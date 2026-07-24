Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая перенесет вас из Костромы в живописный Плёс. Это не просто путешествие, а настоящее погружение в историю и культуру русской глубинки. Вас ждут захватывающие рассказы

о знаменитых дачниках, арт-объектах и местном быте. Особое внимание уделено плёсским страницам в творчестве Левитана, где вы сможете насладиться видами, вдохновившими художника на создание его шедевров. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце русской культуры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки из Костромы в Плёс - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной в мае и осенью в сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными для пеших прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.