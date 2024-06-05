Экскурсии по воде в Костроме

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Костроме, цены от 1 710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
«По пути я расскажу о красавице-Волге, ее характере и создании ее современного облика, истории бурлаков и начале пароходостроения»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
«В путешествии я расскажу о Волге, от её образования до наших дней, о развитии пароходства, бурлаках и ушкуйниках-пиратах»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Плёс
Групповая
5 часов
Плёс
«Кроме того, экскурсия включает в себя путешествие на теплоходе, во время которого вы сможете полюбоваться на город с реки и осмотреть окрестности, вдохновлявшие Левитана на создание произведений искусства»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 09:30
2 800 за человека
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
    Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
    Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Неплохая экскурсия
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Прогулка по воде оказалась полноценной экскурсией. Рассказ о городе и его достопримечательностях, Волге (Горьковском водохранилище), реке Костроме был познавателен. Прекрасные
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    виды на живописные храмы с воды, особенно Ипатьевский монастырь! Хорошая погода была нашим спутником! Фото с воды получаются потрясающие! Одевайтесь теплее, в открытой лодке всегда прохладно!

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Экскурсией я очень довольна. Впечатлений море! Прекрасный экскурсовод Марина Альбертовна поведала нам очень много интересного и полезного. Город Плёс вдохновляет,
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    это правда! Хотя задолго до моего скромного мнения, то же самое подтвердил великий русский пейзажист! Кстати, экскурсия в музей Левитана выше всяких похвал! И на теплоходе по Волге нас покатали просто от души! Виды! Надо видеть! Так что, хочу сердечно поблагодарить всех, кто работал, чтобы мы могли насладиться великолепием окружающего мира! Водитель автобуса тоже очень внимателен и заботлив.

  • l
    lyudmila
    24 августа 2023
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Если любоваться закатом, то только с воды) А сап, плеск воды помогут расслабиться и полностью насладиться красотой и сделать классные фото) Спасибо 🙏💕
  • Д
    Денис
    12 августа 2023
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Замечательный инструктор Ян объяснил и показал как плавать на SUP доске. После инструктажа и первых проб на маленькой реке, выходим в Волгу. Полтора часа пролетают незаметно. Во время экскурсии можно сделать фотографии на телефон инструктора.
  • А
    Ангелина
    8 августа 2023
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Это лучшая прогулка!!! На берегу было немного страшновато от неизвестности, но, благодаря грамотному объяснению инструктора на воде всё прошло идеально!!!
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    Поплавали на сапе, погребли, ещё искупались в Волге! И было очень весело! Огромная благодарность инструктору Яну за экскурсию!!! Мы с сыном довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Водные развлечения»

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  1. Вечерняя сап-прогулка в Костроме
  2. Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
  3. Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
  4. Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 710 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Водные экскурсии в Костроме на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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