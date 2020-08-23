11 отзывов оставили туристы

Знакомство с Плёсом В первую очередь вы обойдете самые интересные места и осмотрите сохранившиеся от прошлых веков постройки:
Соборную гору — самый старый район;
Пятиглавую Воскресенскую церковь ⛪, возведенную в честь победы над Наполеоном;
Торговые ряды середины 19 века;
Успенский собор и памятник князю Василию Дмитриевичу — основателю города;
Храмовый ансамбль, состоящий из летней Троицкой и зимней Введенской церквей.
Музей 🖼 Исаака Левитана (дополнительно) Художник не родился в Плёсе, но побывав здесь раз, настолько очаровался, что остался на несколько лет и рисовал родные пейзажи. По желанию вы посетите музей 🖼 Левитана и оцените лучшие полотна живописца — где, как не в Плёсе, можно в полной мере ощутить правдивость и красоту его работ?
Прогулка 👣 на теплоходе В финале вы полюбуетесь живописным Плёсом с Волги и еще лучше прочувствуете его неспешную атмосферу.
Организационные детали
Дополнительные расходы: питание 🍽️ и посещение музея Левитана по желанию и предварительной договоренности (оплачивается билет 🎫 200 руб. с человека + экскурсия ⛳ 1500 руб. )
Из Костромы до Плеса и обратно мы едем на автобусе: транспортное сопровождение входит в стоимость экскурсии 🧭
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в центре Костромы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
В самый последний момент отменили посещение музея Левитана, не предупредив заранее. Хотя музей был открыт для посещения
Ирина
22 авг 2020
В билете было время 10. 00, но в день перед экскурсией пришла смс, что встреча в 9. 30. На месте ожидания гид себя никак не обозначила, просто стояла в сторонке. Пришлось гадать, кто из стоящих женщин - наш гид. Мне кажется, нужна табличка хотя бы, чтобы люди знали, к кому подойти. Берите с собой перекус. В целом, неплохо, но рассказ не увлекал и был монотонным. Трансфер комфортный. Удивило, что часть группы была по какой-то другой программе. Часть отправили на гору Левитана ("вон видите лестницу? идите туда"), а часть пошли в музей с гидом. Почему нам не предложили пойти в музей, остается загадкой, хотя в описании экскурсии такая опция была.
Елена
15 авг 2020
Очень понравился наш гид Татьяна: очень позитивный человек, компетентный специалист. Огорчило посещение музея Левитана: из-за строгих санитарных норм экскурсия в музей фактически не состоялась.
Ольга
11 авг 2020
Ездили в Плес 8. 08. с прекраснейшим гидом Мариной!!!Удивительно чуткий,, интеллигентный и очень грамотный человек,, способный заварожить своим голосом и влюбленностью в эти места!!!!!! Чудесная экскурсия,, очень красиво и радостно было!!!!спасибо огромное!!!!Желаем вам процветания!!!!!
Евгений
7 авг 2020
Спасибо гиду Анжелике, Было очень интересно. Хотелось бы еще экскурсию водным видом транспорта Кострома-Плес-Кострома.
Рахиль
7 авг 2020
Все очень понравилось. Экскурсовод Анжелика, очень интересно все расказывала. Большое спасибо и с погодой повезло!
Светлана
3 авг 2020
В самом начале экскурсии произошла заминка: около часа ждали автобус, однако организаторы компенсировали это комплиментом в кафе. Гид дала очень много информации, не только по Плёсу, но и по Костромской и Ивановской областям. Познавательно, но иногда хотелось внести чуть больше размеренности. Как такового плана экскурсии на месте не огласили, что по пути у всей группы повисло в воздухе «Кто мы? Куда мы идём?». Очень мало времени отведено на музей Пейзажа - буквально 15 минут, чтобы обойти около 6 залов с живописными работами. Из плюсов – всю группу на обратном пути подняли в гору на машинах, подниматься самостоятельно было бы уже сложновато. Комфортабельный автобус и хороший водитель.
Светлана
3 авг 2020
На экскурсию нас собралась небольшая группа, что большой плюс. Проводила экскурсовод Татьяна, очень приятная как рассказчик и как человек. Прогулка по Плёсу была хорошо организована, прошла интересно и ненавязчиво, поэтому время пролетело незаметно. Самое впечатляющее там, конечно, это виды и пейзажи. Неровные дороги, булыжник и крутые подъемы для меня оказались в радость, а вот для мамы в тягость, она то и дело отставала от группы) И тем не менее, впечатления остались только положительные, даже у дочери-подростка, у которой ожидания, что непременно будет скучно, не оправдались) Спасибо организаторам, обязательно приедем ещё!
НАТАЛЬЯ
28 июл 2020
ЭКСКУРСОВОДУ-СПАСИБО! САМ ПЛЕС ИНТЕРЕСЕН. А ВОТ ПРИЕМ В МУЗЕЕ НЕПРИЯТЕН-НЕУЛЫБЧИВЫЕ, РАЗДРАЖЕННЫЕ, С НЕДОВОЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ.... А ВЕДЬ ЛЮДИ ЕДУТ С НАСТРОЕНИЕМ, ПОСМОТРЕТЬ, ИЗДАЛЕКА....
Светлана
19 июл 2020
Прекрасное мосто, где отдыхает душа и радуется глаз чудесной природе и воздуху! Все прошло отлично! День полетел незаметно и хоть и устали с дочкой немного, но это приятная усталость и прекрасные воспоминания о маленьком городке с его удивительной природой и интересной историей! Гид был на высоте! Рассказ начиная с поездки до места на автобусе и заканчивая обратной дорогой был интересным и увлекательным! Никаких лишних заходов, реклам и так далее! Обязательно вернусь сюда с мужем и сыном осенью!!!!
Наталия
12 июл 2020
Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне, за удовольствие!Экскурсия отличная. Приезжали на нее из Москвы. Татьяна очень много дала информации по Костроме, Иваново и ДР. Приволжским городам. Очень интересно рассказала о других экскурсиях, чем мы с удовольствием поделились с друзьями. Уже с нетерпением собираем команду на следующую встречу. Поэтому огромное спасибо за доставленное удовольствие. Ждем новых встреч выходного дня. Наталия, Владимир и Марта.