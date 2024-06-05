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1.5 часа
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Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
«По пути я расскажу о красавице-Волге, ее характере и создании ее современного облика, истории бурлаков и начале пароходостроения»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
«В путешествии я расскажу о Волге, от её образования до наших дней, о развитии пароходства, бурлаках и ушкуйниках-пиратах»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Плёс
«Кроме того, экскурсия включает в себя путешествие на теплоходе, во время которого вы сможете полюбоваться на город с реки и осмотреть окрестности, вдохновлявшие Левитана на создание произведений искусства»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 09:30
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
- ООльга30 мая 2024Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
- ЕЕвгений27 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
- ЕЕлена20 мая 2024Неплохая экскурсия
- ИИрина17 мая 2024Прогулка по воде оказалась полноценной экскурсией. Рассказ о городе и его достопримечательностях, Волге (Горьковском водохранилище), реке Костроме был познавателен. Прекрасные
- ССветлана17 мая 2024Экскурсией я очень довольна. Впечатлений море! Прекрасный экскурсовод Марина Альбертовна поведала нам очень много интересного и полезного. Город Плёс вдохновляет,
- llyudmila24 августа 2023Если любоваться закатом, то только с воды) А сап, плеск воды помогут расслабиться и полностью насладиться красотой и сделать классные фото) Спасибо 🙏💕
- ДДенис12 августа 2023Замечательный инструктор Ян объяснил и показал как плавать на SUP доске. После инструктажа и первых проб на маленькой реке, выходим в Волгу. Полтора часа пролетают незаметно. Во время экскурсии можно сделать фотографии на телефон инструктора.
- ААнгелина8 августа 2023Это лучшая прогулка!!! На берегу было немного страшновато от неизвестности, но, благодаря грамотному объяснению инструктора на воде всё прошло идеально!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Водные развлечения»
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