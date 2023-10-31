Посещение Ипатьевского монастыря и театра Островского – лишь небольшая часть интересного путешествия.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь
Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса "Ласточка", она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:32 в Кострому на станцию «Кострома Новая».
10:30 Встреча на станции «Кострома Новая» всех прибывающих. Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.
Первая остановка – Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю.
Обед в кафе города.
Далее отправимся на центральную площадь города. Знакомство с Костромским краем начинается от нулевого километра и продолжается через знаменитые торговые ряды.
Далее мы направимся к Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным.
Посетим Богоявленско-Анастасиин Монастырь и Костромскую святыню – икону Федоровской Божией Матери.
Спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись. А потом пройдем сквозь беседку Островского и направимся в музей сыра, где вас ждет дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.
Знакомиться с театральной Костромой мы начнем с музея театрального костюма Костромского драматического театра имени Островского, который хранит сценические костюмы, элементы декораций, реквизита и бутафории.
Всего в музее представлены более сотни костюмов, в том числе, сшитых из редких тканей начала XX столетия по всем канонам модных фасонов той давно ушедшей эпохи. Они отражают репертуарные предпочтения публики. По ним, как по учебнику истории, можно изучать не только летопись костромской драмы, но и русского театра. Но самое удивительное заключается в том, что это редкое собрание удалось сохранить.
Заселение в гостиницу в городе.
Посещение театра Островского. Он считается одним из самых первых на территории России, который уцелел и полноценно функционирует по сегодняшний день. Спектакль текущий в репертуаре.
Щелыково
После плотного завтрака выезжаем в 9:00 и вернемся к 17:15 в Кострому, поэтому, если вам на вечернюю «Ласточку», вещи из отеля возьмите с собой.
Два гения выбирают практически одно и то же место в Костромской губернии.
Островский – создал русскую пьесу. Кустодиев основал свой неповторимый жанр в живописи. Поехали — посмотрим, что же это за волшебные места, где появились на свет великие произведения русской литературы и живописи.
Здесь мы прогуляемся по аллеям векового парка с надеждой на встречу со сказочными героями. Бесконечные лесенки, мостики, лесные дорожки, ручьи и ухоженные пруды вовлекут вас в загадочный квест.
Прогуляемся к голубому ключику Снегурочки, который не замерзает даже зимой, где по преданию растаяла сказочная героиня драматурга Островского.
Посетим места, которые сам драматург сравнивал с «лучшими местами Швейцарии и Италии». В усадьбе Островский жил, приезжая на лето. Здесь он работал над пьесой «Гроза» и «Бесприданница». Могучая природа, колоритные крестьяне, праздничные гуляния, народные сказки, песни и предания повлияли на замысел А. Н. Островского о создании сказки «Снегурочка».
Вы побываете в доме, где воссоздана обстановка последних лет жизни драматурга. Здесь представлены подлинные предметы – личные вещи Александра Николаевича и его семьи.
Навестим деревушку Николо-Бережки, заглянуть в дом крестьянина и древнюю церковь, где так любил бывать сам А. Н. Островский, поговорим за старым самоваром и узнаем многое о традициях русского чаепития. Хозяйка избы угостит вас ароматным чаем с травами и побеседует с вами о житье-бытье.
Обед в кафе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Волга» 3*.
Варианты проживания
«Я-Отель» 4
Гостиница «Я-Отель» с террасой, общим лаунджем и баром расположена в Костроме в 4 минутах ходьбы от монастыря Крещения.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Рядом с отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Ипатьевский монастырь и Романовский музей. Расстояние до Костромского архитектурно-этнографического и ландшафтного музея-заповедника «Костромская слобода» составляет 2,2 км.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Среди удобств душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и письменный стол. Во всех номерах есть собственная ванная комната, а в некоторых номерах предлагается мини-кухня. Кроме того, в каждом номере установлены кондиционер и шкаф.
Сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол». На территории работает ресторан русской кухни.
Расстояние до Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского составляет 400 метров, а до Центрального рынка — 500 метров.
«Московская застава» 3
Отель «Московская застава» расположен на берегу Волги в Костроме. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В люксах есть электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.
Гости могут перекусить в лобби-баре или заказать доставку еды и напитков в номер. Поужинать можно в близлежащем ресторане, расположенном в 100 метрах от отеля «Московская застава».
Расстояние от гостиницы до Сусанинской площади составляет всего 500 метров, а до железнодорожного вокзала Костромы — 4,3 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер и сопровождение на автобусе по туру, описанному в программе
- Экскурсионная программа
- Проживание в двухместном номере в отеле
- Питание: завтрак 2 день, обеды 1, 2 дни
- Входные билеты в музеи по программе и театр
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1 день
- Место начала и завершения?
- Кострома
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте осуществляется тур?
Транспорт миниавтобус (8 человек), легковой автомобиль (4 человека).
Рассадка по мере поступления заявок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.