Кострома
Имею честь и огромное удовольствие представить вашему вниманию замечательную губернию Российской Империи, которая издревле славилась своим гостеприимством и которую величали не иначе как Государыня — Государыня Кострома!
Один путешественник, прогуливаясь по 12 губерниям в 1838г., сказал: «Мало таких приятных, весёлых по наружности городов России. Кострома — как щегловато отделанная игрушка». До сих пор этот приятный облик города остаётся привлекательным для всех. Улицы и набережные Костромы являются хранителями великого прошлого и живой историей города. Его неповторимый облик определяется прекрасными памятниками старины.
Что вас ожидает
- Наследие 19 века. Наша экскурсия начнется с центральной части города. Прогуливаясь по старинным улицам и площади, вы почувствуете себя гостем 19 века. Кострома — единственный город в России, а, быть может, и мире, который сохранил облик того времени. Я покажу вам два удивительных архитектурных ансамбля города и расскажу судьбу трёх уникальных памятников.
- История Романовых. Кострома — колыбель династии Романовых. В Свято-Троицком Ипатиевском монастыре я расскажу вам о зарождении Государственности Российской и периоде правления последнего русского царя.
- Кострома — душа России В Костроме находится всероссийская святыня — чудотворная икона Феодоровской Божией Матери. Я расскажу вам её историю, после чего слова вам откроется истинный смысл слов «Кострома — душа России».
- Знаменитые жители города. История Костромы неразрывно связана с жизнью замечательных и выдающихся людей нашего отечества, которые очень любили этот город. О некоторых из них я расскажу.