Мы проедем по ключевым точкам старинного города под его собственный саундтрек — от фолка до мемов 2020-х годов.
Вы увидите места съёмок «Жестокого романса», купеческий центр с торговыми рядами, колыбель династии Романовых — и всё это под музыку, которая оживляет каждый шаг.
Вы увидите места съёмок «Жестокого романса», купеческий центр с торговыми рядами, колыбель династии Романовых — и всё это под музыку, которая оживляет каждый шаг.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- о чём на самом деле знаменитая «Здорово, Кострома!» группы «Иван Купала»
- как Эльдар Рязанов выбрал Кострому для «Жестокого романса»
- почему песенка из «Смешариков» обидная
- где любил гулять драматург Александр Островский
- какая песня про Кострому самая популярная среди костромичей
Кому подойдёт экскурсия
И тем, кого ожидает первое знакомство с городом, и тем, кто хочет взглянуть на Кострому по-новому.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле комфорт-класса
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Волги в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 314 туристов
Я родился и вырос в Костроме, получил высшее филологическое образование. Кроме русского владею английским и французским языками. Работал научным сотрудником Костромского музея-заповедника. С 2015 года провёл сотни увлекательных экскурсий: по Костроме, в Плёс и на лосиную ферму. Прогулка со мной может быть как лайтовой, так и с погружением в дебри истории и краеведения. Хочу, чтобы было интересно именно вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Супер, очень понравилась экскурсия. Очень интересно и познавательно.
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо! 🎶
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Нам все очень понравилось) рекомендуем 👍👍👍
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Прошла неделя как мы посетили славный город Кострома, но не отпускает чувство… что очень хочется вернуться назад!!! Это происходит благодаря таким отличным экскурсиям, какая была у нас. Сергей провел экскурсию
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за такой душевный отзыв!:) приезжайте еще:)
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О
Очень понравился формат экскурсии. На автомобиле, когда за окном леденящий ветер, самое то! Да плюс музыка, которая раскрыла многие моменты истории. Очень интересна и необычна представлена историческая составляющая. Спасибо организатору. Рекомендую!
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за приятный отзыв! 🌝
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