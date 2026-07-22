читать дальше уменьшить как одно прекрасное мгновение одной удивительной истории о таком красивом и древнем русском городе - Костроме. История - о людях, ведь именно они определяют сам характер города.

Елена - прекрасный рассказчик, можно даже не сомневаться, что экскурсия Вам захватит и покорит.

Мы неспешно прошлись по одной из центральных улочек, узнали истории о удивительных людях Костромы, часть из которых были незаслуженно позабыты или стерты историей, но которые жили и дышали Костромой, развивали и созидали ее.

Прекрасный город, который нужно любить, охранять и познавать.

Вы знаете как все же прекрасно, что есть такие замечательные гиды, как Елена! Когда рассказ о любимом городе так искренен и так наполнен любовью к нему! Наши 2 часа прошли