Что вас ожидает

Кино-Кострома в деталях

Вы познакомитесь с кинематографической историей города от первого синематографа на центральной площади до съемок большого современного кино на фоне жемчужины Золотого кольца. Я объясню, как получилось, что Мастроянни, Михалков и Чехов оказались в одном месте и одновременно в Костроме. Покажу, где, как и почему провели более трех месяцев здесь актеры-юнкера из «Сибирского цирюльника». Проведу по местам съемок «Жестокого романса» и познакомлю с тонкостями видеомонтажа Рязанова. А еще раскрою секрет, что подтолкнуло Павла Кадочникова подарить костромичам целый деревянный городок-декорацию, ставший любимым местом отдыха — парком «Берендеевка».

Кино-Кострома в лицах

Кроме Рязанова и Михалкова, вспомним и многих других российских режиссеров, снявших фильмы на улицах Костромы. Также будут звучать имена известных актеров: поговорим об Иннокентии Смоктуновском, Алисе Фрейндлих, Андрее Мягковом, Ларисе Гузеевой, Олеге Меньшикове, Иване Охлобыстине, Владимире Епифанцеве, Вячеславе Галкине и многих других деятелях искусства.

🏛 На прогулке по историческому центру вы побываете у Беседки Островского, Торговых рядов и на Сусанинской площади.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.