3 день

Терем Снегурочки. Обзорная экскурсия по новогодней Костроме

Завтрак в ресторане «Метелица» (шведский стол).

10:30 Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

Отправление на экскурсионную программу.

Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное — познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

Обзорная экскурсия по новогодней Костроме с посещением Ипатьевского монастыря и Богоявленского Анастасиина женского монастыря.

Парадная площадь города – сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Посещения музея льна и бересты.

Экскурсия по музею начинается с зала льна, где, слушая завораживающую речь экскурсовода, посетители увидят своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи.

Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки мастерицы.

Не обделено вниманием и фабричное производство льняных изделий — в экспозициях выставлены образцы, как начала прошлого века, так и современные.

Второй зал — зал бересты персонажи русских сказок, выполненные в технике плетения из бересты, в первую очередь привлекают внимания посетителей в следующем зале музея.

Рассказ экскурсовода начинается с описания традиций изготовления старинных берестяных изделий — поршней, лопатошников, пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.

Обед в кафе города.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в новом необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!

Программа заканчивается ориентировочно в 16:30.

Самостоятельное отправление до ж/д вокзала и аэропорта.