Народная мудрость гласит: «Тот, кто не знает своих предков, не знает себя».
Чтобы ощутить дух 19 века, узнать о великих памятниках и людях и понять, почему Кострома считается душой нашей страны, вам стоит посетить мою обзорную экскурсию по этому милому городу, который, как частичка целого, дополняет великое культурное наследие России.
Чтобы ощутить дух 19 века, узнать о великих памятниках и людях и понять, почему Кострома считается душой нашей страны, вам стоит посетить мою обзорную экскурсию по этому милому городу, который, как частичка целого, дополняет великое культурное наследие России.
Описание экскурсии
Кострома
Имею честь и огромное удовольствие представить вашему вниманию замечательную губернию Российской Империи, которая издревле славилась своим гостеприимством и которую величали не иначе как Государыня — Государыня Кострома!
Один путешественник, прогуливаясь по 12 губерниям в 1838г., сказал: «Мало таких приятных, весёлых по наружности городов России. Кострома — как щегловато отделанная игрушка». До сих пор этот приятный облик города остаётся привлекательным для всех. Улицы и набережные Костромы являются хранителями великого прошлого и живой историей города. Его неповторимый облик определяется прекрасными памятниками старины.
Что вас ожидает
- Наследие 19 века. Наша экскурсия начнется с центральной части города. Прогуливаясь по старинным улицам и площади, вы почувствуете себя гостем 19 века. Кострома — единственный город в России, а, быть может, и мире, который сохранил облик того времени. Я покажу вам два удивительных архитектурных ансамбля города и расскажу судьбу трёх уникальных памятников.
- История Романовых. Кострома неразрывно связана с домом Романовых и в доказательство я поделюсь редкими интересными фактами из жизни этого рода.
- Кострома — душа России В Костроме находится всероссийская святыня — чудотворная икона Феодоровской Божией Матери. Я расскажу вам её историю, после чего слова вам откроется истинный смысл слов «Кострома — душа России».
- Знаменитые жители города. История Костромы неразрывно связана с жизнью замечательных и выдающихся людей нашего отечества, которые очень любили этот город. О некоторых из них я расскажу.
Организационные детали
- Мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле
- Если вы захотите продлить экскурсию (расширить маршрут или задержаться в одной из локаций), стоимость каждого дополнительного часа — 2000 руб.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 400 руб. /чел.
- При желании мы можем посетить Ипатьевский монастырь. Продолжительность экскурсии в этом случае составит 4,5 часа, доплата за время гида — на ваше усмотрение. Сообщите, пожалуйста, в переписке заранее, если хотите включить в программу монастырь.
- Входные билеты церковный музей оплачиваются дополнительно: взрослый — 400 руб., пенсионеры — 350 руб., школьники и студенты— 250 руб., многодетные — бесплатно. Посещение 3 экспозиции — 1700 руб. до 8 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2269 туристов
Считаю удачной экскурсию, когда у людей возникает желание снова приехать в это место.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 277 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вы знаете как все же прекрасно, что есть такие замечательные гиды, как Елена! Когда рассказ о любимом городе так искренен и так наполнен любовью к нему! Наши 2 часа прошли
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Огромная благодарность Елене за экскурсию! Видно, что человек занимается любимым делом и горит им. Настолько интересно было слушать не только факты истории, но и какие-то опровержения, необычные детали, подробности жизни
+8
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Е
Великолепная экскурсия!
Елена потрясающе владеет информацией и умеет её преподнести. Она сама увлечена историей и поэтому слушать её интересно. Было холодно, -13, поэтому часть экскурсии прошла в уютном кафе за чашкой
Елена потрясающе владеет информацией и умеет её преподнести. Она сама увлечена историей и поэтому слушать её интересно. Было холодно, -13, поэтому часть экскурсии прошла в уютном кафе за чашкой
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С
В лице Елены мы с супругой увидели человека, который искренне интересуется историей своего города, малой Родины!!! Елена очень дотошно подходит к подготовке и подаче материала, излагает его не по какому-то заученному алгоритму, а по своим мыслям и переживаниям!!! Елена пытается во время экскурсии не перечислить исторические факты, а влюбить в город!!! и это у Елены получается!!! Всем рекомендую!!!
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Отличная экскурсия и прекрасный гид Елена! Очень милая, добрая и внимательная к деталям. Экскурсия интересная и не скучная, много всего увидели и об очень многом узнали, о чем даже не подозревали!
Рекомендую Елену и рекомендую обязательно дополнить экскурсию посещением Ипатьевского монастыря!
Рекомендую Елену и рекомендую обязательно дополнить экскурсию посещением Ипатьевского монастыря!
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М
Чудесная экскурсия. Елена-великолепный гид, увлеченная историей своего города. Экскурсия была для нас двоих с мужем, все было на одном дыхании, интересно, необычно, первое знакомство с городом благодаря Елене превзошло ожидания. Всем рекомендую!
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