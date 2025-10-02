Мои заказы

Развлечения для детей – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Костроме, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Загадки Костромы
Пешая
1.5 часа
249 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Костроме для всей семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс в Костроме: эскимо для царевича
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс в Костроме: эскимо для царевича
Необыкновенная история династии Романовых через призму шоколадных десертов
Начало: В районе ул. Советской
8 ноя в 17:30
9 ноя в 17:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Загадки Костромы
    Шикарно! Восхитительно! Запоминающее!
    Прошло более года с посещения Костромы (ноябрь 2024) и экскурсии Алисы, но при воспоминании - только положительные эмоции!
    Были
    читать дальше

    группой 5 семей (5 взрослых и 6 детей 10-11 лет). С погодой не очень повезло, как раз стало холодать. Но Алиса прекрасный рассказчик, уделила внимание каждому ребенку, добавила моменты с повторением информации, возможность побегать, потрогать - пощупать, за столь коротко время она сумела найти подход к каждому ребенку. Спасибо, что смогли откорректировать маршрут и скорость продвижения из-за погодных условий без ущерба осмотра и получения информации. Информация была преподнесена легко, просто, с интересными вставками. Все это очень понравилось и запомнилось детям и родителям. А приятный сюрприз в конце выполнения заданий - покорил сердца детей!
    Очень рады, что знакомство с Костромой у нас началось именно со встречи с Вами. Без этого впечатления скорее всего были бы совсем другими. Алиса подсказала куда можно зайти позже, где еще найти зайцев и многое другое.
    Всем рекомендую! Не сомневайтесь!
    Алиса, спасибо Вам большое и успехов.

  • Н
    Наталья
    11 сентября 2025
    Загадки Костромы
    Были тремя семьями (6 детей разного возраста). Нам понравился и формат, и подача, оптимальное время и маршрут, никто не устал и не ныл:)) дети были вовлечены все время. Алена умеет находить подход к детям и большая молодец!
    Были тремя семьями (6 детей разного возраста). Нам понравился и формат, и подача, оптимальное время иБыли тремя семьями (6 детей разного возраста). Нам понравился и формат, и подача, оптимальное время и
  • А
    Анна
    25 августа 2025
    Загадки Костромы
    Были на экскурсии с гидом Алисой. 2 взрослых и 3 подростков. Понравилось всем! Четко, понятно, интересно была подана информация. А так как это была экскурсия плюс квест еще интереснее!
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Загадки Костромы
    Алиса нам провела одну из самых лучших экскурсий в нашей практике путешествий! Отличный маршрут, рассказ, необычный семейный формат, а задание с поиском клада в конце экскурсии вне всяких похвал
  • b
    biba0210@mail.ru
    16 августа 2025
    Загадки Костромы
    Восхитительная экскурсия, нам понравилось абсолютно всё, ребенку 6 лет было интересно, ну и взрослым тоже. Спасибо большое за чудесно проведенное время!
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Загадки Костромы
    Прекрасная экскурсия. Детям очень понравилось. Много интересных фактов в занимательной форме. Обязательно вернёмся и ещё раз встретимся с Алисой😊
  • Е
    Евгения
    12 августа 2025
    Загадки Костромы
    Прекрасные приключения, Алиса (гид) просто чудо - это море обаяния, знаний и умения увлечь всех от мала до велика историей
    читать дальше

    города. Интересна подача информации, все кажется таким простым и логичным, а главное запоминается легко и очень хочется, что надолго. Категорически рекомендую экскурсию и гида, нам точно захотелось вернуться и узнать еще много интересного. Спасибо городу, Алисе, Снегурочке, приветливым местным жителям и чудесным зайцам, которые тоже рассказывают свою историю.

    Прекрасные приключения, Алиса (гид) просто чудо - это море обаяния, знаний и умения увлечь всех от
  • В
    Вячеслав
    2 августа 2025
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Сегодня были на экскурсии Ищем Сусанина. Это было прекрасно. Началась экскурсия вовремя. Было очень интересно. Много интересных и неизвестных фактов
    читать дальше

    узнали. Сергей рассказывал с душой. По ходу экскурсии выполняли задания и собирали карту-пал. Детям (12 и 13 лет) было интересно. Задания квест были больше на логику,

    но при этом надо внимательно слушать экскурсовода, ибо задания основаны на его рассказе. 2часа пролетели быстро. В конце для нас был приятный сюрприз-небольшие сувениры. Очень приятно. Рекомендую всем, особенно у кого подростки. Спасибо за прекрасно проведённое время.

