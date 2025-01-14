1 день

Встреча группы в Нижнем Новгороде. Владимир и Суздаль

07:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина (памятник Ленину).

Ориентировочное время в пути 4 часа (240 км).

07:40 Посадка в Дзержинске, у Северных ворот.

08:30 Посадка в Гороховце, на автостанции.

09:30 Посадка в Вязниках, на автовокзале.

11:00 Прибытие во Владимир.

Владимир — это один из величайших и старейших городов России, с богатой историей и культурой.

Основанный в 990 году, он был столицей Великого княжества Владимирского, которое играло ключевую роль в формировании русской государственности и культуры.

Обзорная экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Руси. Вы сможете увидеть следующие знаменитые памятники архитектуры XII века:

Успенский собор — является центральным храмом и самой значимой святыней на территории Владимиро-Суздальской Руси. Его основание в 1158 году положил Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого. Собор отличается тем, что в нем до сих пор можно увидеть оригинальные фрески великого мастера иконописи Андрея Рублева. Кроме того, он один из редких примеров храмов, сохранившихся с до монгольских времен Руси. Успенский собор внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Золотые ворота — Этот памятник, возведенный в 1164 году, сегодня является частью Списка Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Исследования отечественных историков показывают, что подобных Ворот нет ни в одной части России, ни в Западной Европе. Обычно башни строились исключительно с оборонительной целью, но Владимирские Золотые Ворота также выполняли функцию триумфальной арки, ознаменовав собой главный вход в город. Кроме того, Золотые Ворота имеют и религиозное значение, ведь в их стенах расположена Ризположенская церковь. Дмитриевский собор — уникальный памятник, украшенный резьбой по белому камню. При взгляде на Дмитриевский собор, этот восхитительный архитектурный шедевр XII столетия, сердце замирает в восторге. На его стенах оживают сцены древнегреческой, римской и русской мифологии. Здесь встречаются святые и герои давних легенд, здесь обитают необычайные звери и фантастические растения. Всё это вместе создаёт уникальный мир, где реальность переплетается с вымыслом, образуя удивительную мозаику жизни в миниатюре.

Посещение Соборов и Золотых ворот внутри по желанию, за дополнительную плату.

Пешеходная прогулка по Георгиевской улице. В самом сердце города, простирается уютная пешеходная Георгиевская улица. Её длина всего 300 метров. Георгиевская улица, как магнит, притягивает к себе владимирцев и гостей города, предлагая им уникальное сочетание истории и творчества.

Возле Георгиевского храма находится старая аптека. У аптеки стоит статуя аптекаря, которой по поверью нужно потереть нос для здоровья. За аптекой, с высокого берега, открывается шикарный вид на Владимир.

Этот вид, вдохновлял художников, о чем свидетельствует бронзовая фигура одного из них. Георгиевская улица привлекает внимание старинной архитектурой и скульптурами, дышит историей. Рядом с таможенной будкой расположена скульптура "Шалопай и филер".

Пожарное депо 19 века до сих пор работает. Перед зданием депо еще одна интересная скульптура —"Пожарный". Улица ведет к уютному скверу, где в самом сердце расположен оригинальный монумент, посвященный Владимирской вишне.

Безусловно, Георгиевская улица превратилась в настоящее сокровище города, его визитную карточку.

13:30 Отправление в Суздаль. Ориентировочное время в пути: 50 минут (36 км).

14:30 Обед в кафе города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Суздалю с осмотром основных достопримечательностей.

История города Суздаль насчитывает около 1000 лет и тесно связана с именем великого русского князя — Владимира Мономаха. Именно он дал начало строительству Суздальского кремля.

Могучая белокаменная крепость в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.

На территории кремля сохранились мощные земляные валы, несколько церквей и комплекс архиерейского двора с древним Рождественским собором. Именно с посещения территории архитектурного ансамбля кремля начнется ваше знакомство с древнейшим городом Суздалем.

Далее экскурсионная программа продолжится посещением Спасо-Евфимиева монастыря — уникальной святыни, имеющей многовековую историю. Под его стенами был взят в плен Василий Второй, Тёмный, в этом же монастыре усыпальница князей Пожарских и Хованских, при Романовых в нём содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс.

Сейчас монастырь не действующий, это музейный комплекс, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. При благоприятном стечении обстоятельств, удастся услышать перезвон 17 колоколов, исполненный звонарем монастыря.

Свободное время в Суздале.

У Вас будет возможность неспеша прогуляться по центру Суздаля, купить сувениры, попробовать суздальской медовухи. Пройтись по суздальским лугам и может быть, посетить музей деревянного зодчества.

Переезд до Иваново.

Размещение в гостинице "Турист" г. Иваново.

Свободное время.