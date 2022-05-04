Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль

Еженедельный тур на выходные с посещением знаковых мест в Костроме, Нерехте и Ярославле

5
3 отзыва
Еженедельный тур на выходные с посещением знаковых мест в Костроме, Нерехте и Ярославле.
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
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Что вас ожидает 🤩

Кострома
Кострома
Познакомимся с городом с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв
Сырные истории
Сырные истории
Сырный сомелье проведет нас по залам старинного особняка, рассказывая о том, как и где появился первый сыр
Ярославль
Ярославль
Нас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города
В гостях у губернатора
В гостях у губернатора
Примем участие в театрализованной интерактивной экскурсии в Ярославском художественном музее
Нерехта
Нерехта
Прогуляемся по старинным улочкам города и насладимся красотой и величием великолепных ансамблей церквей, храмов и колокольни
Мастер-класс
Мастер-класс
Распишем своими руками деревянный сувенир на Лавровской фабрики деревянных игрушек

Программа тура по дням

1 день
Г. Нерехта, мастер-класс

11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Нерехта (~70 км).

Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.

Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.

Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.

Обед в кафе города.

Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.

Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.

А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.

Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.

Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).

В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.

Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.

По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление. (Посещение источника и горки зависит от погодных условий).

Выезд в Кострому (~ 40 км.).

Заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин (за доп.плату).

Г. Нерехта, мастер-классГ. Нерехта, мастер-класс
2 день
Экскурсия по г. Кострома, музей льна и бересты, музей &quot;Сыра&quot;

Завтрак в гостинице.

Сбор в холле.

Обзорная экскурсия по городу.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России.

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) –м первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.

Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.

Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.

Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами. Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.

Дегустация сыра за доп.плату.

Трансфер в гостиницу, свободное время.

Экскурсия по г. Кострома, музей льна и бересты, музей &quot;Сыра&quot;Экскурсия по г. Кострома, музей льна и бересты, музей &quot;Сыра&quot;
3 день
Экскурсия по г. Ярославль, музей &quot;Музыка и время&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»

Завтрак в гостинице

09:30 – Сбор в холле (с вещами).

Переезд в Ярославль (80 км).

Обзорная экскурсия по городу: Ярославль – сокровищница древнерусского искусства, которая хранит в себе великую историю.

Ярославль привлекает гостей изразцовыми храмами и древними монастырями, уютными парками и скверами, великолепной набережной.

Вы увидите первый русский театр, основанный Федором Волковым в 1750 году, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством гражданина Минина и князя Пожарского, Губернаторский дом. Побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, где полюбуетесь и насладитесь величественными, изумительными красотами исторической части города и панорамами могучей Волги и Которосли.

Экскурсия в музей «Музыка и время» – в музее представлена одна из самых крупных коллекций колоколов и колокольцев, уникальная коллекция шарманок, граммофонов и граммофонных записей, и даже собрание «золотофонных» икон, секрет изготовления фона из сусального пошехонского золота для которых ныне утерян навсегда.

Вы сможете полюбоваться настоящими раритетами и услышать редчайшие старинные граммофонные записи, и игру на редчайшем инструменте – гармонике.

Обед в кафе города.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей) Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона и покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.».

18:00 Трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный.

Туроператор вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности программы.

Экскурсия по г. Ярославль, музей &quot;Музыка и время&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

гостиницастоимость, руб.
взрослыйдетский до 14 лет
Островский 4* / Олд Стрит 4*14 00013 900
Московская застава / Снегурочка 3*13 10013 000
Волга (эконом) 3*12 50012 400

Стоимость на человека (в рублях):   с 23.09.22 по 24.04.23

гостиницастоимость, руб.
взрослыйдетский до 14 лет
Островский 4* / Олд Стрит 4*15 60015 100
Московская застава / Снегурочка 3*14 60014 100
Волга (эконом) 3*14 00013 800

Доплата за одноместное размещение – 2 000 руб.

Скидка на дополнительном месте – 1 000 руб.

Дети до 3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а так же питания).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе (2 завтрак + 3 обеда)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Трансфер к/от места сбора
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дегустация сыра
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На чем будем передвигаться?

Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
4 мая 2022
Посетили данный тур 1-3 мая 2022 года. Экскурсовод Анна - просто находка! Молодая, красивая и очень талантливая! Красиво, складно с любовью рассказала о каждом городе. А как умело она управляется с группой в 40 человек! Все четко, понятно, вовремя!
Л
27 апр 2022
Тур очень насыщенный, хорошо организован, никаких задержек и ожиданий. Размещение и питание отличное. Спасибо за отличный отдых!
Л
26 апр 2022
Интересная и насыщенная программа. Красивые старинные русские города. Разнообразные экскурсии в музеи и посещение духовных обителей, где вершилась история России и ее правителей. Очаровательная фабрика деревянных игрушек, где нам возможность самим расписать лошадку! Нам все понравилось.

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