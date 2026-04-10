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на одном дыхании. Мы не заметили как пролетело время. А если учесть что погода в это время "слегка" испортилась, то путешествовать по городу в автомобиле, да ещё под песни об этом городе просто замечательно!!! Эксклюзивная, насыщенная, интересная. Рекомендую эту удивительную по своему формату экскурсию. Желаю вам ярких впечатлений от города и от общения с замечательным гидом, который любит свой город и "влюбит" в него вас!!!