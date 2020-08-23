11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с Плёсом

В первую очередь вы обойдете самые интересные места и осмотрите сохранившиеся от прошлых веков постройки:

Соборную гору — самый старый район;

Пятиглавую Воскресенскую церковь ⛪, возведенную в честь победы над Наполеоном;

Торговые ряды середины 19 века;

Успенский собор и памятник князю Василию Дмитриевичу — основателю города;

Храмовый ансамбль, состоящий из летней Троицкой и зимней Введенской церквей.

Музей 🖼 Исаака Левитана (дополнительно)

Художник не родился в Плёсе, но побывав здесь раз, настолько очаровался, что остался на несколько лет и рисовал родные пейзажи. По желанию вы посетите музей 🖼 Левитана и оцените лучшие полотна живописца — где, как не в Плёсе, можно в полной мере ощутить правдивость и красоту его работ?

Прогулка 👣 на теплоходе

В финале вы полюбуетесь живописным Плёсом с Волги и еще лучше прочувствуете его неспешную атмосферу.

Организационные детали