Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Костроме для всей семьи
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс в Костроме: эскимо для царевича
Необыкновенная история династии Романовых через призму шоколадных десертов
Начало: В районе ул. Советской
8 ноя в 17:30
9 ноя в 17:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 октября 2025Шикарно! Восхитительно! Запоминающее!
Прошло более года с посещения Костромы (ноябрь 2024) и экскурсии Алисы, но при воспоминании - только положительные эмоции!
Были
- ННаталья11 сентября 2025Были тремя семьями (6 детей разного возраста). Нам понравился и формат, и подача, оптимальное время и маршрут, никто не устал и не ныл:)) дети были вовлечены все время. Алена умеет находить подход к детям и большая молодец!
- ААнна25 августа 2025Были на экскурсии с гидом Алисой. 2 взрослых и 3 подростков. Понравилось всем! Четко, понятно, интересно была подана информация. А так как это была экскурсия плюс квест еще интереснее!
- ТТатьяна16 августа 2025Алиса нам провела одну из самых лучших экскурсий в нашей практике путешествий! Отличный маршрут, рассказ, необычный семейный формат, а задание с поиском клада в конце экскурсии вне всяких похвал
- bbiba0210@mail.ru16 августа 2025Восхитительная экскурсия, нам понравилось абсолютно всё, ребенку 6 лет было интересно, ну и взрослым тоже. Спасибо большое за чудесно проведенное время!
- ИИрина13 августа 2025Прекрасная экскурсия. Детям очень понравилось. Много интересных фактов в занимательной форме. Обязательно вернёмся и ещё раз встретимся с Алисой😊
- ЕЕвгения12 августа 2025Прекрасные приключения, Алиса (гид) просто чудо - это море обаяния, знаний и умения увлечь всех от мала до велика историей
- ВВячеслав2 августа 2025Сегодня были на экскурсии Ищем Сусанина. Это было прекрасно. Началась экскурсия вовремя. Было очень интересно. Много интересных и неизвестных фактов
- ЮЮлия10 июля 2025Очень все понравилось!!! Взрослые и дети были в восторге!!!! Очень рекомендую!!! Очень очень!!!!!
- ООльга7 июля 2025Алиса! Чудесный экскурсовод, провела нам замечательную экскурсию, дети и мы взрослые остались очень довольными. Было очень увлекательно и самое главное для нас, так как мы были с детьми не утомительно. В конце дети получили небольшие сюрпризы).
- ММария3 июля 2025Отличная экскурсия! В восторге все: и взрослые, и ребенок)) информативно, живо, весело 🥰
- ССветлана30 июня 2025Очень познавательная, интерактивная экскурсия! Интересно и детям и взрослым. Отдельное спасибо за подарочки!
- ЕЕкатерина13 июня 2025Экскурсия прошла интересно и увлекательно. Алиса преподносила исторические факты так захватывающе, что дети 7 и 8 лет слушали и не
- ДДмитрий5 июня 2025Экскурсия с Алисой прошла на «Ура»! Взрослые и дети в полном восторге! Два часа пролетели на одном дыхании и никто не сказал, что устал или неинтересно.
Хотите познакомиться с Костромой - это к Алисе!
- ДДиана17 мая 2025Были сегодня группой: 7 детей и 7 взрослых- интересно было всем! Ходили два часа, и даже не заметили как пролетело
- ААнастасия16 мая 2025Алиса была просто чудесна, экскурсия была интересная и динамичная, дети не успели заскучать! Алиса одновременно и знакомила нас с историей,
- ЕЕкатерина21 апреля 2025В нашей компании было 2е детей 6 и 9 лет. Алиса смогла заинтересовать шестилетку. Дети слушали, задавали вопросы и на
- ААнгелина4 марта 2025Очень интересная и познавательная экскурсия! Отлично продуманный маршрут, проходящий через знаковые «места» города + увлекательный рассказ, любящего свой город гида
- ЕЕлена22 февраля 2025Экскурсия просто отличная! Не смотря на зиму никто не замёрз и все получили удовольствие от рассказа Алисы. Попросила адаптировать материал
- ААнастасия19 февраля 2025Очень понравилась экскурсия! Алиса прекрасно находит общий язык с детьми. Было интересно не только 10-летнему, но и 3-летнему ребёнку. Взрослые также остались в восторге. Необычно, интересно, захватывающе, динамично. Большое спасибо!
