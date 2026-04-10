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От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях

Прочувствовать атмосферу города и расслышать его собственный голос
Мы проедем по ключевым точкам старинного города под его собственный саундтрек — от фолка до мемов 2020-х годов.

Вы увидите места съёмок «Жестокого романса», купеческий центр с торговыми рядами, колыбель династии Романовых — и всё это под музыку, которая оживляет каждый шаг.
5
4 отзыва
От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях
От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях
От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • о чём на самом деле знаменитая «Здорово, Кострома!» группы «Иван Купала»
  • как Эльдар Рязанов выбрал Кострому для «Жестокого романса»
  • почему песенка из «Смешариков» обидная
  • где любил гулять драматург Александр Островский
  • какая песня про Кострому самая популярная среди костромичей

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кого ожидает первое знакомство с городом, и тем, кто хочет взглянуть на Кострому по-новому.

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле комфорт-класса
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Волги в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 314 туристов
Я родился и вырос в Костроме, получил высшее филологическое образование. Кроме русского владею английским и французским языками. Работал научным сотрудником Костромского музея-заповедника. С 2015 года провёл сотни увлекательных экскурсий: по Костроме, в Плёс и на лосиную ферму. Прогулка со мной может быть как лайтовой, так и с погружением в дебри истории и краеведения. Хочу, чтобы было интересно именно вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Екатерина
Супер, очень понравилась экскурсия. Очень интересно и познавательно.
Супер, очень понравилась экскурсия. Очень интересно и познавательно.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо! 🎶
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Ксения
Нам все очень понравилось) рекомендуем 👍👍👍
Нам все очень понравилось) рекомендуем 👍👍👍
Нам все очень понравилось) рекомендуем 👍👍👍
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Наталия
Прошла неделя как мы посетили славный город Кострома, но не отпускает чувство… что очень хочется вернуться назад!!! Это происходит благодаря таким отличным экскурсиям, какая была у нас. Сергей провел экскурсию
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на одном дыхании. Мы не заметили как пролетело время. А если учесть что погода в это время "слегка" испортилась, то путешествовать по городу в автомобиле, да ещё под песни об этом городе просто замечательно!!! Эксклюзивная, насыщенная, интересная. Рекомендую эту удивительную по своему формату экскурсию. Желаю вам ярких впечатлений от города и от общения с замечательным гидом, который любит свой город и "влюбит" в него вас!!!

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за такой душевный отзыв!:) приезжайте еще:)
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О
Очень понравился формат экскурсии. На автомобиле, когда за окном леденящий ветер, самое то! Да плюс музыка, которая раскрыла многие моменты истории. Очень интересна и необычна представлена историческая составляющая. Спасибо организатору. Рекомендую!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за приятный отзыв! 🌝
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