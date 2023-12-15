Плёс — это эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами, старинными храмами и волжскими панорамами. Я люблю его с юности и буду рада вам его показать. Вы услышите об основных вехах развития города, знаменитых дачниках, арт-объектах и местном быте. Особое внимание мы уделим плёсским страницам в творчестве мастера «пейзажа настроения» Левитана.

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Описание

Что вас ожидает

Неспешное знакомство с Плёсом

Гуляя по уютным слободским улочкам, мы поговорим о ювелирах и рыбаках, отельерах и рестораторах. Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу. На Калашной улице вспомним о плёсских купцах, гонявших барки до самой Астрахани. На живописной набережной рассмотрим принадлежавшие им добротные особняки. А на Соборной горе обсудим студентов сельскохозяйственного техникума и мастерские в стенах храма.

Плёс и Левитан

В Плёсе Левитан написал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Художник прославил город, а он в ответ принёс ему всеобщее признание. Я покажу заповедные места, где создавались шедевры. Расскажу о плёсском периоде в жизни и творчестве мастера. Вы подниметесь на гору Левитана, увидите старинный храм Воскресения и насладитесь видами города с высоты. Не забудем мы и о пребывании в Плёсе Шаляпина, традициях старообрядцев и знаменитых дачниках.

Организационные детали