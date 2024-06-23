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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
6 июля в 16:30
13 июля в 16:30
2 380₽ за человека
Групповая
6 часов
Левитановский Плёс
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Расписание: Четверг и воскресенье – 9:00, суббота – 11:00
11 июля в 09:00
13 июля в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 июня 2024Прекрасная экскурсия. Замечательный экскурсовод Лариса. Грамотный, доброжелательный человек! Плёс очень замечательное место. Мы побывали в музее Левитана, прошлись по Волге на кораблике. Незабываемое путешествие.
- ООльга16 июня 2024Все понравилось, вежливый экскурсовод и водитель и погода подфартила. Спасибо
- ГГеннадий13 июня 2024Мы с женой провели пять дней (с 8-ого по 12-ое мая 2024 года) в Костроме. Трёх дней хватило, чтобы посетить
- OOlgapogulyaeva30 июля 2023Кострома All InclusiveПознавательно. Интересно. Очень понравилось. Основные достопримечательности Костромы за 4 часа с прекрасным гидом Юлией.
- ДДарья11 июля 2023Кострома All InclusiveДобрый день. Очень понравилось с экскурсоводом Юлией изучать историю Костромы с заездом в Ипатьевский монастырь. Юлия интересный рассказчик, интересно подает
- ННаталья16 апреля 2023Кострома All InclusiveХороший гид. Интересный рассказ о Костроме, об Ипатьевском монастыре. Доступным языком для детей и взрослых. Юлия, большое спасибо!
- ААнастасия15 мая 20192 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу на транспорте туристаСпасибо огромное гиду Ивану, было очень здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На выходные»
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