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Проникнуться духом старинного губернского города

Елена
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Елена – ваш гид
Народная мудрость гласит: «Тот, кто не знает своих предков, не знает себя».

Чтобы ощутить дух 19 века, узнать о великих памятниках и людях и понять, почему Кострома считается душой нашей страны, вам стоит посетить мою обзорную экскурсию по этому милому городу, который, как частичка целого, дополняет великое культурное наследие России.
2800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Советской улице
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У этой экскурсии97 отзывов
4.9
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме

Кострома

Имею честь и огромное удовольствие представить вашему вниманию замечательную губернию Российской Империи, которая издревле славилась своим гостеприимством и которую величали не иначе как Государыня — Государыня Кострома!

Один путешественник, прогуливаясь по 12 губерниям в 1838г., сказал: «Мало таких приятных, весёлых по наружности городов России. Кострома — как щегловато отделанная игрушка». До сих пор этот приятный облик города остаётся привлекательным для всех. Улицы и набережные Костромы являются хранителями великого прошлого и живой историей города. Его неповторимый облик определяется прекрасными памятниками старины.

Что вас ожидает

  • Наследие 19 века. Наша экскурсия начнется с центральной части города. Прогуливаясь по старинным улицам и площади, вы почувствуете себя гостем 19 века. Кострома — единственный город в России, а, быть может, и мире, который сохранил облик того времени. Я покажу вам два удивительных архитектурных ансамбля города и расскажу судьбу трёх уникальных памятников.
  • История Романовых. Кострома — колыбель династии Романовых. В Свято-Троицком Ипатиевском монастыре я расскажу вам о зарождении Государственности Российской и периоде правления последнего русского царя.
  • Кострома — душа России В Костроме находится всероссийская святыня — чудотворная икона Феодоровской Божией Матери. Я расскажу вам её историю, после чего слова вам откроется истинный смысл слов «Кострома — душа России».
  • Знаменитые жители города. История Костромы неразрывно связана с жизнью замечательных и выдающихся людей нашего отечества, которые очень любили этот город. О некоторых из них я расскажу.

Организационные детали

  • Мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле или на общественном транспорте
  • Дополнительные расходы:
    — транспорт
    — входные билеты в Ипатьевский монастырь (взрослый —150 руб., детский — 50 руб., пенсионеры — 70 руб.)
    — экскурсия в монастыре: одна экспозиция — 200 руб
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Советской улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Считаю удачной экскурсию, когда у людей возникает желание снова приехать в это место.
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97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Прекрасный экскурсовод с очень большой любовью к своему городу и краю. Знающий и много читающий об истории этих мест. Крайне дружелюбная и приятная женщина. Мы были ей просто очарованы.
5 марта 2020
Елена гид, великолепно знающий и влюблённый в свой город, передающий это чувство туристам. Прекрасный рассказчик, превосходно владеющий материалом, способный донести его до других. Очень живая, познавательная экскурсия, в ходе которой мы узнали много нового и интересного. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям
3 марта 2020
Огромная благодарность гиду Елене за знакомство с городом Кастромой. Экскурсия была очень интересной и познавательной! Елена очень приятный и начитанный человек! С нами была дочка 7 лет, так она смогла даже её заинтересовать, объясняя ей историю на понятно для неё уровне. Мы остались очень довольны! Спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать!
21 февраля 2020
Елена - человек влюбленный в свой город и профессию. Все было на высоком уровне, спасибо!
7 февраля 2020
Это была потрясающая экскурсия. Нам повезло и в достаточно холодную погоду Елена была на машине. Показала нам все самые интересные места, дала множество советов, что можно еще посетить(мы ими с удовольствием воспользовались).Вся информация доступна и очень интересна как детям,так и взрослым. Рекомендую данную экскурсию!
4 февраля 2020
Елена - очень приятный человек и знающий экскурсовод, любящий свой город, даже преданный ему. Единственное, хотелось бы чуть больше информации по монастырям и их святыням. Обязательно порекомендую вашу фирму и Елены своим друзьям. Спасибо и процветания Костроме!
30 декабря 2019
Экскурсия нам понравилась . Все было замечательно и душевно.
5 ноября 2019
Благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Костроме и Ипатьевском монастырю. Три часа пролетели незаметно, дождь оказался не помехой. Экскурсия была очень динамична и увлекательна. Самое главное , что очень любит свой город. И это отношение перевались и нам. Всем, кто читает этот отзыв, рекомендуем выбирать именно Елену. Точно не пожалеете. Спасибо.
1 ноября 2019
Спасибо большое Елене за такую содержательную и душевную экскурсию.
28 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Мы с детьми 14 лет путешествовали на личном микроавтобусе. Так как свой транспорт, то посетили с экскурсоводом много достопримечательностей. Очень интересно и содержательно преподносилась информация. Детям скучно не было. Побольше бы таких людей, как Елена, которые всей душой болеют за свой город.
Ещё 87 отзывов

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