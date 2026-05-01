Вы осмотрите многоликий Ярославль и самобытную Кострому, побываете в старинной Нерехте, почувствуете дух русской истории и полюбуетесь архитектурой.
Программу разнообразят мастер-классы, интерактивные экскурсии в Тереме Снегурочки и в лесу чудес и посещение лосиной фермы, где можно покормить и погладить этих удивительных гигантов.
Программа тура по дням
Встреча в Ярославле. Экскурсия по Нерехте, Лавровская фабрика игрушек, мастер-класс
10:30-11:15 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль.
Выезд в г. Нерехту (~1,5 часа).
Начало экскурсионной программы.
Путевая экскурсия – невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века и узнаем, почему соль была на вес золота.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Нерехте.
Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции. Здесь будто бы соединились страницы разных времен.
Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв.
А так же узнаете, какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».
Отправляемся на Лавровскую фабрику деревянных игрушек – Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек.
Во время экскурсии Вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно, какая игрушка самая популярная.
На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики Вы распишете деревянную лошадку, которая отправится с Вами домой и станет достойным украшением вашего дома.
Трансфер в Кострому (~ 1 час).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по Костроме. Интерактивы в Тереме Снегурочки, музее "Лес-Чудодей" и "Сырные истории"
Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча в холле гостиницы. Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по г. Костроме.
Кострома – жемчужина Золотого кольца России. Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской – Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посетите Богоявленский собор на территории второго костромского кремля, где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки с посещением ледяной комнаты.
Мы приготовили для Вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой! Откроете двери в сказку и познакомитесь лично со Снегурочкой. В уютном Тереме с резными узорами она встречает дорогих гостей и делится тайнами настоящего волшебства.
Здесь оживают сказки, а веселые домовые создают настроение.
Интерактивный музей «Лес-Чудодей»
Переступив порог дома, гости словно переносятся в неведомый мир – добрую русскую сказку, заселенную самыми невероятными существами.
Первый из залов олицетворяет кладовую природы и русского леса, откуда и начинается увлекательная экскурсия по Лесу-Чудодею. Задавая наводящие вопросы, и восполняя знания о родной природе, ведущая рассказывает о лесных «гигантах» и их магических (целебных) свойствах.
Знакомясь с исконно-русскими ремеслами (речь идет о художественной ковке, плетении из бересты и резьбе по дереву), малыши и взрослые с удовольствием рассматривают экспонаты.
Рано или поздно гости музея оказываются перед сказочной лестницей, сколоченной деревянными гвоздями. Ведет она на второй этаж – в царство небылиц, легенд, сказаний и лесных мифов. В этом же зале имеется интересное креслице, исполняющие желания.
Поделки из дерева и лозы хороши, но гордостью музея является зал, для которого костромские кузнецы «оживили» сказочных героев и различных животных.
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты. В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).
17:30 Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.
Посещение лосиной фермы, экскурсия по Ярославлю, мастер-класс
09:00 Завтрак в гостинице.
09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).
Начало экскурсионной программы.
Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.).
В гости к лосям – экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму – прикоснитесь к удивительному миру северных великанов. Здесь Вас встретят не экспонаты, а настоящие живые лоси – дружелюбные, грациозные и удивительно обаятельные.
Это место – не зоопарк, а настоящий научный центр и питомник, где лосей изучают и бережно выращивают.
На экскурсии Вы узнаете: как рождаются и растут лосята, погладите и покормите морковкой взрослых лосей, услышите захватывающие истории о жизни этих животных, их повадках и характере. Сделаете яркие фото на фоне соснового леса и с лосиком-моделью.
Переезд в г. Кострома (~ 40 мин).
Выезд в г. Ярославль.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Ярославль – столица золотого кольца России. Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.
Вы увидите:
- храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей;
- первый русский театр;
- Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля;
- храм Ильи Пророка;
- прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка – самое излюбленное место для прогулок.
Посещение Ярославского кремля – экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря, где Вы совершите погружение в тайны истории древнего города.
Ярославские изразцы – один из символов города, украшавший богатые дома и печи с давних времён. На экскурсии Вы узнаете об истории этих изделий, их сюжетах и цветах, увидите муравленые и голландские изразцы и узнаете, где их можно встретить в Ярославле.
А на мастер-классе Вы сами распишете керамическую заготовку и увезёте домой уникальный сувенир, созданный своими руками!
18:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный (время окончания программы указано ориентировочно).
Проживание
Тур можно забронировать как в виде экскурсионной программы, так и с проживанием в гостинице (номера с удобствами).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
Доплата за
одноместное
|Без проживания
|16 500
|15 500
|-
|Шелестов 3*
|24 500
|23 500
|4 000
|Снегурочка 3*
|26 000
|25 000
|4 000
|Московская застава 3*
|27 500
|26 500
|4 000
|Я-Отель 4*
|29 500
|28 500
|7 000
|Волга 4*
|29 500
|28 500
|7 000
Скидка при размещении на доп. месте – 1000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волга»
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Московская застава»
Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Гостиница «Шелестофф»
Гостиница находится в Костроме. Вблизи располагаются главные архитектурные достопримечательности города.
Для отдыхающих подготовлены уютные номера категории: Люкс, Комфорт, Бизнес, Новация. Каждый номер выполнен в современном стиле и оснащен комфортабельной мебелью и современной техникой для приятного времяпровождения.
В номерах предоставлена собственная ванная комната, набор халатов, полотенца, средства гигиены.
В ресторане отеля готовят вкусные и изысканные блюда, которые порадуют любого гостя.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5 км, до аэропорта — 6,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2 ночи (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание при выборе тарифа с проживанием: 2 завтрака, 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
- Проживание в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура: ужины, дегустация сыра
- Доплата за особое меню (вегетарианство, диеты, и пр.) - 500 руб. за один 1 обед
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор вправе изменить порядок проведения экскурсий с сохранением целостности программы.
Информация по туру будет направлена туристам через мессенджер MAX перед началом тура