1 день

Встреча. Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Костроме

Встреча на вокзале г. Костромы.

Трансфер до первой локации нашего путешествия – Ипатьевский монастырь, где вам расскажут историю создания монастыря и почему его называют колыбелью дома Романовых.

После экскурсии мы пообедаем в ресторане г. Костромы, где вы сможете отведать знаменитые костромские зеленые щи.

Далее на обзорной экскурсии по центру города узнаем, благодаря чему Кострома имеет радиально-полукольцевую планировку.

Сделаем красивые фотографии на фоне пожарной каланчи, усадьбы С. С. Борщова, погуляем по сусанинскому скверу и послушаем историю о подвиге Ивана Сусанина, а также прогуляемся по Торговым рядам, где вы при желании сможете приобрести сувениры и отведать костромские чебуреки, которые не меняли свою рецептуру вот уже более 40 лет.

Немного прогуляемся по набережной реки Волги, а после доберемся до беседки им. А. Н. Островского и двинемся в сторону Костромского кремля, где в настоящее время находится Федоровская икона Божьей Матери.

За дополнительную плату можно подняться на колокольню кремля.

Далее мы отправимся на экскурсию в дом городского головы Г. Н. Ботникова.

Заселение в отель.

Свободное время, которое можно посвятить отдыху, набраться сил или прогуляться самостоятельно по вечерней Костроме.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160