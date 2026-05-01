1 день

Кострома, Ипатьевский монастырь, Иван Сусанин, Костромской кремль

Встреча на вокзале г. Костромы.

Трансфер до первой локации нашего путешествия — Ипатьевский монастырь, где вам расскажут историю создания монастыря и почему его называют колыбелью дома Романовых.

После экскурсии мы пообедаем в ресторане г. Костромы, где вы сможете отведать знаменитые костромские зеленые щи.

Далее во время обзорной экскурсии по центру города узнаем, благодаря чему Кострома имеет радиально-полукольцевую планировку.

Сделаем красивые фотографии на фоне Пожарной каланчи, усадьбы С. С. Борщова, погуляем по сусанинскому скверу и послушаем историю о подвиге Ивана Сусанина.

Прогуляемся по:

, где вы при желании сможете отведать Костромские чебуреки, которые не меняли свою рецептуру вот уже более 40 лет, приобрести сувениры; по молочной горе , посмотрим на дебаркадер, который сейчас является рестораном, а раньше был местом съемок знаменитого «Жестокого романса» снятого великим Эльдаром Рязановым;

, посмотрим на дебаркадер, который сейчас является рестораном, а раньше был местом съемок знаменитого «Жестокого романса» снятого великим Эльдаром Рязановым; по набережной реки Волги, воспетой многими исполнителями нашей страны.

Доберемся до беседки им. А. Н. Островского и двинемся в сторону Костромского кремля, где в настоящее время находится Федоровская икона Божьей Матери, где за дополнительную плату вы сможете подняться на колокольню кремля (по желанию).

Заселение в отель.

Свободное время, которое вы сможете посвятить отдыху, набраться сил или прогуляться самостоятельно по вечерней Костроме.

