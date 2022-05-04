Еженедельный тур на выходные с посещением знаковых мест в Костроме, Нерехте и Ярославле.

Прогуляемся по старинным улочкам города и насладимся красотой и величием великолепных ансамблей церквей, храмов и колокольни

Примем участие в театрализованной интерактивной экскурсии в Ярославском художественном музее

В гостях у губернатора

Нас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города

Сырный сомелье проведет нас по залам старинного особняка, рассказывая о том, как и где появился первый сыр

Познакомимся с городом с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв

Программа тура по дням

1 день Г. Нерехта, мастер-класс

11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль. Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный. Переезд в г. Нерехта (~70 км). Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли. Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов. Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом. Обед в кафе города. Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек. Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие. А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир. Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора. Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием). В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться. Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия. По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление. (Посещение источника и горки зависит от погодных условий). Выезд в Кострому (~ 40 км.). Заселение в гостиницу, свободное время. Ужин (за доп.плату).

2 день Экскурсия по г. Кострома, музей льна и бересты, музей "Сыра"

Завтрак в гостинице. Сбор в холле. Обзорная экскурсия по городу. Кострома – жемчужина Золотого кольца России. Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование. Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля. Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) –м первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями. Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями. Обед в кафе города. Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами. Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам. Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях. Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр». В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов. Дегустация сыра за доп.плату. Трансфер в гостиницу, свободное время.

3 день Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия «В гостях у губернатора»