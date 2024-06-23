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большинство достопримечательностей этого древнего города, который моложе Москвы всего на пять лет, и один день было решено посвятить знакомству с расположенным в семидесяти километрах от Костромы приволжским городком Плёс. Экскурсия в Плёс состоялась 11.05.2024 года. День был прохладный, как все дни начала мая, но хорошо, что серьёзного дождя не случилось. Экскурсия понравилась: Плёс – очень интересное местечко на Волге; не зря И. Левитан и другие художники и известные личности искали и находили здесь своё творческое вдохновение. Сложный рельеф (Плёс расположен на своих семи холмах) открывает многочисленные панорамные виды на городок и Волгу, которые так и хочется запечатлеть: если не нарисовать, то, хотя бы, сфоткать. Прогулка на катере по Волге добавляет совсем другие ракурсы на городок. Особенное уважение и чувство благодарности вызывает деятельность супругов Алексея и Натальи Шевцовых по спасению и сохранению Плёса от медленного разрушения – благодаря проекту «Потаённая Россия» с начала 21-ого века восстановлено более 50-ти построек и жизнь в Плёс возвращается. Пусть этот проект и рассчитан на вип. туристов, но благодаря ему и все рядовые россияне могут продолжать наслаждаться таким прекрасным местом.