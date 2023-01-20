Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа

Новогоднее путешествие по Костроме

4.5
2 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Приглашаем провести Новый год в прекрасной Костроме и почувствовать атмосферу новогодней сказки.

Посетим архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник под открытым небом, погостим в Тереме Снегурочки и увидим обширную экспозицию по мировой истории сыроделия в старинном купеческом особняке конца XVIII века.
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

В гостях у Снегурочки
В гостях у Снегурочки
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои
Сырные истории
Сырные истории
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов и повеселимся на интерактивной экскурсии
Новый год в новом месте
Новый год в новом месте
Встретим грядущий год с новыми интересными людьми в сказочной обстановке

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, размещение

14:00 Заезд.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

За доп. плату по желанию:

22:30 Новогодний банкет с развлекательной программой в банкетном зале «Светлая Горница» ресторана «Метелица».

Прибытие, размещениеПрибытие, размещениеПрибытие, размещениеПрибытие, размещение
2 день

Свободный день

10:00-12:00 Завтрак в ресторане «Метелица» / шведский стол.

Свободное время.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Обзорная экскурсия по новогодней Костроме, Терем Снегурочки, «Сырные истории». Отъезд

Завтрак в ресторане «Метелица» / шведский стол.

10:30 Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

Отправление на экскурсионную программу — Терем Снегурочки.

Обзорная экскурсия по новогодней Костроме.

По периметру Сусанинской площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча и около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды, и впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»

Это одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.

В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.

Обед в кафе города.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Можем узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры.

Обзорная экскурсия по новогодней Костроме, Терем Снегурочки, «Сырные истории». ОтъездОбзорная экскурсия по новогодней Костроме, Терем Снегурочки, «Сырные истории». ОтъездОбзорная экскурсия по новогодней Костроме, Терем Снегурочки, «Сырные истории». ОтъездОбзорная экскурсия по новогодней Костроме, Терем Снегурочки, «Сырные истории». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартКомфорт
Основное / ДополнительноеОсновное / Дополнительное
Взрослые20 800 / 19 80021 200 / 20 200
Дети до 12 лет20 500 / 1950020 800 / 19 900
Дети до 3х лет без места11 50011 500

Доплата за одноместное размещение – 7 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Снегурочка

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

СнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака (шведский стол), 1 обед
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
  • Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб. /чел.
  • В Тереме — ледяная комната по желанию — 500 руб. /чел.
  • Новогодний банкет (по желанию) — 9 000 руб. /взр., 5 000 руб. /реб.
  • Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
2
1
Е
20 янв 2023
Поездка в Кострому очень понравилось.
Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу.
Программа построена интересно, рекомендую.
Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах…
В Костроме много мест, где вкусно кормят.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Т
9 янв 2023
Спасибо, чётко всё сработано, в срок и правильно!

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