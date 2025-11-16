В Костроме, в уютном трактире, возрождается древний промысел - калачный. Гости узнают о традициях калачепечения и купеческого чаепития. Артисты-ведущие расскажут о калачах и их особенностях, включая суворовский калач. Участники смогут
5 причин купить этот мастер-класс
- 🥨 Испеките собственные калачи
- 🍵 Угоститесь чаем из самовара
- 🎭 Узнайте старинные истории
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📜 Познакомьтесь с традициями
Что можно увидеть
- Трактир
Описание мастер-класса
Весёлые артисты-ведущие, рассыпая муку да старинные пословицы, расскажут:
- Что такое калач и с чем его едят
- В чём особенность суворовского калача
- Как пить чай по-купечески
Из пышного теста вы сделаете аппетитные калачи. Пока они расстаиваются да выпекаются, мы угостим вас чаем из самовара и уже готовыми горячими калачиками с маслом и домашним вареньем. А там уж и ваши калачи подоспеют!
Организационные детали
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 5 лет
- Мероприятие длится от 1 ч 20 мин до 1 ч 30 мин
- Мастер-класс проведут члены нашей команды
в воскресенье в 11:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети 8-16 лет
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Красные Ряды
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 363 туристов
Добро пожаловать в нашу калачную! Уникальные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа к вашим услугам!
Отзывы и рейтинг
5
П
Павел
16 ноя 2025
Все супер!!! Отличный мастер-класс!!! Рекомендую 👍👍👍
Е
Елена
29 июл 2025
Очень понравился мастер-класс, интересный, наполненный историей, шутками-прибаутками. Спасибо Константину.
