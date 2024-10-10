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необходимые рекомендации по осмотру Плёса. Но, признаюсь, от содержания рассказа я ждала большего. Тема "Живописная волжская история" практически не прозвучала. История костромского края, биографические сведения и творения живописцев, посещавщих Кострому и Плёс, история Волги в различных аспектах (экономическом, историческом, культурном, структурообразующем), исторические комментарии о территории присутствовали в минимальном объеме. И это об одном из древнейших регионов России! В основном рассказ сводился к перечислению современных производств на территории области, а также об утраченном в постсоветский период потенциале. На мой взгляд, не хватало серьезного, глубокого историко-культурного владения материалом, в рассказе чувствовалась некоторая поверхностность, отсутствие структуры преподносимого материала, эклектичность и фрагментированность сведений.