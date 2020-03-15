71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Муравьевка: прогулка с секретом

Экскурсия с элементами интеллектуальной игры на интереснейшей улице Костромы

Филипп
Задать вопрос
Филипп – ваш гид
Муравьевка — знаковая улица Костромы, где происходили все самые яркие и загадочные события из истории города.

На этой прогулке вы узнаете любопытнейшие факты о писателях и монархах, погрузитесь в атмосферу прошлых эпох и услышите подлинные истории знаменитых костромичей.

Однако не всё так просто: на некоторые исторические вопросы вам предстоит ответить самостоятельно, находя подсказки в рассказе гида и разных точках нашего маршрута.
1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 20 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии71 отзыв
4.93
Муравьевка: прогулка с секретом
Муравьевка: прогулка с секретом

Что вас ожидает

Самая удивительная улица Костромы
На прогулке вам откроются секреты Муравьевки — городского места силы, где жили губернаторы, бывали императоры и происходили знаковые для Костромы события. Здесь вы услышите подлинные истории костромичей, нёсших тяжкое бремя власти и денег. В этих невыдуманных рассказах переплетаются комедия, фарс и мелодрама. И все это — в декорациях живописной улицы с широкой панорамой Волги и причудливым рельефом.

Загадки городской истории
Экскурсия будет проходить в формате интеллектуальной игры — вопросы гида будут давать участникам необходимые подсказки и приближать их к неожиданным ответам! Вы найдете ключ к понимаю наиболее интересных событий из истории Костромы, узнаете, какое потрясение испытал здесь Александр Островский и как оно повлияло на образ Катерины из «Грозы». раскрывая тайны Муравьевки, вы увидите в новом свете образ императора Николая I, поймете, почему костромичи избавлялись от больших денег, узнаете интересные исторические факты и прочувствуете патриархальную душевность провинциальной Костромы.

Организационные детали

  • Если позволит количество участников, то для полноты игрового опыта рекомендуем разделиться на команды (от 2 до 6 человек в каждой)
  • Встреча в центре города по предварительной договоренности
Муравьевка: прогулка с секретом
Муравьевка: прогулка с секретом
Муравьевка: прогулка с секретом
Муравьевка: прогулка с секретом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Филипп
Филипп
Вожу экскурсии, провожу интеллектуальные игры и косплей-фестиваль в Костроме. Богатая история Костромы не должна сводиться к монастырям, Сусанину и Снегурочке. Считаю, что экскурсия — это театр одного актера в богатых декорациях, созданных историей, и с продиктованным ею сюжетом.
Напишите мне

