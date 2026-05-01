Программа тура по дням
Встреча. Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Костроме
Встреча на вокзале г. Костромы.
Трансфер до первой локации нашего путешествия – Ипатьевский монастырь, где вам расскажут историю создания монастыря и почему его называют колыбелью дома Романовых.
После экскурсии мы пообедаем в ресторане г. Костромы, где вы сможете отведать знаменитые костромские зеленые щи.
Далее на обзорной экскурсии по центру города узнаем, благодаря чему Кострома имеет радиально-полукольцевую планировку.
Сделаем красивые фотографии на фоне пожарной каланчи, усадьбы С. С. Борщова, погуляем по сусанинскому скверу и послушаем историю о подвиге Ивана Сусанина, а также прогуляемся по Торговым рядам, где вы при желании сможете приобрести сувениры и отведать костромские чебуреки, которые не меняли свою рецептуру вот уже более 40 лет.
Немного прогуляемся по набережной реки Волги, а после доберемся до беседки им. А. Н. Островского и двинемся в сторону Костромского кремля, где в настоящее время находится Федоровская икона Божьей Матери.
За дополнительную плату можно подняться на колокольню кремля.
Далее мы отправимся на экскурсию в дом городского головы Г. Н. Ботникова.
Заселение в отель.
Свободное время, которое можно посвятить отдыху, набраться сил или прогуляться самостоятельно по вечерней Костроме.
Сусанинский район, экскурсия на конный завод
Завтрак.
Освобождение номеров.
Если вам необходимо на вечернюю Ласточку, вещи из отеля возьмите с собой.
08:30 Выезжаем на экскурсию.
Мы отправимся в Сусанинский район, место, где вдохновлялись русские живописцы и совершали подвиги русские крестьяне, чтобы защитить Россию.
Посетим Краеведческий музей в пос. Сусанино, где вам расскажут, как жили наши предки, какие тайны хранил этот край.
Музей не ограничивается рамками обычной экскурсии. Это пространство для диалога, место, где можно задать вопросы и обсудить, как современность пересекается с историей.
Увидим, где писались А. К. Саврасовым натурные этюды к будущему полотну во время его поездки в Костромскую губернию, когда он находился в селе Молвитино.
Прообразом храма, изображённого на картине, является построенная в конце XVII века Воскресенская церковь, сохранившаяся до наших дней, а место, где работал художник, подтверждается надписью сделанной мастером в левом нижнем углу полотна: 1871 С. Молвитино. А. Саврасовъ.
Посетим с. Домнино, пронизанное историей предков по материнской линии М. Ф. Романова и дойдем до места совершения подвига героем Иваном Сусаниным.
Обед в кафе.
После обеда мы отправимся на племенной конный завод, который занимается разведением и продажей племенных лошадей.
Вы послушаете историю становления конного завода, окунетесь в современный быт лошадей и сможете прокатиться верхом с опытным инструктором.
Возвращение в Кострому к 19:00.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы.
Стоимость тура за 1 человека при двухместном размещении — 19 900 руб.
Проживание в одноместном номере за доплату, при возможности предоставления одноместного номера отелем.
Варианты проживания
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Московская застава»
Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и сопровождение по программе
- Экскурсионная программа
- Проживание в двухместном номере в отеле
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Входные билеты в музеи по программе
- Экскурсионная программа на конном заводе с конной прогулкой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Подъем на колокольню Костромского кремля (по желанию)
- Личные расходы и сувениры
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.