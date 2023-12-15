Посетить идиллический русский город, прикоснуться к его истории и полюбоваться чарующими видами
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Описание
Что вас ожидает
Неспешное знакомство с Плёсом
Гуляя по уютным слободским улочкам, мы поговорим о ювелирах и рыбаках, отельерах и рестораторах. Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу. На Калашной улице вспомним о плёсских купцах, гонявших барки до самой Астрахани. На живописной набережной рассмотрим принадлежавшие им добротные особняки. А на Соборной горе обсудим студентов сельскохозяйственного техникума и мастерские в стенах храма.
Плёс и Левитан
В Плёсе Левитан написал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща». Художник прославил город, а он в ответ принёс ему всеобщее признание. Я покажу заповедные места, где создавались шедевры. Расскажу о плёсском периоде в жизни и творчестве мастера. Вы подниметесь на гору Левитана, увидите старинный храм Воскресения и насладитесь видами города с высоты. Не забудем мы и о пребывании в Плёсе Шаляпина, традициях старообрядцев и знаменитых дачниках.
Организационные детали
- До Плёса и обратно мы доберёмся на авто, по городу будем гулять пешком
- Мы поедем на автомобиле Nissan Juke. Транспорт включён в стоимость.
- Время в пути до Плёса в одну сторону — около 40 минут
- Экскурсия предполагает два крутых подъёма по булыжным мостовым
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.