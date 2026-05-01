1 день

Встреча в Ярославле. Экскурсия по Нерехте, Лавровская фабрика игрушек, мастер-класс

10:30-11:15 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль.

Выезд в г. Нерехту (~1,5 часа).

Начало экскурсионной программы.

Путевая экскурсия – невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века и узнаем, почему соль была на вес золота.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Нерехте.

Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции. Здесь будто бы соединились страницы разных времен.

Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв.

А так же узнаете, какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».

Отправляемся на Лавровскую фабрику деревянных игрушек – Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек.

Во время экскурсии Вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно, какая игрушка самая популярная.

На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики Вы распишете деревянную лошадку, которая отправится с Вами домой и станет достойным украшением вашего дома.

Трансфер в Кострому (~ 1 час).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160