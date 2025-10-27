В трактир-калачной Костромы каждый может стать мастером выпечки.



Участники мастер-класса «Печем румяные калачи» узнают тонкости старинного промысла, попробуют свои силы в создании калачей и насладятся результатом за чашкой чая. Ведущие не только обучат, но и поделятся увлекательными историями и пословицами.



Участие в этом мероприятии - отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и попробовать традиционные угощения

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс проводится в помещении, поэтому лучше всего подходит для посещения в холодные месяцы: с ноября по март. В это время уют и тепло трактира особенно приятны. В апреле и октябре также можно насладиться атмосферой, хотя весной и осенью погода может быть непредсказуемой. Летом и в сентябре мероприятие также доступно, но стоит учитывать возможную загруженность туристами.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.