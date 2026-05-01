Мои заказы

Кострома и Кологрив. Экскурсионный тур по Костромской области

Откройте для себя душевную атмосферу русской провинции в путешествии по старинным городам, которое сочетает культурные открытия, гастрономические впечатления и экологический отдых.

За четыре дня Вы посетите Кострому и величественный Ипатьевский монастырь,
читать дальшеуменьшить

погуляете по живописной волжской набережной и купеческим улочкам, познакомитесь с богатой историей края в Галиче и Кологриве.

Вас ждут дегустации фермерских продуктов, мараловодческий комплекс и заповедные уголки «Кологривского леса».

Этот тур позволит провести насыщенные выходные с комфортом, яркими эмоциями и настоящим русским гостеприимством.

Кострома и Кологрив. Экскурсионный тур по Костромской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кострома и Кологрив. Экскурсионный тур по Костромской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кострома и Кологрив. Экскурсионный тур по Костромской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Кострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремль

Встреча на вокзале г. Костромы.

Трансфер до первой локации нашего путешествия — Ипатьевский монастырь, где вам расскажут историю создания монастыря и почему его называют колыбелью дома Романовых.

После экскурсии мы пообедаем в ресторане г. Костромы, где вы сможете отведать знаменитые костромские зеленые щи.

Далее во время обзорной экскурсии по центру города узнаем, благодаря чему Кострома имеет радиально-полукольцевую планировку.

Сделаем красивые фотографии на фоне Пожарной каланчи, усадьбы С. С. Борщова, погуляем по сусанинскому скверу и послушаем историю о подвиге Ивана Сусанина.

Прогуляемся по:

  • Торговым рядам, где вы при желании сможете отведать Костромские чебуреки, которые не меняли свою рецептуру вот уже более 40 лет, приобрести сувениры;
  • по молочной горе, посмотрим на дебаркадер, который сейчас является рестораном, а раньше был местом съемок знаменитого «Жестокого романса» снятого великим Эльдаром Рязановым;
  • по набережной реки Волги, воспетой многими исполнителями нашей страны.

Доберемся до беседки им. А. Н. Островского и двинемся в сторону Костромского кремля, где в настоящее время находится Федоровская икона Божьей Матери, где за дополнительную плату вы сможете подняться на колокольню кремля (по желанию).

Заселение в отель.

Свободное время, которое вы сможете посвятить отдыху, набраться сил или прогуляться самостоятельно по вечерней Костроме.

Кострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремльКострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремльКострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремльКострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремльКострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Галич - Парфеньевский район - маралы - Кологрив

Завтрак.

Выезд из гостиницы с вещами.

Начинаем движение вглубь Костромской области.

За два часа мы доберемся до старинного уездного города и форпоста Северо-Восточной Руси в освоении Севера и Вятской земли — Галич, который располагается на озере, в котором обитает знаменитая галичская щука, в честь которой ежегодно проводятся фестиваль Емелина щука, где соревнуются уховары со всей страны.

На обзорной экскурсии гид вам расскажет о становлении города, его самых ярких достопримечательностях.

Обед в кафе города.

После обеда отправимся в мараловодческий комплекс, где вы увидите на близком расстоянии маралов, а также послушаете увлекательный рассказ о пользе пантов.

Далее у нас последует долгий (3.5 часа) переезд в Кологрив, по пути мы будем останавливаться, чтоб попить кофе и немного размяться в дороге.

Вечером заселение в гостевой дом в г. Кологрив.

Купеческий ужин.

Галич - Парфеньевский район - маралы - КологривГалич - Парфеньевский район - маралы - КологривГалич - Парфеньевский район - маралы - КологривГалич - Парфеньевский район - маралы - Кологрив
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Кологрив, путешествие в творчество Е. Честнякова, гастрономический ужин

Плотный фермерский завтрак.

Обзорная экскурсия по городу, где вы узнаете историю города, памятников архитектуры, знаменитых кологривчан, посетите действующий Успенский Собор.

