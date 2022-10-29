Новогоднее путешествие по Костроме

Праздники всегда и повод для радости

Праздники всегда и повод для радости и, одновременно с этим, повод отдохнуть, куда-то съездить, посетить новые места и набраться впечатлений. Приглашаем провести лучший Новый год в прекрасной Костроме.
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Сырные истории
Сырные истории
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов и сможем попробовать настоящие костромские сыры
Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья
Новый год в новой компании
Новый год в новой компании
Проведем главный праздник страны в новой обстановке

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Новогодний банкет

Необходимо самостоятельно добраться до гостиницы.

14:00 Заезд и размещение в гостинице «Снегурочка».

Свободное время.

22:30 Новогодний банкет с развлекательной программой в банкетном зале «Светлая Горница» ресторана «Метелица» (за доп. плату по желанию).

Встреча. Новогодний банкетВстреча. Новогодний банкетВстреча. Новогодний банкетВстреча. Новогодний банкет
2 день

Свободный день

10:00 – 12:00 Завтрак в ресторане «Метелица» (шведский стол).

Свободное время.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Терем Снегурочки. Обзорная экскурсия по новогодней Костроме

Завтрак в ресторане «Метелица» (шведский стол).

10:30 Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

Отправление на экскурсионную программу.

Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное — познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

Обзорная экскурсия по новогодней Костроме с посещением Ипатьевского монастыря и Богоявленского Анастасиина женского монастыря.

Парадная площадь города – сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Посещения музея льна и бересты.

Экскурсия по музею начинается с зала льна, где, слушая завораживающую речь экскурсовода, посетители увидят своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи.

Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки мастерицы.

Не обделено вниманием и фабричное производство льняных изделий — в экспозициях выставлены образцы, как начала прошлого века, так и современные.

Второй зал — зал бересты персонажи русских сказок, выполненные в технике плетения из бересты, в первую очередь привлекают внимания посетителей в следующем зале музея.

Рассказ экскурсовода начинается с описания традиций изготовления старинных берестяных изделий — поршней, лопатошников, пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.

Обед в кафе города.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в новом необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!

Программа заканчивается ориентировочно в 16:30.

Самостоятельное отправление до ж/д вокзала и аэропорта.

Терем Снегурочки. Обзорная экскурсия по новогодней КостромеТерем Снегурочки. Обзорная экскурсия по новогодней КостромеТерем Снегурочки. Обзорная экскурсия по новогодней КостромеТерем Снегурочки. Обзорная экскурсия по новогодней Костроме

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартКомфорт
Основное / Дополнительное местоОсновное / Дополнительное место
Взрослые19 300/18 30019 700/18 700
Дети до 12 лет19 000/18 00019 300/18 400
Дети до 3х лет без места11 20011 200

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Снегурочка

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

СнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице «Снегурочка» в номерах выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака (шведский стол), 1 обед в 3 день
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта по программе
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
  • Новогодний банкет (по желанию)
  • Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. /чел.
  • Посещение Ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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