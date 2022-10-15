Экскурсия по Плёсу отличается от экскурсий по другим небольшим городкам, расположенным на Волге. Вдохновляющие живописные окрестности и старинная архитектура подарят исключительно положительные впечатления.

Плёс — необычный провинциальный городок, интересный своей связью с творчеством Исаака Ильича Левитана. Почти две сотни полотен этого известного живописца связаны с этим городом.

Экскурсия позволит поближе познакомиться с архитектурой, сохранившейся с XVIII века. Старинные дома-памятники расположены в соответствии со старинной планировкой XVII — начала XVIII века.

Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу искусства, посетив дом-музей Левитана, где ценители живописи смогут насладиться его лучшими полотнами. Художник не был уроженцем города, однако прибыв сюда однажды, был так очарован, что остался на несколько лет, посвятив себя созданию пейзажей. Оценив работы мастера, в дальнейшей экскурсии вы сможете отметить для себя правдивость его полотен и узнать некоторые места с картин.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по историческому центру города, где можно увидеть достопримечательности, сохранившиеся с прошлых веков. Вы пройдетесь по торговым рядам XIX века и по старейшему району — по Соборной горе, где была построена деревянная крепость и в 1410 году Василием Темным и был основан Плёс. Помимо этого вы сможете увидеть Пятиглавую Воскресенскую церковь, возведенную в честь победы над Наполеоном, храмовый ансамбль, состоящий из летней Троицкой и зимней Введенской церквей, а так же Успенский собор и памятник князю Василию Дмитриевичу.

Кроме того, экскурсия включает в себя путешествие на теплоходе, во время которого вы сможете полюбоваться на город с реки и осмотреть окрестности, вдохновлявшие Левитана на создание произведений искусства.