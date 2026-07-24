6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на авто
- 🎨 Погружение в творчество Левитана
- 🏛️ Посещение старинных храмов
- 🏞️ Живописные волжские панорамы
- 🏘️ Прогулка по историческим улочкам
- 📜 Интересные рассказы о местных жителях
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Воскресенский храм
- Пожарная каланча
- Соборная гора
- Набережная
- Гора Левитана
Описание экскурсии
Неспешное знакомство с Плёсом
Гуляя по уютным слободским улочкам, мы поговорим о ювелирах и рыбаках, отельерах и рестораторах. Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу. На Калашной улице вспомним о плёсских купцах, гонявших барки до самой Астрахани. На живописной набережной рассмотрим принадлежавшие им добротные особняки. А на Соборной горе обсудим студентов сельскохозяйственного техникума и мастерские в стенах храма.
Плёс и Левитан
В Плёсе Левитан написал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Художник прославил город, а он в ответ принёс ему всеобщее признание. Я покажу заповедные места, где создавались шедевры. Расскажу о плёсском периоде в жизни и творчестве мастера. Вы подниметесь на гору Левитана, увидите старинный храм Воскресения и насладитесь видами города с высоты. Не забудем мы и о пребывании в Плёсе Шаляпина, традициях старообрядцев и знаменитых дачниках.
Организационные детали
- До Плёса и обратно мы доберёмся на авто, по городу будем гулять пешком
- Мы поедем на автомобиле Geely Coolray. Транспорт включён в стоимость
- Время в пути до Плёса в одну сторону — около 40 минут
- Экскурсия предполагает два крутых подъёма по булыжным мостовым
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия прошла восхитительно, Марина интересно рассказала о самом Плёсе и поведала немного легенд о Костроме.
Если сомневаетесь ехать или нет, то однозначно нужно ехать!