Плёс прямо-таки создан для неспешных прогулок! В первую очередь вы обойдете самые интересные места и осмотрите сохранившиеся от прошлых веков постройки, узнаете о важных вехах в истории города, о возникновении Плёса, его культурном и экономическом развитии, о прошлом и настоящем.



Дополнительно сможете насладиться прогулкой по Волге на теплоходе и полюбоваться красотами Плёса с воды.