Тайны губернской Костромы

Погрузитесь в атмосферу старинного губернского города на увлекательной пешеходной экскурсии по центру Костромы. В сопровождении лицензированного гида вы откроете для себя город таким, каким его видели жители XIX и XX веков. Вас ждёт не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, наполненное историями, тайнами и неожиданными встречами с ожившими персонажами прошлого.

Истории, архитектура и городские тайны

Вы узнаете увлекательные и малоизвестные факты о Костроме, которые не найти в обычных справочниках, и прикоснётесь к тайнам старинных улочек, хранящих память о былой жизни. Гид познакомит вас с архитектурным наследием города — от величественных купеческих особняков до скрытых жемчужин городской застройки, которые часто остаются без внимания туристов.

Интерактивные встречи с персонажами прошлого

Особенностью экскурсии станут живые встречи с колоритными персонажами. Городовой в исторической форме расскажет о законах, обычаях и забавных происшествиях губернской Костромы. А хитроумные офени (коробейники) проведут вас по самым интересным уголкам, поделятся городскими легендами и покажут, где скрыты настоящие сокровища. У вас будет возможность сделать яркие фотографии с персонажами на фоне исторических зданий, чтобы сохранить память об этой необычной прогулке.