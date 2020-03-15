71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Самая удивительная улица Костромы

На прогулке вам откроются секреты Муравьевки — городского места силы, где жили губернаторы, бывали императоры и происходили знаковые для Костромы события. Здесь вы услышите подлинные истории костромичей, нёсших тяжкое бремя власти и денег. В этих невыдуманных рассказах переплетаются комедия, фарс и мелодрама. И все это — в декорациях живописной улицы с широкой панорамой Волги и причудливым рельефом.

Загадки городской истории

Экскурсия будет проходить в формате интеллектуальной игры — вопросы гида будут давать участникам необходимые подсказки и приближать их к неожиданным ответам! Вы найдете ключ к понимаю наиболее интересных событий из истории Костромы, узнаете, какое потрясение испытал здесь Александр Островский и как оно повлияло на образ Катерины из «Грозы». раскрывая тайны Муравьевки, вы увидите в новом свете образ императора Николая I, поймете, почему костромичи избавлялись от больших денег, узнаете интересные исторические факты и прочувствуете патриархальную душевность провинциальной Костромы.