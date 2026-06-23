71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться живописными видами и комфортной прогулкой по Муравьевке, открывая для себя её секреты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Муравьевка
Панорама Волги
Описание экскурсии
Самая удивительная улица Костромы
На прогулке вам откроются секреты Муравьевки — городского места силы, где жили губернаторы, бывали императоры и происходили знаковые для Костромы события. Здесь вы услышите подлинные истории костромичей, нёсших тяжкое бремя власти и денег. В этих невыдуманных рассказах переплетаются комедия, фарс и мелодрама. И всё это — в декорациях живописной улицы с широкой панорамой Волги и причудливым рельефом.
Загадки городской истории
Экскурсия будет проходить в формате интеллектуальной игры — вопросы гида будут давать участникам необходимые подсказки и приближать их к неожиданным ответам! Вы найдёте ключ к понимаю наиболее интересных событий из истории Костромы, узнаете, какое потрясение испытал здесь Александр Островский и как оно повлияло на образ Катерины из «Грозы». раскрывая тайны Муравьевки, вы увидите в новом свете образ императора Николая I, поймете, почему костромичи избавлялись от больших денег, узнаете интересные исторические факты и прочувствуете патриархальную душевность провинциальной Костромы.
Организационные детали
Если позволит количество участников, то для полноты игрового опыта рекомендуем разделиться на команды (от 2 до 6 человек в каждой)
Экскурсия подойдёт для путешественников старше 12 лет
Встреча в центре города по предварительной договорённости
Экскурсию можно провести и для группы до 20 человек (по той же стоимости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Дзержинского, 23/20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6495 туристов
Вожу экскурсии, провожу интеллектуальные игры и косплей-фестиваль в Костроме. Богатая история Костромы не должна сводиться к монастырям, Сусанину и Снегурочке. Считаю, что экскурсия — это театр одного актера в богатых декорациях, созданных историей, и с продиктованным ею сюжетом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 266 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Совершенно случайно в поиске натолкнулась на сайт с экскурсиями. По многочисленным положительным отзывам выбрали экскурсию с Филиппом и не прогодали… Экскурсия,,Муравьевка: прогулка с секретом "была интересная, живая и познавательная. Филипп весело и легко, с шутками, увлек нас в путешествие по прошлому Костромы. Интересно будет послушать подросткам и родителям. Равнодушными не останетесь! ✨
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Людмила
Не самая обычная экскурсия) уличная версия игры "Что? Где? Когда?"))) Мы в роли знатоков, Филипп в роли крупье)) Интересная подача материала и удивительные подробности - вот что ждёт вас на этой экскурсии. Рекомендую!
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Владимир
Экспрессивная и увлекательная прогулка ждала нас в компании с Филиппом. Ожидали чего-то другого, но то, что получили, своих денег определенно стоит. Могу порекомендовать как небанальную экскурсию по Костроме.
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Л
Леонид
прекрасно проведённое экскурсия. Филипп великолепно владеет темой, исключительно преподносит материал. Очень интересный рассказчик. положительные эмоции обеспечены.
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Елена
Экскурсия понравилась - интересно, интеллектуально бодрит, не долго - не успели ни замерзнуть, ни заскучать. Фактически, как и сказано в описании, это фрагменты истории одной улицы. По расстоянию в рамках читать дальшеуменьшить
экскурсии прошли всего метров 500 наверно)) Филипп - очень эрудированный гид и, если возникают вопросы вправо-влево от темы экскурсии, отвечает тоже интересно и подробно. Если вы живете неподалеку от места встречи (как мы) - экскурсию искренне рекомендую. Если идти до точки через пол-города, но все основное и остальное про Кострому вы уже видели и знаете - тоже рекомендую))
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Я
Яна
В восторге от экскурсии! Были с детьми -подростками, которым в принципе кроме телефонов и компьютеров не очень интересно еще что-то. Филиппу же удалось заинтересовать и вовлечь в рассказ ребят очень легко! Взрослым тоже было интересно. Рекомендую Филиппа всем!
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