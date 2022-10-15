Плёс и дом-музей И. Левитана

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Плёс и дом-музей И. Левитана
Плёс и дом-музей И. Левитана
Плёс и дом-музей И. Левитана
Плёс и дом-музей И. Левитана

Что вас ожидает 🤩

  • Город Плёс
  • Вид на город с борта теплохода
  • Дом-музей Левитана
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Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия по Плёсу отличается от экскурсий по другим небольшим городкам, расположенным на Волге. Вдохновляющие живописные окрестности и старинная архитектура подарят исключительно положительные впечатления.

Плёс — необычный провинциальный городок, интересный своей связью с творчеством Исаака Ильича Левитана. Почти две сотни полотен этого известного живописца связаны с этим городом.

Экскурсия позволит поближе познакомиться с архитектурой, сохранившейся с XVIII века. Старинные дома-памятники расположены в соответствии со старинной планировкой XVII — начала XVIII века.

Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу искусства, посетив дом-музей Левитана, где ценители живописи смогут насладиться его лучшими полотнами. Художник не был уроженцем города, однако прибыв сюда однажды, был так очарован, что остался на несколько лет, посвятив себя созданию пейзажей. Оценив работы мастера, в дальнейшей экскурсии вы сможете отметить для себя правдивость его полотен и узнать некоторые места с картин.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по историческому центру города, где можно увидеть достопримечательности, сохранившиеся с прошлых веков. Вы пройдетесь по торговым рядам XIX века и по старейшему району — по Соборной горе, где была построена деревянная крепость и в 1410 году Василием Темным и был основан Плёс. Помимо этого вы сможете увидеть Пятиглавую Воскресенскую церковь, возведенную в честь победы над Наполеоном, храмовый ансамбль, состоящий из летней Троицкой и зимней Введенской церквей, а так же Успенский собор и памятник князю Василию Дмитриевичу.

Кроме того, экскурсия включает в себя путешествие на теплоходе, во время которого вы сможете полюбоваться на город с реки и осмотреть окрестности, вдохновлявшие Левитана на создание произведений искусства.

Программа

  • Обзорная экскурсия по Плёсу. Вы увидите самые интересные места и постройки сохранившиеся от прошлых веков.
  • Речная прогулка на теплоходе по Волге. Во прогулки перед вами предстанут великолепные виды. Вы увидите всю красоту города и его окрестностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты по программе
Что не входит
  • Обед. Посещение дома-музея И. И. Левитана. (за дополнительную плату)
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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