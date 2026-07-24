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Из Костромы в Плёс на авто

Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая перенесет вас из Костромы в живописный Плёс. Это не просто путешествие, а настоящее погружение в историю и культуру русской глубинки. Вас ждут захватывающие рассказы
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о знаменитых дачниках, арт-объектах и местном быте.

Особое внимание уделено плёсским страницам в творчестве Левитана, где вы сможете насладиться видами, вдохновившими художника на создание его шедевров. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце русской культуры

5
134 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное путешествие на авто
  • 🎨 Погружение в творчество Левитана
  • 🏛️ Посещение старинных храмов
  • 🏞️ Живописные волжские панорамы
  • 🏘️ Прогулка по историческим улочкам
  • 📜 Интересные рассказы о местных жителях

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для поездки из Костромы в Плёс - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной в мае и осенью в сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными для пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Костромы в Плёс на авто
Из Костромы в Плёс на авто
Из Костромы в Плёс на авто

Что можно увидеть

  • Воскресенский храм
  • Пожарная каланча
  • Соборная гора
  • Набережная
  • Гора Левитана

Описание экскурсии

Неспешное знакомство с Плёсом

Гуляя по уютным слободским улочкам, мы поговорим о ювелирах и рыбаках, отельерах и рестораторах. Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу. На Калашной улице вспомним о плёсских купцах, гонявших барки до самой Астрахани. На живописной набережной рассмотрим принадлежавшие им добротные особняки. А на Соборной горе обсудим студентов сельскохозяйственного техникума и мастерские в стенах храма.

Плёс и Левитан

В Плёсе Левитан написал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Художник прославил город, а он в ответ принёс ему всеобщее признание. Я покажу заповедные места, где создавались шедевры. Расскажу о плёсском периоде в жизни и творчестве мастера. Вы подниметесь на гору Левитана, увидите старинный храм Воскресения и насладитесь видами города с высоты. Не забудем мы и о пребывании в Плёсе Шаляпина, традициях старообрядцев и знаменитых дачниках.

Организационные детали

  • До Плёса и обратно мы доберёмся на авто, по городу будем гулять пешком
  • Мы поедем на автомобиле Geely Coolray. Транспорт включён в стоимость
  • Время в пути до Плёса в одну сторону — около 40 минут
  • Экскурсия предполагает два крутых подъёма по булыжным мостовым
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1667 туристов
Я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
131
4
2
3
1
2
1
Н
Все было замечательно. Забрали во время. Очень хорошая машина, прекрасный водитель. Маршрут построен идеально. За полдня весь Плёс. Посмотрели, послушали. Очень хорошо отдохнули. Ну и конечно немного устали, все таки город на холмах))))
Все было замечательно. Забрали во время. Очень хорошая машина, прекрасный водитель. Маршрут построен идеально. За полдня
Все было замечательно. Забрали во время. Очень хорошая машина, прекрасный водитель. Маршрут построен идеально. За полдня
Все было замечательно. Забрали во время. Очень хорошая машина, прекрасный водитель. Маршрут построен идеально. За полдня
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Евгения
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и вдохновением. Смотровая площадка на Соборной горе - вид, который невозможно забыть! Это место, где время останавливается.
Экскурсия прошла восхитительно, Марина интересно рассказала о самом Плёсе и поведала немного легенд о Костроме.
Если сомневаетесь ехать или нет, то однозначно нужно ехать!
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и+2
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
Невероятная красота - тихие улочки, деревянные домики, волжские дали, воспетые Левитаном. Воздух здесь пропитан покоем и
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А
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
Максимально комфортно, достаточно по времени и информации. Повезло с погодой, красивый, уютный городок.
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Н
Это замечательная экскурсия! Буду рекомендовать ее всем знакомым. Марина отличный рассказчик и прекрасный водитель. Всю дорогу в Плес и обратно, не давала нам заскучать рассказывая интересные факты из жизни Костромы и Плёса. Неспешно прогуливаясь мы обошли весь Плёс - любовались чудесными видами, уютными расписными домиками, слушали увлекательные истории. Спасибо Марине, за незабываемые впечатления! Сделано с любовью!
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С
Посетили с Мариной Плес 28.07.26. Нас было 4 человека разных поколений - от 20 до 70 лет и всем экскурсия очень понравилась! По договоренности экскурсия началась прямо от нашего отеля,
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на обратном пути Марина также подвезла нас к месту, которое нам было нужно. Рассказ продолжался не только в самом Плесе, но и по дороге туда и обратно. Экскурсия получилась очень богатой незнакомой для нас информацией и красивыми видами для фотографий. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!

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Д
Учитывая, что у меня был всего 1 день полноценный в Костроме, и на улице было (-26), было волнительно, как все пройдет. Очень хотела попасть в Плес, но переживала за погоду,
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видимость, состояние дорог и прочее. Переживания оказались напрасными, шикарный солнечный день, сыпучий сухой снег, Плес как в сказке, заснеженный и малолюдный! Была счастлива оказаться в этой зимней сказке. Да, заведения, музеи закрыты, но именно виды, атмосфера очень понравились. Музей Левитана в целом интересный, но на 1 раз-небольшой, в церкви не заходила, но уверена, что тоже есть что посмотреть. Посетили Гору Левитана, Соборную гору, прошлись / проехались по знаковым местам города, посмотрели местные достопримечательности, обсудили литературу, культуру, политику.
Отдельно хочу сказать спасибо Марине: аккуратный водитель, приятный собеседник, много интересной информации узнала для себя из рассказа, даже не все могла запомнить (я отвлекалась на звонки и сообщения по работе).
В Плес, вероятно, захочу еще летом приехать, но в Кострому, надеюсь, вернусь еще, и не раз.

Учитывая, что у меня был всего 1 день полноценный в Костроме, и на улице было (-26),
Учитывая, что у меня был всего 1 день полноценный в Костроме, и на улице было (-26),
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