Плёс прямо-таки создан для неспешных прогулок! В первую очередь вы обойдете самые интересные места и осмотрите сохранившиеся от прошлых веков постройки, узнаете о важных вехах в истории города, о возникновении Плёса, его культурном и экономическом развитии, о прошлом и настоящем.
Дополнительно сможете насладиться прогулкой по Волге на теплоходе и полюбоваться красотами Плёса с воды.
Дополнительно сможете насладиться прогулкой по Волге на теплоходе и полюбоваться красотами Плёса с воды.
Ближайшие даты:
11
мая
мая
12
мая
мая
16
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
23
мая
мая
25
мая
мая
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|2 500 ₽
|Льготный
|2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Соборная гора
- Крепость Василия I
- Базарная площадь
- Торговые ряды
- Воскресенский храм
- Купеческие особняки XIX века
- Самая старая улица
- Самая высокая церковь города
- Набережная
- Заречье
- Гора Левитана
Описание
В сердце города, на Соборной горе, увидим очертания крепости Василия I, узнаем, как был основан Плёс. На Базарной площади полюбуемся Торговыми рядами, Воскресенским храмом и купеческими особняками XIX века. Кроме того, вы:
- увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города;
- узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией»;
- услышите рассказ о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан, Фёдор Шаляпин и другие знаменитые личности;
- прогуляетесь по Набережной, побываете в Заречье и поднимитесь на гору Левитана, где охваченный вдохновением художник писал этюды к своим картинам;
- сможете попробовать настоящий гастрономический бренд Плёса – рыбный угол.
Четверг и воскресенье – 9:00, суббота – 11:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная гора
- Крепость Василия I
- Базарная площадь
- Торговые ряды
- Воскресенский храм
- Купеческие особняки XIX века
- Самая старая улица
- Самая высокая церковь города
- Набережная
- Заречье
- Гора Левитана
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Билеты на теплоход.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Кострома, улица Советская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и воскресенье – 9:00, суббота – 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Из Костромы до Плеса и обратно мы едем на автобусе: транспортное сопровождение входит в стоимость экскурсии. Рассадка в автобусе свободная
- Плёс город полностью пешеходный, надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы
Похожие туры из Костромы
Групповая
7 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Прокатиться на теплоходе и познакомиться с Плёсом - поездка из Костромы
в Костроме
10 мая
11 мая
12 мая
16 мая
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
в удобном вам месте
12 мая
13 мая
14 мая
16 мая
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Побывать в ювелирной Мекке России и в городе, который славится своими пейзажами
в центре Костромы
12 мая
26 мая
2 июня
9 июня
3 500₽ за человека