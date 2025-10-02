читать дальше

группой 5 семей (5 взрослых и 6 детей 10-11 лет). С погодой не очень повезло, как раз стало холодать. Но Алиса прекрасный рассказчик, уделила внимание каждому ребенку, добавила моменты с повторением информации, возможность побегать, потрогать - пощупать, за столь коротко время она сумела найти подход к каждому ребенку. Спасибо, что смогли откорректировать маршрут и скорость продвижения из-за погодных условий без ущерба осмотра и получения информации. Информация была преподнесена легко, просто, с интересными вставками. Все это очень понравилось и запомнилось детям и родителям. А приятный сюрприз в конце выполнения заданий - покорил сердца детей!

Очень рады, что знакомство с Костромой у нас началось именно со встречи с Вами. Без этого впечатления скорее всего были бы совсем другими. Алиса подсказала куда можно зайти позже, где еще найти зайцев и многое другое.

Всем рекомендую! Не сомневайтесь!

Алиса, спасибо Вам большое и успехов.