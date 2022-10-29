Необходимо самостоятельно добраться до гостиницы.
14:00 Заезд и размещение в гостинице «Снегурочка».
Свободное время.
22:30 Новогодний банкет с развлекательной программой в банкетном зале «Светлая Горница» ресторана «Метелица» (за доп. плату по желанию).
10:00 – 12:00 Завтрак в ресторане «Метелица» (шведский стол).
Свободное время.
Завтрак в ресторане «Метелица» (шведский стол).
10:30 Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.
Отправление на экскурсионную программу.
Терем Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.
Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное — познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.
Обзорная экскурсия по новогодней Костроме с посещением Ипатьевского монастыря и Богоявленского Анастасиина женского монастыря.
Парадная площадь города – сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».
По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.
И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.
Посещения музея льна и бересты.
Экскурсия по музею начинается с зала льна, где, слушая завораживающую речь экскурсовода, посетители увидят своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи.
Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки мастерицы.
Не обделено вниманием и фабричное производство льняных изделий — в экспозициях выставлены образцы, как начала прошлого века, так и современные.
Второй зал — зал бересты персонажи русских сказок, выполненные в технике плетения из бересты, в первую очередь привлекают внимания посетителей в следующем зале музея.
Рассказ экскурсовода начинается с описания традиций изготовления старинных берестяных изделий — поршней, лопатошников, пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.
Обед в кафе города.
Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в новом необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!
Программа заканчивается ориентировочно в 16:30.
Самостоятельное отправление до ж/д вокзала и аэропорта.
Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номеров
|Стандарт
|Комфорт
|Основное / Дополнительное место
|Основное / Дополнительное место
|Взрослые
|19 300/18 300
|19 700/18 700
|Дети до 12 лет
|19 000/18 000
|19 300/18 400
|Дети до 3х лет без места
|11 200
|11 200
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. /чел.
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.