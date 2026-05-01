За четыре дня Вы посетите Кострому и величественный Ипатьевский монастырь,
Программа тура по дням
Кострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремль
Встреча на вокзале г. Костромы.
Трансфер до первой локации нашего путешествия — Ипатьевский монастырь, где вам расскажут историю создания монастыря и почему его называют колыбелью дома Романовых.
После экскурсии мы пообедаем в ресторане г. Костромы, где вы сможете отведать знаменитые костромские зеленые щи.
Далее во время обзорной экскурсии по центру города узнаем, благодаря чему Кострома имеет радиально-полукольцевую планировку.
Сделаем красивые фотографии на фоне Пожарной каланчи, усадьбы С. С. Борщова, погуляем по сусанинскому скверу и послушаем историю о подвиге Ивана Сусанина.
Прогуляемся по:
- Торговым рядам, где вы при желании сможете отведать Костромские чебуреки, которые не меняли свою рецептуру вот уже более 40 лет, приобрести сувениры;
- по молочной горе, посмотрим на дебаркадер, который сейчас является рестораном, а раньше был местом съемок знаменитого «Жестокого романса» снятого великим Эльдаром Рязановым;
- по набережной реки Волги, воспетой многими исполнителями нашей страны.
Доберемся до беседки им. А. Н. Островского и двинемся в сторону Костромского кремля, где в настоящее время находится Федоровская икона Божьей Матери, где за дополнительную плату вы сможете подняться на колокольню кремля (по желанию).
Заселение в отель.
Свободное время, которое вы сможете посвятить отдыху, набраться сил или прогуляться самостоятельно по вечерней Костроме.
Галич - Парфеньевский район - маралы - Кологрив
Завтрак.
Выезд из гостиницы с вещами.
Начинаем движение вглубь Костромской области.
За два часа мы доберемся до старинного уездного города и форпоста Северо-Восточной Руси в освоении Севера и Вятской земли — Галич, который располагается на озере, в котором обитает знаменитая галичская щука, в честь которой ежегодно проводятся фестиваль Емелина щука, где соревнуются уховары со всей страны.
На обзорной экскурсии гид вам расскажет о становлении города, его самых ярких достопримечательностях.
Обед в кафе города.
После обеда отправимся в мараловодческий комплекс, где вы увидите на близком расстоянии маралов, а также послушаете увлекательный рассказ о пользе пантов.
Далее у нас последует долгий (3.5 часа) переезд в Кологрив, по пути мы будем останавливаться, чтоб попить кофе и немного размяться в дороге.
Вечером заселение в гостевой дом в г. Кологрив.
Купеческий ужин.
Кологрив, путешествие в творчество Е. Честнякова, гастрономический ужин
Плотный фермерский завтрак.
Обзорная экскурсия по городу, где вы узнаете историю города, памятников архитектуры, знаменитых кологривчан, посетите действующий Успенский Собор.
После проследуете в Краеведческий музей им. Г. А. Ладыженского, где посмотрите:
- экспозиции истории и природы местного края;
- коллекции художественных произведений;
- западноевропейскую и русскую живопись XVI —XX веков;
- творчество Е. В. Честнякова; «короля акварели», основателя кологривского музея Г. А. Ладыженского;
- коллекции предметов старины, этнографии.
Обед.
Путешествие в правобережную часть Кологривского района, в заповедные места.
По дороге гид расскажет о достопримечательностях Кологривского района, заповеднике «Кологривский лес», гусином заказнике «Кологривская пойма» и других местах.
По пути будут остановки:
- в «Кологривской Лапландии»;
- в посёлке Екимцево, где находится учебно-парковый комплекс училища им. Ф. В. Чижова, одного из лучших учебных заведений Российской империи;
- «Зеленом храме», уникальном молитвенном месте в лесу, основанным Е. Честняковым;
- деревне Шаблово, родине уникального крестьянского художника, поэта и мыслителя Ефима Честнякова;
- дер. Бурдово (по желанию) — древнее городище.
Вечером вас ждет гастрономический ужин «Гусь Мира».
Главное событие дня— ужин в амбаре при ферме. В каждом блюде — история одной страны, одна кулинарная традиция и главный герой — гусь.
Возвращение в Кострому
Завтрак.
Выезд из гостевого дома.
Отправляемся обратно в Кострому.
По дороге мы пообедаем и заедем в Макарьево-Унженский мужской монастырь, состоящий из 5 храмов: Троицкий, Благовещенский, Никольский, Макариевский и Успенский.
Макариевский храм — единственный, который достаточно восстановлен для совершения регулярных богослужений.
В нем же почивают мощи преподобного Макария. Предание гласит, что покровительством Макария была сохранена жизнь Михаила Фёдоровича Романова.
18:00 Возвращение в г. Кострому на ж/д-вокзал.
Время возвращения указано ориентировочно, зависит от состояния дороги и движения транспорта.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы и в гостевом доме в г. Кологрив.
Стоимость тура за 1 человека при двухместном размещении — 49 000 руб.
Варианты проживания
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Московская застава»
Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Гостевой дом в Кологриве
Уютный гостевой дом в заповедном уголке северо-востока Костромской области.
К услугам гостей уютные номера с удобствами, вкусные блюда из русской печи, теплая, душевная атмосфера.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и сопровождение по программе, включая трансфер с ж/д-вокзала до первой локации и на вокзал после окончания программы
- Экскурсионная программа
- Проживание в двухместном номере в отеле
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда, гастрономический ужин
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Подъем на колокольню Костромского кремля (по желанию)
- Личные расходы и сувениры
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.