После проследуете в Краеведческий музей им. Г. А. Ладыженского, где посмотрите:

  • экспозиции истории и природы местного края;
  • коллекции художественных произведений;
  • западноевропейскую и русскую живопись XVI —XX веков;
  • творчество Е. В. Честнякова; «короля акварели», основателя кологривского музея Г. А. Ладыженского;
  • коллекции предметов старины, этнографии.

Обед.

Путешествие в правобережную часть Кологривского района, в заповедные места.

По дороге гид расскажет о достопримечательностях Кологривского района, заповеднике «Кологривский лес», гусином заказнике «Кологривская пойма» и других местах.

По пути будут остановки:

  • в «Кологривской Лапландии»;
  • в посёлке Екимцево, где находится учебно-парковый комплекс училища им. Ф. В. Чижова, одного из лучших учебных заведений Российской империи;
  • «Зеленом храме», уникальном молитвенном месте в лесу, основанным Е. Честняковым;
  • деревне Шаблово, родине уникального крестьянского художника, поэта и мыслителя Ефима Честнякова;
  • дер. Бурдово (по желанию) — древнее городище.

Вечером вас ждет гастрономический ужин «Гусь Мира».

Главное событие дня— ужин в амбаре при ферме. В каждом блюде — история одной страны, одна кулинарная традиция и главный герой — гусь.

Кологрив, путешествие в творчество Е. Честнякова, гастрономический ужинКологрив, путешествие в творчество Е. Честнякова, гастрономический ужинКологрив, путешествие в творчество Е. Честнякова, гастрономический ужинКологрив, путешествие в творчество Е. Честнякова, гастрономический ужин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Возвращение в Кострому

Завтрак.

Выезд из гостевого дома.

Отправляемся обратно в Кострому.

По дороге мы пообедаем и заедем в Макарьево-Унженский мужской монастырь, состоящий из 5 храмов: Троицкий, Благовещенский, Никольский, Макариевский и Успенский.

Макариевский храм — единственный, который достаточно восстановлен для совершения регулярных богослужений.

В нем же почивают мощи преподобного Макария. Предание гласит, что покровительством Макария была сохранена жизнь Михаила Фёдоровича Романова.

18:00 Возвращение в г. Кострому на ж/д-вокзал.

Время возвращения указано ориентировочно, зависит от состояния дороги и движения транспорта.

Возвращение в КостромуВозвращение в Кострому
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы и в гостевом доме в г. Кологрив.

Стоимость тура за 1 человека при двухместном размещении — 49 000 руб.

Варианты проживания

Я-Отель

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.

Я-ОтельЯ-ОтельЯ-ОтельЯ-ОтельЯ-ОтельЯ-Отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Московская застава»

1 ночь

Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.

Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом в Кологриве

2 ночи

Уютный гостевой дом в заповедном уголке северо-востока Костромской области.

К услугам гостей уютные номера с удобствами, вкусные блюда из русской печи, теплая, душевная атмосфера.

Гостевой дом в КологривеГостевой дом в КологривеГостевой дом в КологривеГостевой дом в КологривеГостевой дом в КологривеГостевой дом в КологривеГостевой дом в КологривеГостевой дом в Кологриве
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер и сопровождение по программе, включая трансфер с ж/д-вокзала до первой локации и на вокзал после окончания программы
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в двухместном номере в отеле
  • Питание: 3 завтрака, 4 обеда, гастрономический ужин
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
  • Подъем на колокольню Костромского кремля (по желанию)
  • Личные расходы и сувениры
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины
Место начала и завершения?
Кострома
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Костромы

Похожие туры на «Кострома и Кологрив. Экскурсионный тур по Костромской области»

Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
На машине
2 дня
9 отзывов
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
18 900 ₽ за человека
Выходные на Волге. Плес, Кострома и Ярославль
Пешая
На автобусе
2 дня
4 отзыва
Выходные на Волге. Плес, Кострома и Ярославль
Начало: Г. Ярославль
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 15 500 ₽ за человека
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
На автобусе
На теплоходе
3 дня
4 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 25 000 ₽ за человека
Вкусная Кострома
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Вкусная Кострома
Начало: Кострома
6 июн в 10:00
22 авг в 10:00
18 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Костроме
Все туры из Костромы
49 000 ₽ за человека