  • Ю
    Юлия
    10 июля 2025
    Загадки Костромы
    Очень все понравилось!!! Взрослые и дети были в восторге!!!! Очень рекомендую!!! Очень очень!!!!!
  • О
    Ольга
    7 июля 2025
    Загадки Костромы
    Алиса! Чудесный экскурсовод, провела нам замечательную экскурсию, дети и мы взрослые остались очень довольными. Было очень увлекательно и самое главное для нас, так как мы были с детьми не утомительно. В конце дети получили небольшие сюрпризы).
  • М
    Мария
    3 июля 2025
    Загадки Костромы
    Отличная экскурсия! В восторге все: и взрослые, и ребенок)) информативно, живо, весело 🥰
  • С
    Светлана
    30 июня 2025
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Очень познавательная, интерактивная экскурсия! Интересно и детям и взрослым. Отдельное спасибо за подарочки!
  • Е
    Екатерина
    13 июня 2025
    Загадки Костромы
    Экскурсия прошла интересно и увлекательно. Алиса преподносила исторические факты так захватывающе, что дети 7 и 8 лет слушали и не
    читать дальше

    отвлекались, с удовольствием отвечали на вопросы! Запомнили про Сусанина и Мазая точно)) Время экскурсии пролетело не заметно, хотелось гулять и слушать рассказы Алисы и дальше.

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2025
    Загадки Костромы
    Экскурсия с Алисой прошла на «Ура»! Взрослые и дети в полном восторге! Два часа пролетели на одном дыхании и никто не сказал, что устал или неинтересно.
    Хотите познакомиться с Костромой - это к Алисе!
  • Д
    Диана
    17 мая 2025
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Были сегодня группой: 7 детей и 7 взрослых- интересно было всем! Ходили два часа, и даже не заметили как пролетело
    читать дальше

    время! Отвечали на вопросы, собирали карту, прокладывали маршрут. В конце все получили приятные сюрпризы. Спасибо Сергею - позитивный, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую данную экскурсию!

  • А
    Анастасия
    16 мая 2025
    Загадки Костромы
    Алиса была просто чудесна, экскурсия была интересная и динамичная, дети не успели заскучать! Алиса одновременно и знакомила нас с историей,
    читать дальше

    архитектурой города, и увлекла детей квестом и заданиями. В конце встречи всех ждали приятные и неожиданные сюрпризы. Большое спасибо Алисе, были рады встрече и проведенному вместе времени! Экскурсию рекомендую семьям с детьми!))

    Алиса была просто чудесна, экскурсия была интересная и динамичная, дети не успели заскучать! Алиса одновременно иАлиса была просто чудесна, экскурсия была интересная и динамичная, дети не успели заскучать! Алиса одновременно и
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2025
    Загадки Костромы
    В нашей компании было 2е детей 6 и 9 лет. Алиса смогла заинтересовать шестилетку. Дети слушали, задавали вопросы и на
    читать дальше

    все из них Алиса смогла подобрать ответ. Формат экскурсии-квеста замечательный, так и интереснее, и легче деткам. Алиса очень внимательный гид с обширными знаниями о родном городе. Спасибо большое! Буду рекомендовать

  • А
    Ангелина
    4 марта 2025
    Загадки Костромы
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Отлично продуманный маршрут, проходящий через знаковые «места» города + увлекательный рассказ, любящего свой город гида
    читать дальше

    = мы влюбились в Кострому и решили обязательно вернуться! Огромная благодарность Алисе за новые знания! Отдельное спасибо, что смогли увлечь маленьких непосед! Удачи, процветания и новых маршрутов!

  • Е
    Елена
    22 февраля 2025
    Загадки Костромы
    Экскурсия просто отличная! Не смотря на зиму никто не замёрз и все получили удовольствие от рассказа Алисы. Попросила адаптировать материал
    читать дальше

    для
    четырех подростков 15 лет тк у нас не было маленьких детей, но и взрослый рассказ долго слушать мы ещё не доросли. В итоге на вопрос что понравилось больше всего за эти 5 дней в Ярославле и Костроме была названа эта экскурсия! Не мастер классы, ни интерактивные музеи, не обед в ресторане, а именно то на что я и рассчитывала привозя детей в новый для них город. Им понравилась история этого города и его людей. Огромное спасибо за это такому профессиональному гиду. Всем друзьям будем рекомендовать!!!

  • А
    Анастасия
    19 февраля 2025
    Загадки Костромы
    Очень понравилась экскурсия! Алиса прекрасно находит общий язык с детьми. Было интересно не только 10-летнему, но и 3-летнему ребёнку. Взрослые также остались в восторге. Необычно, интересно, захватывающе, динамично. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Развлечения для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадки Костромы
  2. Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
  3. Мастер-класс в Костроме: эскимо для царевича
Какие места ещё посмотреть в Костроме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Памятник Ленину
  5. Набережная
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
  9. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Костроме в ноябре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2025 год по теме «Развлечения для детей», 255 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь