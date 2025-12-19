Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Костромы с лицензированным гидом.
Вы узнаете тайны города, увидите купеческую архитектуру и пообщаетесь с ожившими персонажами прошлого — городовым и офенями.
Описание экскурсии
Тайны губернской Костромы
Погрузитесь в атмосферу старинного губернского города на увлекательной пешеходной экскурсии по центру Костромы. В сопровождении лицензированного гида вы откроете для себя город таким, каким его видели жители XIX и XX веков. Вас ждёт не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, наполненное историями, тайнами и неожиданными встречами с ожившими персонажами прошлого.
Истории, архитектура и городские тайны
Вы узнаете увлекательные и малоизвестные факты о Костроме, которые не найти в обычных справочниках, и прикоснётесь к тайнам старинных улочек, хранящих память о былой жизни. Гид познакомит вас с архитектурным наследием города — от величественных купеческих особняков до скрытых жемчужин городской застройки, которые часто остаются без внимания туристов.
Интерактивные встречи с персонажами прошлого
Особенностью экскурсии станут живые встречи с колоритными персонажами. Городовой в исторической форме расскажет о законах, обычаях и забавных происшествиях губернской Костромы. А хитроумные офени (коробейники) проведут вас по самым интересным уголкам, поделятся городскими легендами и покажут, где скрыты настоящие сокровища. У вас будет возможность сделать яркие фотографии с персонажами на фоне исторических зданий, чтобы сохранить память об этой необычной прогулке.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купеческие особняки в центре города
- Улицы и переулки с исторической застройкой
- Скверы и памятные места
- Торговые ряды
- Пожарная каланча
Что включено
- Услуги гида
- Услуги актеров
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, площадь Сусанина
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
