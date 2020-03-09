Государыня Кострома

Увидеть главные памятники и святыни, познакомиться с историей города и азами льняного промысла

Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города, посетите великолепные монастыри и заглянете в удивительный музей, который расскажет все о льне и бересте.