71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Несмотря на плохую погоду экскурсия прошла на одном дыхании. По-моему мы все время стояли открыв рот и глядя как завороженные на Филиппа :) Очень много знаний, очень увлеченный и общительный молодой человек. Рекомендуем.
26 февраля 2020
Мы были на экскурсии с Филиппом вместе с дочерью 8-ми лет. Очень понравилось всем, хотя Филипп и предупреждал нас заранее, что наша дочь - это не совсем его целевая аудитория. Тем не менее, и она до сих пор вспоминает все новые подробности из рассказов Филиппа, разглядывает подаренный им значок, который стал для нее поводом для дальнейших изысканий об истории Костромы. Ну а взрослые члены семьи тоже не просто весело провели время в приятной компании человека с прекрасным чувством юмора. Филипп действительно открыл нам Кострому, куда мы за год приехали уже в третий раз и, казалось, уже посетили все возможные музеи и экскурсии, с совершенно новой стороны. В Костроме много прекрасных гидов, знающих свой город и любящих его, но экскурсия с Филиппом - это совершенно особая история, абсолютно другой взгляд на город и его жителей. Уверены, что прогулка с Филиппом по Муравьевке не оставит равнодушным ни одного человека.
14 января 2020
Гуляли с секретом и удовольствием 4 января. Вот казалось бы: по сути, история одной улицы! А сколько историй, а сколько интересных и неповторимых исторических персонажей и историй. А сколько вопросов, а некоторые с подвохом! И всё это благодаря Филиппу! Спасибо! И, как говорится, не проходите мимо, обращайтесь к Филиппу! Не пожалеете!
4 января 2020
Филипп отличный рассказчик.
Умеет заинтересовать темой, добавить пару шуточек и интересных историй. Позитивное настроение на весь день.
Всем советуем.
2 января 2020
Добрый день! Прекрасный экскурсовод! Один из лучших, что приходилось встречать! Очень интересно и совсем не скучно, даже детям. Все время все вовлечены в экскурсию, получается диалог: ворвался - ответы... С юмором, очень позитивный человек. Всем рекомендую, своих денег стоит однозначно!
1 января 2020
Были на экскурсии после новогодней ночи. Думали, что не осилим. Очень ошибались. Филипп прекрасный рассказчик, удивительный знаток города. Прогулка превратилась в настоящий увлекательный квест. Спасибо большое! Обязательно вернёмся в Кострому.
31 декабря 2019
Интересная экскурсия. Филипп отличный рассказчик, гибко реагирует на реакцию слушателей. Узнали много для себя нового, в частности, про известных людей, уроженцев Костромы. Рекомендуем.
27 октября 2019
Прекрасная экскурсия! В живописном месте! Шедевральная архитектура! Гид Филипп просто фанат своей профессии. Увлеченно и заманчиво освещает исторические события! Игровая форма экскурсии не дает скучать и отвлекаться. Великолепная экскурсия, советую всем посетить ее.
15 сентября 2019
Филипп очень интересный рассказчик, спасибо большое за чудесное знакомство с городом, вернемся еще обязательно.
Понравился формат экскурсии-игры с вопросами.
Очень жаль, что прогулялись только по 1 улице, хотелось бы расширить маршрут.
12 августа 2019
Экскурсия нам очень понравилась. У нас была разновозрастная компания от юноши до пенсионера и всем было интересно слушать. Даже погода не смогла испортить впечатление от экскурсии. Спасибо!
Ещё 61 отзыв

Филипп проводит ещё 1 экскурсию

Сладкая жизнь КостромыСладкая жизнь КостромыСладкая жизнь Костромы
3000 за экскурсию
1.5 часа
19 отзывов
Променад по городу и мастер-класс по шоколаду
Вас ждет погружение в дольче вита города на Волге: вы узнаете, как жили, любили и развлекались в Костроме в конце 19 – начале 20 веков. Вы не только услышите самые интересные факты и городские легенды, но и посетите мастерскую, где своими руками сделаете шоколадный десерт. Соперничество костромских кондитеров, купеческие нравы, ресторанные меню, традиции ухаживания, азартные игры: все это и многое другое ждет вас на этой прогулке!

Необычные маршруты по Костроме

Загадки КостромыЗагадки КостромыЗагадки Костромы
1800 за экскурсию
1.5 часа
41 отзыв
Игровая экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Выполняя увлекательные задания и устремляясь на поиски интересных мест, вы раскроете удивительную историю Костромы и ее находчивых жителей. Энергичные движения и мыслительные упражнения помогут вам ощутить все вкусы, цвета, запахи нашего старинного города и раскрыть его дружелюбный характер!
Кострома кинематографическаяКострома кинематографическаяКострома кинематографическая
1900 за экскурсию
2 часа
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
На костромской земле было снято более 100 фильмов. Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Марчелло Мастроянни и Владислав Галкин вдохновлялись и создавали свои шедевры именно здесь! Я расскажу, что манит сюда режиссеров, в какие города превращалась Кострома на экране и какие опасности подстерегали актеров на съемках.

Выбирайте и другие экскурсии в Костроме

ОбзорныеГрупповыеМастер-классыВ другой городПешкомНеобычные маршрутыНа автомобилеИстория и архитектураВсеИндивидуальныеДля детейНа автобусе