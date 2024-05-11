Левитановский Плёс

Групповая экскурсия в Костроме
5
2 отзыва
Плёс прямо-таки создан для неспешных прогулок! В первую очередь вы обойдете самые интересные места и осмотрите сохранившиеся от прошлых веков постройки, узнаете о важных вехах в истории города, о возникновении Плёса, его культурном и экономическом развитии, о прошлом и настоящем.

Дополнительно сможете насладиться прогулкой по Волге на теплоходе и полюбоваться красотами Плёса с воды.
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
Ближайшие даты:
11
мая
12
мая
16
мая
18
мая
19
мая
23
мая
25
мая
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)2 500 ₽
Льготный2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Соборная гора
  • Крепость Василия I
  • Базарная площадь
  • Торговые ряды
  • Воскресенский храм
  • Купеческие особняки XIX века
  • Самая старая улица
  • Самая высокая церковь города
  • Набережная
  • Заречье
  • Гора Левитана

Описание

В сердце города, на Соборной горе, увидим очертания крепости Василия I, узнаем, как был основан Плёс. На Базарной площади полюбуемся Торговыми рядами, Воскресенским храмом и купеческими особняками XIX века. Кроме того, вы:
  • увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города;
  • узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией»;
  • услышите рассказ о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан, Фёдор Шаляпин и другие знаменитые личности;
  • прогуляетесь по Набережной, побываете в Заречье и поднимитесь на гору Левитана, где охваченный вдохновением художник писал этюды к своим картинам;
  • сможете попробовать настоящий гастрономический бренд Плёса – рыбный угол.

Четверг и воскресенье – 9:00, суббота – 11:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная гора
  • Крепость Василия I
  • Базарная площадь
  • Торговые ряды
  • Воскресенский храм
  • Купеческие особняки XIX века
  • Самая старая улица
  • Самая высокая церковь города
  • Набережная
  • Заречье
  • Гора Левитана
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Билеты на теплоход.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Кострома, улица Советская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и воскресенье – 9:00, суббота – 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Из Костромы до Плеса и обратно мы едем на автобусе: транспортное сопровождение входит в стоимость экскурсии. Рассадка в автобусе свободная
  • Плёс город полностью пешеходный, надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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