Культурные выходные в Костромской губернии со спектаклем, сырной дегустацией и чаем из самовара
Пройти следами Островского и Кустодиева, посетить Ипатьевский монастырь, Щелыково и Николо-Бережки
Начало: Станция «Кострома новая», 10:30
28 мар в 10:30
25 апр в 10:30
20 000 ₽ за человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Начало: Г. Ярославль
6 фев в 10:00
21 фев в 10:00
от 21 500 ₽ за человека
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 21 500 ₽ за человека
