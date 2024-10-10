Плёс, расположенный на правом берегу Волги, очарует своими крутыми холмами и обрывистыми склонами. По пути из Костромы вас ждут завораживающие виды старинных уголков и знакомство с их культурой.
Экскурсия охватывает историю
Экскурсия охватывает историю
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Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
От Костромы через старинные города с небольшими остановками мы доберёмся до Плёса. Там вас ждёт визуальное путешествие — красивая архитектура, уютные улочки, величественные храмы. По желанию вы самостоятельно посетите музеи или церкви, а вместе нас ждут такие приключения:
- Начнём с истории Костромы — охватим огромный период от даты основания до сегодняшних дней
- Погрузимся в период появления Волгореченска и строительства Костромской ГРЭС
- Окунёмся в историю городка Приволжска, который вырос из крупного промышленного села Большое Яковлевское
- И наконец — красавец Плёс! Я расскажу, как из самодостаточного торгового города-порта он превратился в обволакивающий спокойствием туристический центр Ивановской области
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Orlando. Дорога в обе стороны занимает около 3 часов. Детского кресла нет
- Посещение музеев в Плёсе оплачивается дополнительно и по желанию
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Уже более 10 лет я профессионально занимаюсь сферой гостеприимства в Костроме. Буду рада показать вам мой родной город и его живописные окрестности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 окт 2024
Ирина очень приятный и общительный человек, неутомимый рассказчик. Были выбраны очень удобные начальная и конечная точки маршрута в Плёсе. Экскурсию провели в удобное для нас время, постарались дать нам все
С
Светлана
15 сен 2024
Спасибо Ирине за прекрасно организованную поездку. Мне не хватило в рассказе интересных исторических фактов о Костроме, а мужу понравилось все! Отдельное спасибо за построенный маршрут по Плесу, благодаря которому мы не устали, но все посмотрели.
С
Светлана
31 авг 2024
Большая благодарность Ирине за отличное настроение! Осень здорово, что на экскурсии нет классического: посмотрите туда, там жил тот-то, давайте остановимся здесь… Экскурсия была очень гибко настроена под нас! Мы получили
Входит в следующие категории Костромы
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