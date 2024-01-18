Путешествие по Костроме на Рождество

Групповой тур в Костроме
4.7
3 отзыва
Кострома новогодняя, царская, сырная, льняная и непременно гостеприимная. Приглашаем вас встретить Рождество в древней Костроме.

Заснеженные улицы, старинные дома, нарядная ёлка в историческом центре города, новогодние ярмарки, развлечения, сказочная Снегурочка, угощения и сувениры ― всё, что нужно, чтобы весело и интересно провести новогодние каникулы.
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Знакомство со Снегурочкой
Знакомство со Снегурочкой
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях
Побываем там, где живут лоси
Побываем там, где живут лоси
Угостим подрастающих лосят морковкой и даже сможем погладить и сфотографироваться с самыми любопытными
Отправимся на фабрику Деда Мороза
Отправимся на фабрику Деда Мороза
Нас ожидают старинные святочные игры и забавы, а также поучаствуем в мастер-классе по художественной росписи деревянного сувенира

Программа тура по дням

1 день

Новогодняя Кострома и терем Снегурочки

13:00 Встреча группы в Костроме с гидом в отеле «Снегурочка».

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

Новогодняя Кострома и терем СнегурочкиНовогодняя Кострома и терем СнегурочкиНовогодняя Кострома и терем Снегурочки
2 день

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»

Завтрак в ресторане «шведский стол».

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

11:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы.

14:00 Обедв кафе города.

15:00 Интерактивная программа «Рождество ХIХ века» в залах Дворянского собрания.

Вы познакомитесь с рождественскими обрядами и обычаями XIX века, а также узнаете, как именно отмечали этот светлый праздник в Костроме два столетия назад.

Под чутким руководством хозяйки усадьбы и её помощниц вы самостоятельно изготовите игрушки и нарядите елку в стиле XIX века (по завершении программы вы сможете забрать изготовленные игрушки на память).

Примите участие в рождественских играх.

Сможете заглянуть в будущее, став участником святочных гаданий.

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»
3 день

Сырные истории и Святки на Рождество

Завтрак в ресторане «шведский стол».

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнаем о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселимся на интерактивной экскурсии.

Обед в кафе города.

Поездка в Нерехту на фабрику Деда Мороза.

Программа “Святки на Рождество”.

Дети и взрослые вовлекаются в атмосферу праздника, разучивают колядки, заклички.

Гостей ожидают старинные святочные игры и забавы, игры-посиделки, народные хороводные игры.

Вертепное действо: спектакль «Рождественский вертеп» ― кукольная мистерия, воспевающая рождение Христа и повествующая о великих радостных и трагических событиях, которые изменили историю человечества.

Экскурсия об истории и традициях праздника Рождества, о рождественской ёлочке и рассказ о том, чем её украшали в старину.

Мастер-класс по художественной росписи деревянного сувенира, колокольчика ― традиционного украшения на рождественскую ёлочку.

Игровая программа: старинные русские игры и забавы. Вместе с мастерами нашей фабрики запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину.

Возвращение в гостиницу.

Сырные истории и Святки на РождествоСырные истории и Святки на РождествоСырные истории и Святки на Рождество

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартЛюкс
2 основных места с мансардным окном и 1 большой кроватью63000

3 основных места84000

4 основных места люкс двухкомнатный

122000

Варианты проживания

Отель «Снегурочка»

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта
  • Развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
Место начала и завершения?
Кострома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
18 янв 2024
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
А
16 янв 2024
Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍
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И
16 янв 2024
Очень понравился тур. Все экскурсии проходили точно по плану. Удачное место проживания, вкусные завтрак и обед. Спасибо гиду, много нового узнала. Отличное впечатление от поездки.

Тур входит в следующие категории Костромы

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