3 день

Обзорная экскурсия по новогодней Костроме, Терем Снегурочки, «Сырные истории». Отъезд

Завтрак в ресторане «Метелица» / шведский стол.

10:30 Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

Отправление на экскурсионную программу — Терем Снегурочки.

Обзорная экскурсия по новогодней Костроме.

По периметру Сусанинской площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча и около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды, и впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»

Это одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.

В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.

Обед в кафе города.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Можем узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры.