступно, интересно. Узнала много нового, как о самом городе, так и о творчестве таких известных деятелей кино как Михалков, Адабашьян, Пуговкин. Всем очень рекомендую прекрасного экскурсовода Юлию!
С
9 авг 2021
В экскурсии вызвало сожаление только то, что она кончилась. )))) Хотелось слушать и бродить по улочкам Костромы ещё и ещё.

Юлия - чудесный, очень неравнодушный к профессии, увлечённый гид. Мы увидели всё: и старую Кострому, и ее отражение в истории России, и то, какие роли играет она в нашем кино. А это, действительно, уникальный пласт информации - город в кино.

Юлия мультимедийно все демонстрирует. И видео, и цитаты, и фото. Все чувствуешь здесь и сейчас.

В общем, мы очень рекомендуем! Даже подумали, что как-нибудь приедем ещё и будем просить съездить с нами в какие-то областные достопримечательности.

Наши рекомендации 150 из 100.

Спасибо. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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