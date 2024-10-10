Из Костромы - в Плёс: живописная волжская история

Увлекательная индивидуальная экскурсия по Костроме и Плёсу. Погружение в историю, архитектуру и культуру старинных городов. Комфортная поездка на автомобиле
Плёс, расположенный на правом берегу Волги, очарует своими крутыми холмами и обрывистыми склонами. По пути из Костромы вас ждут завораживающие виды старинных уголков и знакомство с их культурой.

Экскурсия охватывает историю
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Костромы, Волгореченска и Приволжска, а также расскажет о превращении Плёса из торгового города-порта в туристический центр.

Визуальное путешествие включает красивые архитектурные ансамбли, уютные улочки и величественные храмы. Посещение музеев и церквей возможно по желанию. Экскурсия на автомобиле Chevrolet Orlando, подходит для взрослых и детей от 12 лет

4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут через старинные города
  • 🏞️ Живописные виды и пейзажи Левитана
  • 🏛️ Возможность посетить музеи и церкви
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей от 12 лет
    • Из Костромы - в Плёс: живописная волжская история
    Из Костромы - в Плёс: живописная волжская история
    Из Костромы - в Плёс: живописная волжская история
    Ближайшие даты:
    Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

    Что можно увидеть

  • Кострома
  • Волгореченск
  • Приволжск
  • Плёс

    • Описание экскурсии

    От Костромы через старинные города с небольшими остановками мы доберёмся до Плёса. Там вас ждёт визуальное путешествие — красивая архитектура, уютные улочки, величественные храмы. По желанию вы самостоятельно посетите музеи или церкви, а вместе нас ждут такие приключения:

    • Начнём с истории Костромы — охватим огромный период от даты основания до сегодняшних дней
    • Погрузимся в период появления Волгореченска и строительства Костромской ГРЭС
    • Окунёмся в историю городка Приволжска, который вырос из крупного промышленного села Большое Яковлевское
    • И наконец — красавец Плёс! Я расскажу, как из самодостаточного торгового города-порта он превратился в обволакивающий спокойствием туристический центр Ивановской области

    Организационные детали

    • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Orlando. Дорога в обе стороны занимает около 3 часов. Детского кресла нет
    • Посещение музеев в Плёсе оплачивается дополнительно и по желанию
    • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    И
    10 окт 2024
    Ирина очень приятный и общительный человек, неутомимый рассказчик. Были выбраны очень удобные начальная и конечная точки маршрута в Плёсе. Экскурсию провели в удобное для нас время, постарались дать нам все
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    необходимые рекомендации по осмотру Плёса. Но, признаюсь, от содержания рассказа я ждала большего. Тема "Живописная волжская история" практически не прозвучала. История костромского края, биографические сведения и творения живописцев, посещавщих Кострому и Плёс, история Волги в различных аспектах (экономическом, историческом, культурном, структурообразующем), исторические комментарии о территории присутствовали в минимальном объеме. И это об одном из древнейших регионов России! В основном рассказ сводился к перечислению современных производств на территории области, а также об утраченном в постсоветский период потенциале. На мой взгляд, не хватало серьезного, глубокого историко-культурного владения материалом, в рассказе чувствовалась некоторая поверхностность, отсутствие структуры преподносимого материала, эклектичность и фрагментированность сведений.

    С
    15 сен 2024
    Спасибо Ирине за прекрасно организованную поездку. Мне не хватило в рассказе интересных исторических фактов о Костроме, а мужу понравилось все! Отдельное спасибо за построенный маршрут по Плесу, благодаря которому мы не устали, но все посмотрели.
    С
    31 авг 2024
    Большая благодарность Ирине за отличное настроение! Осень здорово, что на экскурсии нет классического: посмотрите туда, там жил тот-то, давайте остановимся здесь… Экскурсия была очень гибко настроена под нас! Мы получили
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    именно ту информацию, которую хотели. Была и история, и интересные факты культурной жизни, и бытовые зарисовки. Ирина действительно легко говорит на любые темы! Экскурсия на 6 часов пролетела очень быстро. Самое интересное, что поездка в машине, которая меня обычно удручает, тоже оказалась легкой, усталости никакой, это было увлекательное общение! Мы чувствовали себя своими, а это очень важно! Своим друзьям я Ирину точно посоветую!

    Входит в следующие категории Костромы

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