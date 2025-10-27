В трактир-калачной Костромы каждый может стать мастером выпечки.
Участники мастер-класса «Печем румяные калачи» узнают тонкости старинного промысла, попробуют свои силы в создании калачей и насладятся результатом за чашкой чая. Ведущие не только обучат, но и поделятся увлекательными историями и пословицами.
Участие в этом мероприятии - отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и попробовать традиционные угощения
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍞 Узнать секреты калачепечения
- ☕ Насладиться чаем из самовара
- 🎭 Театрализованное представление
- 📜 Истории и пословицы
- 🍯 Домашнее варенье и масло
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс проводится в помещении, поэтому лучше всего подходит для посещения в холодные месяцы: с ноября по март. В это время уют и тепло трактира особенно приятны. В апреле и октябре также можно насладиться атмосферой, хотя весной и осенью погода может быть непредсказуемой. Летом и в сентябре мероприятие также доступно, но стоит учитывать возможную загруженность туристами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Трактир-Калачная
Описание мастер-классаДобро пожаловать в Трактир-Калачную! Мы возродили старинный Костромской калачный промысел. На экскурсии вас угостят чаем из самовара и свежевыпеченными горячими калачами с маслом и домашним вареньем – ведь калачи здесь пекут в течение всего дня. А еще в меню калачи то печеные, да чиненные, - равнодушных точно не останется! Что это такое Калач? С чем его едят? Расскажут бойкие ведущие театрализованного представления. Щедро рассыпая направо и налево муку и старинные местечковые истории и пословицы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Чаепитие
- Дегустация калачей
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Дегустация домашних наливок и настоек
Место начала и завершения?
Кострома, улица Красные Ряды, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 окт 2025
Заказывали мастер-класс для детей! Бронирование не вызвало никаких сложностей, предложили различное время, и мы выбрали удобное для нас! Детей встретили, провели чудесный мастер-класс! Интерьер трактира осень понравился! А, уж, какие вкусные калачи получились! В общем, и дети, и взрослые, которые в это время насладились пейзажами Костромы, остались очень довольны! Спасибо организаторам за такие чудесные мероприятия!
М
Марина
4 июл 2025
Душевная купчиха!)) Вкуснейшие калачи! Атмосферное кафе. Все очень понравлюсь и запомнилось! Спасибо! 😊
А
Ангелина
27 июн 2025
Очень душевно нас встретил трактир-калачная! Купчиха приветствовала нас песнями, с прибаутками поведала не только историю калача, но и Костромского края. Слепили калачи, а после от кушали их с чаем из самовара и костромскими сладостями. Так же в трактире можно заказать обед, если вы проголодались, и дополнить чаепитие сытными блюдами. Все происходит в историческом интерьере, много фотозон.
Л
Лисова
15 июн 2025
Спасибо большое замечательному Константину за бесценное время, проведенное за приготовлением, чаепитием!
Е
Екатерина
15 июн 2025
В
Виктория
14 июн 2025
Мастер-класс понравился. Интересный рассказ о калачах и не только. Чаепитие. Рекомендую.
С
Светлана
7 июн 2025
Атмосферно, аутентично и очень вкусно!
К
Кирилл
3 мая 2025
Все очень понравилось. Рассказ был просто прекрасный. Показали все очень детально и объяснили. Советую однозначно
О
Оксана
17 фев 2025
Восторг! Настолько интересно, вкусно, колоритно, с душой! Замечательная экскурсия!
