скидка
10%
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
19001 710₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Муравьевка в Костроме: прогулка с секретом и историческими загадками
Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнайте истории власти и денег на самой загадочной улице города - Муравьевке
Начало: Улица Дзержинского, 23/20
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
Завтра в 13:00
17 авг в 10:00
от 2 400₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Костромы: путешествие по историческим местам с интерактивными заданиями
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
26 авг в 10:00
27 авг в 14:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
13 авг в 18:30
15 авг в 12:30
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
15 авг в 12:30
19 авг в 08:30
от 7 400₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
16 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 10 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
16 авг в 13:00
21 авг в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
Посетить самый красивый парк города и раскрыть его тайны в душевной компании
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
4 800₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Оксана вызывала симпатию и как рассказчик, и как человек. Вторая часть также была познавательна и
- ННикита16 мая 2024Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!
- ИИнна9 апреля 2024Оксана провела экскурс по кинематографу в г. Косторома просто отлично! Познавательно, интересно и замечательно! Столько фактов, интересных и с фото,
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