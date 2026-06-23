71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Представляем уникальную прогулку по Муравьевке - сердцу Костромы, где каждый камень хранит свою историю.Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое, где вы сможете прикоснуться к жизни

знаменитых костромичей, узнать тайны императоров и почувствовать дух эпохи. Вас ждут не только рассказы гида, но и интеллектуальная игра с вопросами и загадками, которые приоткроют завесу тайны над историческими событиями Костромы. Подарите себе возможность увидеть город с новой стороны, познакомиться с его историей не как обычный турист

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться живописными видами и комфортной прогулкой по Муравьевке, открывая для себя её секреты.

Сейчас август — это идеальное время.