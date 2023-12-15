Из Костромы в Плёс на авто

Индивидуальная экскурсия в Костроме

Посетить идиллический русский город, прикоснуться к его истории и полюбоваться чарующими видами

Плёс — это эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами, старинными храмами и волжскими панорамами. Я люблю его с юности и буду рада вам его показать. Вы услышите об основных вехах развития города, знаменитых дачниках, арт-объектах и местном быте. Особое внимание мы уделим плёсским страницам в творчестве мастера «пейзажа настроения» Левитана.
Из Костромы в Плёс на авто
Из Костромы в Плёс на авто
Из Костромы в Плёс на авто
Из Костромы в Плёс на авто
Из Костромы в Плёс на авто
Из Костромы в Плёс на авто
Ближайшие даты:
15
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Описание

Что вас ожидает

Неспешное знакомство с Плёсом

Гуляя по уютным слободским улочкам, мы поговорим о ювелирах и рыбаках, отельерах и рестораторах. Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу. На Калашной улице вспомним о плёсских купцах, гонявших барки до самой Астрахани. На живописной набережной рассмотрим принадлежавшие им добротные особняки. А на Соборной горе обсудим студентов сельскохозяйственного техникума и мастерские в стенах храма.

Плёс и Левитан

В Плёсе Левитан написал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Художник прославил город, а он в ответ принёс ему всеобщее признание. Я покажу заповедные места, где создавались шедевры. Расскажу о плёсском периоде в жизни и творчестве мастера. Вы подниметесь на гору Левитана, увидите старинный храм Воскресения и насладитесь видами города с высоты. Не забудем мы и о пребывании в Плёсе Шаляпина, традициях старообрядцев и знаменитых дачниках.

Организационные детали

  • До Плёса и обратно мы доберёмся на авто, по городу будем гулять пешком
  • Мы поедем на автомобиле Nissan Juke. Транспорт включён в стоимость.
  • Время в пути до Плёса в одну сторону — около 40 минут
  • Экскурсия предполагает два крутых подъёма по булыжным мостовым
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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