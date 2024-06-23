Экскурсии выходного дня в Костроме

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Костроме, цены от 2 380 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладкая жизнь Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
114 отзывов
Популярное предложение
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
3 600 за всё до 10 чел.
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
6 июля в 16:30
13 июля в 16:30
2 380 за человека
Левитановский Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Левитановский Плёс
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Расписание: Четверг и воскресенье – 9:00, суббота – 11:00
11 июля в 09:00
13 июля в 11:00
2 500 за человека
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    Левитановский Плёс
    Прекрасная экскурсия. Замечательный экскурсовод Лариса. Грамотный, доброжелательный человек! Плёс очень замечательное место. Мы побывали в музее Левитана, прошлись по Волге на кораблике. Незабываемое путешествие.
  • О
    Ольга
    16 июня 2024
    Левитановский Плёс
    Все понравилось, вежливый экскурсовод и водитель и погода подфартила. Спасибо
  • Г
    Геннадий
    13 июня 2024
    Левитановский Плёс
    Мы с женой провели пять дней (с 8-ого по 12-ое мая 2024 года) в Костроме. Трёх дней хватило, чтобы посетить
    читать дальше

    большинство достопримечательностей этого древнего города, который моложе Москвы всего на пять лет, и один день было решено посвятить знакомству с расположенным в семидесяти километрах от Костромы приволжским городком Плёс. Экскурсия в Плёс состоялась 11.05.2024 года. День был прохладный, как все дни начала мая, но хорошо, что серьёзного дождя не случилось. Экскурсия понравилась: Плёс – очень интересное местечко на Волге; не зря И. Левитан и другие художники и известные личности искали и находили здесь своё творческое вдохновение. Сложный рельеф (Плёс расположен на своих семи холмах) открывает многочисленные панорамные виды на городок и Волгу, которые так и хочется запечатлеть: если не нарисовать, то, хотя бы, сфоткать. Прогулка на катере по Волге добавляет совсем другие ракурсы на городок. Особенное уважение и чувство благодарности вызывает деятельность супругов Алексея и Натальи Шевцовых по спасению и сохранению Плёса от медленного разрушения – благодаря проекту «Потаённая Россия» с начала 21-ого века восстановлено более 50-ти построек и жизнь в Плёс возвращается. Пусть этот проект и рассчитан на вип. туристов, но благодаря ему и все рядовые россияне могут продолжать наслаждаться таким прекрасным местом.

  • O
    Olgapogulyaeva
    30 июля 2023
    Кострома All Inclusive
    Познавательно. Интересно. Очень понравилось. Основные достопримечательности Костромы за 4 часа с прекрасным гидом Юлией.
  • Д
    Дарья
    11 июля 2023
    Кострома All Inclusive
    Добрый день. Очень понравилось с экскурсоводом Юлией изучать историю Костромы с заездом в Ипатьевский монастырь. Юлия интересный рассказчик, интересно подает
    читать дальше

    информацию, не перегружает цифрами. Были с детьми 16 и 9 лет им тоже очень понравилось. 4 часа пролетели незаметно, легко. Считаю оптимальный вариант экскурсии с захватом интересных мест Костормы.

  • Н
    Наталья
    16 апреля 2023
    Кострома All Inclusive
    Хороший гид. Интересный рассказ о Костроме, об Ипатьевском монастыре. Доступным языком для детей и взрослых. Юлия, большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    15 мая 2019
    2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу на транспорте туриста
    Спасибо огромное гиду Ивану, было очень здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сладкая жизнь Костромы
  2. Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
  3. Левитановский Плёс
  4. «Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 380 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2024 год на выходные, 162 ⭐ отзыва, цены от 2380₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам