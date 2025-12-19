2 день

Ярославль - Кострома

Завтрак в поезде.

08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по городу Ярославлю.

Вы прогуляетесь по самой длинной Волжской набережной.

Сможете увидеть новый Успенский собор – кафедральный собор Ярославля и один из самых красивых храмов XVII в. – храм Илии Пророка, Торговые ряды 19 века и уникальные сохранившиеся башни второго Ярославского кремля, и конечно знаменитый Волковский театр.

Посещение Государственного музея-заповедника «Ярославский Кремль» с программой «Трапеза по-ярославски».

Переезд в г. Кострому на автобусе.

Обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия в Музее Костромская слобода.

Традиционное русское чаепитие – это не баловство, а ритуал.

И раньше просто так, мимоходом, чай не пили, а только в строго отведенное время.

В неурочное время никому и в голову не приходило разжигать самовар: делу – время, потехе – час!

За самоваром непременно собиралась вся семья.

Не явиться «к чаю» не разрешалось никому: у самовара распоряжалась хозяйка дома, не сесть за стол вовремя значило продемонстрировать неуважение к заведённому обычаю.

Радушные хозяева угостят вас в «Костромской слободе» ароматным крепким чаем, поведают о традициях русского гостеприимства.

Во время чайных посиделок, как и полагается, с гостями поиграют в игры-забавы, шарады.

Во время этой веселой программы туристы не только отдохнут душой, но и увидят, как устроен настоящий самовар, узнают, как и когда на Руси появился чай, что такое «разгоняй» и многое другое.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» с дегустацией.

Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.

Музей Петровской игрушки с мастер-классом.

Музей уникален, единственный во всём мире.

Главное место в экспозиции музея занимает знакомая посетителям с детства петровская игрушка – глиняные свистульки, статуэтки и кухонная утварь. Петровская игрушка зародилась именно в Костромской области и уже много столетий является одним из главных ремесел края.

Издревле игрушка создавалась именно для детей.

Поначалу это были разнообразные свистульки, но позже ассортимент расширился.

В музее представлены работы знаменитых костромских мастеров, а также авторские работы других мастеров из регионов России и мира.

Музей предлагает окунуться в мир творчества, где Вы получите возможность для реализации самых невероятных идей: мастер-класс по лепке игрушки-свистульки!

Обзорная экскурсия по городу.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Костромы.

22:15 Отправление туристического поезда в г. Владимир.

