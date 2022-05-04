11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Нерехта (~70 км).
Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.
Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.
Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.
Обед в кафе города.
Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.
Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.
А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.
Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.
Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).
В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.
Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.
По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление. (Посещение источника и горки зависит от погодных условий).
Выезд в Кострому (~ 40 км.).
Заселение в гостиницу, свободное время.
Ужин (за доп.плату).
Завтрак в гостинице.
Сбор в холле.
Обзорная экскурсия по городу.
Кострома – жемчужина Золотого кольца России.
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) –м первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.
Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.
Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами. Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.
Дегустация сыра за доп.плату.
Трансфер в гостиницу, свободное время.
Завтрак в гостинице
09:30 – Сбор в холле (с вещами).
Переезд в Ярославль (80 км).
Обзорная экскурсия по городу: Ярославль – сокровищница древнерусского искусства, которая хранит в себе великую историю.
Ярославль привлекает гостей изразцовыми храмами и древними монастырями, уютными парками и скверами, великолепной набережной.
Вы увидите первый русский театр, основанный Федором Волковым в 1750 году, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством гражданина Минина и князя Пожарского, Губернаторский дом. Побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, где полюбуетесь и насладитесь величественными, изумительными красотами исторической части города и панорамами могучей Волги и Которосли.
Экскурсия в музей «Музыка и время» – в музее представлена одна из самых крупных коллекций колоколов и колокольцев, уникальная коллекция шарманок, граммофонов и граммофонных записей, и даже собрание «золотофонных» икон, секрет изготовления фона из сусального пошехонского золота для которых ныне утерян навсегда.
Вы сможете полюбоваться настоящими раритетами и услышать редчайшие старинные граммофонные записи, и игру на редчайшем инструменте – гармонике.
Обед в кафе города.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей) Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона и покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.».
18:00 Трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный.
Туроператор вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|гостиница
|стоимость, руб.
|взрослый
|детский до 14 лет
|Островский 4* / Олд Стрит 4*
|14 000
|13 900
|Московская застава / Снегурочка 3*
|13 100
|13 000
|Волга (эконом) 3*
|12 500
|12 400
Стоимость на человека (в рублях): с 23.09.22 по 24.04.23
|гостиница
|стоимость, руб.
|взрослый
|детский до 14 лет
|Островский 4* / Олд Стрит 4*
|15 600
|15 100
|Московская застава / Снегурочка 3*
|14 600
|14 100
|Волга (эконом) 3*
|14 000
|13 800
Доплата за одноместное размещение – 2 000 руб.
Скидка на дополнительном месте – 1 000 руб.
Дети до 3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а так же питания).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров)